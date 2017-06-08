伊朗與西亞世界》「恐怖主義」時代

18世紀以來，沙烏地的紹德家族所借重的「瓦哈比主義」，就充滿著殘暴、激進的形象，沙烏地這個「恐怖主義」核心國家，批判他人為恐怖主義者，聽起來頗為諷刺。更諷刺的是，沙烏地背後的支持者就是在各地「伸張正義、維護世界和平」的美國。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

這幾年來，無論是在西亞地區，或者在歐洲，各類型的恐怖行動層出不窮。回顧進入21世紀之後的世界，2001年的9－11事件可說是開啟了「恐怖主義」（Terrorism）時代。近代西方用語定義了世界的發展特色，例如「帝國主義」（Imperialism）、「民族主義」（Nationalism）、「殖民主義」（Colonialism）。如今，「恐怖主義」大概成了各地區都普遍使用的名詞了。

截至目前為止，讓「恐怖主義」得以躍上各大媒體頭條版面的功臣應該是伊斯蘭國（Daesh）。近幾年來，只要西亞與歐洲有爆炸案件發生，伊斯蘭國一定會跳出來宣稱是他們所為，就如日前英國境內的「恐怖攻擊」，英國首相梅伊（Theresa May）一再強調不會對「恐怖主義」低頭，案件在發生之際就被定調為「恐怖行動」。

倫敦橋「恐攻」發生之際，英國首相梅伊一再強調不會對「恐怖主義」低頭，顯示案件在發生之際就被定調為「恐怖行動」。（AFP）

姑且先不論犯案動機，為什麼英國政府不認為是自己的社會出了問題，才逼得人發動攻擊？國內的社會問題，不見得與某個不知道在哪裡的恐怖組織有關。這些看似犯下「恐怖行動」的犯案者，其實也都是英國當地居民，只是因為他們原籍非英國，又有伊斯蘭信仰的背景，就將他們的行為定義為「恐怖行動」？那豈是不是正好塑造了「西亞」、「阿拉伯」、「伊斯蘭」就是「恐怖主義溫床」的形象？

伊斯蘭國宣稱一切都是他們所為，但誰有證據直指？伊斯蘭國刻意對號入座，是否具有藉此挖苦嘲諷這些西方國家的意涵？是否只是為了傳達「反正這些事情查到最後你們（西方人）都會知道跟伊斯蘭國無關，鐵定白忙一場」的訊息？

伊朗裔的英國學者阿迪布摩格達姆（Arshin Adib-Moghaddam）在他的著作《A Metahistory of the Clash of Civilisations：Us and Them Beyond Orientalism》中提到，他曾看過一張基督教傳單，內容指出下個世代英國人將面對來自伊斯蘭的威脅。儘管英國或廣義的歐洲地區早已與西亞伊斯蘭世界有密切接觸，這廣大的區塊長久以來也有穆斯林的社群，許多歐洲人從小到大生活與工作中都有穆斯林圍繞在生活四週，清真（Halal）食材與餐廳滿街林立，飲食環境甚至比台灣還來得友善。但仍然有很多的歐洲人習慣區分「自我」（歐洲人、基督徒）與「他者」（非歐洲人、穆斯林），只要與伊斯蘭有關，就是與激進、恐怖脫離不了關係。人們多半不會反思是不是自己的問題，而是一味地將責任推給他人。

儘管許多歐洲人從小到大生活與工作中都有穆斯林圍繞在生活四週，飲食環境甚至比台灣還來得友善。但仍然有很多的歐洲人習慣區分「自我」（歐洲人、基督徒）與「他者」。（AP）

可惜的是，「恐怖主義」一詞不見得是歐洲用來形容西亞世界，西亞也用這個名詞批判自己的穆斯林兄弟，也用來區分你我，例如前幾天沙烏地阿拉伯等7個國家與卡達的斷交的風波，甚至導致卡達民眾搶購生活用品的情況。沙烏地批判卡達長期以來「支持恐怖行動、破壞區域安全」。從報導的內容來看，沙烏地認為卡達不但支持埃及的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）、伊斯蘭國，還與伊朗保持友好關係。但說穿了這些都來自政治立場的不同：沙烏地與美國陣營靠攏，而穆斯林兄弟會、伊斯蘭國、伊朗都屬於美國不認同的勢力。再加上卡達的半島電台（Al-Jazeera）總是對沙烏地有所批判，卡達的影響力若是擴大，站在與沙烏地的對立面，沙烏地必然感到威脅，更會令美國頭痛。

卡達援助穆斯林兄弟會、伊斯蘭國，是否為莫須有的罪名？

事實上，就算是又如何？難道沙烏地政府沒有援助任何他們想要接觸的國家或組織？但問題是一樣的事情，沙烏地可以做，卡達不可以做。這就如同杭士基（Noam Chomsky）在《海盜與皇帝》書中所比喻的故事一樣，海盜向皇帝說道：「一樣都在海上興風作浪，我只有一艘小船，所以被稱為海盜，你有一支海軍，所以被稱為皇帝。」國際局勢也沒有絕對的「良善」與「正義」，你所謂的良善對他人而言可能無比邪惡、你的正義在他人眼中看來也許罪大惡極。

位於卡達的半島電台，對沙烏地多所批判。圖為半島電視台新聞總部。（REUTERS）



沙烏地阿拉伯既為阿拉伯半島的霸權，自然不樂見在半島上有任何「不聽話」的小兄弟。一如葉門動盪的局勢，沙烏地當然要干預，更何況葉門在上個世紀就是建立沙烏地阿拉伯的紹德（Al-Saud）王室難以收服的地區。有意思的是，開啟這個「恐怖主義時代」的9－11事件，嫌疑人奧薩瑪賓拉登（Osama bin Laden）就來自於沙烏地，而伊斯蘭國就是從奧薩瑪賓拉登的蓋達組織（Al-Qaeda）所分立出來。看來，今日讓人聞之色變的「恐怖主義」，都與沙烏地脫離不了關係。18世紀以來紹德家族所借重的「瓦哈比主義」（Wahhabism），就充滿著殘暴、激進的形象，沙烏地這個「恐怖主義」核心國家，批判他人為恐怖主義者，聽起來頗為諷刺。更諷刺的是，沙烏地背後的支持者就是在各地「伸張正義、維護世界和平」的美國。

人們還可以思考的是，「文明衝突論」在此已很難成為評斷一切的標準。在「文明衝突論」的思維之下，同一文明圈的國家會相互合作，不同文明圈則會相互衝突。然而，就算阿拉伯國家有人想要以「阿拉伯人」、「穆斯林」這樣的群體概念凝聚成單一力量，但外來的壓力終究讓這樣的理想無法被實踐。這是國際政治殘酷的一面，利益問題往往割裂了合作關係，而這是用任何國際協議、國際法條都無法處理的問題。西亞世界是這樣，歐美世界亦然。

定義這是個「恐怖主義」時代，或許過於誇張，也只是藉用歷史上的「文藝復興時代」、「工業革命時代」、「帝國主義時代」的概念而已。不過，無論往後局勢如何發展，「恐怖主義」這個詞彙肯定會更頻繁使用。

只是，無論這些上層政治的問題如何發展，最終受苦的都是小老百姓。