自由開講》蔣萬安想當「大善人」？邁擱假了吧！

鄧鴻源

身為蔣家第四代的國民黨立委蔣萬安，近期提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定威權統治時期不當沒收人民財產的返還辦法及擴大適用罪名，還說是回應受難者的迫切期待，因為他們大多年事已高，政府不能再拖，面對歷史、還原真相，台灣才能邁向和解的第一步。

蔣萬安的提案還獲得身兼國民黨主席的立委江啟臣，以及立法院國民黨團總召林為洲、書記長林奕華、首席副書記長鄭麗文等15位立委連署。這些人以前不是一再強烈反對蔡政府的轉型正義嗎？如今「大發慈悲」，國民黨「鱷魚的眼淚」（暗喻：假慈悲）有誰不知？明顯是要搶攻2022台北市長選舉的淺綠票，民眾應睜大眼睛，一旦讓這種人選上台北市長，必定比柯某人更亂來，然後再問鼎總統大位，將台灣退回兩蔣威權時代，屆時大家將後悔莫及。

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國民黨立委蔣萬安（右）。（資料照）

許多網友表示：「蔣家和國民黨沒錢了，居然要人家面對歷裡史，是面對你228，殺人數十萬，尤其是白色恐怖期間，為獎勵告密者，強佔民間財產和強徵稅捐的歷史嗎？蔣萬安你黨現在就是一直抗拒歷史翻案呀！你還來為貴黨"喇豬屎"？」、「國民黨執政不還，現在別人執政卻提案返還，只是在增加受害者對返還的抱怨，況且，當年没收的都到哪去了？還不是敗逃台灣的中國黨跟黨徒們花掉或侵佔掉了嗎？國民黨要拿什麼來還？全民納稅錢嗎？所以若真心悔改的話，就立法把黨國高官的財產充公用來賠償跟返還吧？」、「國民黨都破產了才想賠喔？拿命賠嗎？」網友所說的可都是一針見血，蔣萬安想當「大善人」？邁擱假了吧！

當年國民黨幹了那些壞事、殺了多少人、沒收哪些人的財產，國民黨內一定有資料。就如當年留美當職業學生的馬英九，在美期間監視海外支持台獨人士，馬敢說「陳文成博士在海外捐助台灣人的黑資料，他沒舉報過嗎？」

這些資料，國民黨海工會裡肯定有，為何不敢公佈？冤有頭、債有主，蔣萬安應先將國民黨內迫害人權的黑資料先公佈吧！否則要現任的民選政府去賠償過去國民黨幹壞事造成的損失，到時候一堆在對岸曾經也被國民黨屠殺並沒收財產的後代子孫也可能都會跑出來，要求台灣政府賠償損失，這樣對台灣民眾公道嗎？

蔣萬安如果真有善心，應該主動將所有國民黨不法財產拿出來，包含那些高官財產，否則為何有人三代公務員，沒有如張董或郭董經營任何企業，也能家財萬貫，名列富比世排行榜？為何能坐擁數棟帝寶豪宅，還照領18%？為何一些軍頭已經配有上億軍宅，其後代還霸占上億日治時代留下的不動產不還，拿來出租收租金，而年輕人卻苦哈哈？試問，公道何在？

同樣是獨裁者，論戰功與政績，老蔣比得上史達林、希特勒嗎？老蔣是老毛的手下敗將，丟掉整個中國大陸，有何資格當「世界偉人」與「民族救星」？為何其銅像舉世最多？史達林與希特勒在他們國家有幾尊銅像？有紀念堂嗎？有國家禮兵在銅像前操槍表演與守護嗎？為何我們要浪費公帑敬拜這樣一個雙手沾滿許多台灣與中國人血腥的獨裁者？難道不愚蠢嗎？

蔣萬安如果真有善心與正義感，應該大義滅親才對，不要只會學鱷魚掉眼淚！

（大學教授）

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