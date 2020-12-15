自由開講》台灣總統與台北市長選舉「點將錄」

陳啟濃

最近一項網路民調政治人物看好度，前十名者都可能是未來總統候選人與六都市長的預定人選。當中的排名頗有旨趣，除了可以看出個人行事風格，更觀察到因為擔任職務的曝光與艱難度，而影響到被民眾看好的情況。

侯友宜是天子驕子，當年被陳水扁重用，而後投身國民黨，十足的投機分子，充分展示出他長年擔任刑事警察專長於斡旋調解的能事。幾番政治風波，韓國瑜選總統，他也是涉入不深，美國萊豬進口，他也用中性的「健康」用語，讓人感受到他的愛民愛國情感，而且不偏不倚的中道精神。他一直想不沾鍋，卻變成沒有立場，沒有價值，老是以當好市長為理由，一副不貪不求的崇高。他得到第一名，原因正是他的手腕，高超的行事風格，銳利的言詞，跟能力操守無關。

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新北市長侯友宜。（資料照）

至於陳時中從第三落居到第八名，這真是戰場上的將軍，無法一直求戰，由於常常曝光，都是因為民生健康問題，而這些是最棘手困難的挑戰，做得好人人認為應該，一旦有些狀況，各方興師問罪，是最吃力不討好的職務。然而民眾不看好，不代表不肯定，這當中存在許多的抱怨與疑慮，有些都是一種要求與期待，就好像對待小孩，恨鐵不成鋼的苛求。目前看來，陳時中還是台北市長最適合的參選人。

衛福部長陳時中。（資料照）

以賴清德目前擔任無實權有聲譽的副總統，還能得到第四名的看好度，表示台灣人民對於賴清德的未來發展，有很高的期待。因為實際上他已經好久沒有政治舞台，比起鄭文燦，他暫時會失去鎂光燈的聚集，甚至沒有任何政績，對於2024的總統寶座相對不利。而鄭文燦將會是他2024黨內最大的競爭對手，鄭文燦的政治手腕也不錯，政通人和，所以排行第二名。然而賴清德與鄭文燦之爭，有如當年李登輝跟林洋港之爭，最終還是需要有堅持有骨氣有價值的人才會勝出，當總統很多事情要有主見，不能只用利益均霑的模式運作國家機器。

現任副總統賴清德（左）及桃園市長鄭文燦（右）。（資料照）

最讓人訝異的是蔣萬安得到第三名，顯現國民黨把他保護得很好，甚至常常讓他有機會出頭。應該他能獲得許多年輕人的支持，只是他的歷練還太少，比起侯友宜的老練，他應該還只是市長人選，選總統時間未到。

國民黨立法委員蔣萬安。（資料照）

（時事評論員）

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