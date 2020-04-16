自由開講》一千億發現金？國民黨新生代裝了舊腦袋

魏水秀

武漢肺炎衝擊經濟的影響，已經變成各國頭痛的問題。武漢肺炎如何衝擊各國經濟呢？這可以從消費面與生產面來討論。簡單說，因為疫情而減少消費以及減少上班（生產力），這個道理很單純，但國家防疫期間，也就是仍然在阻絕疫情、找出感染者的階段，這時候國家的振興、紓困方案會因為不同國家的防疫措施、防疫成效而有所不同，這是不能憑空想像的，例如國民黨認為要像美國那樣發放現金，這種提議，只突顯國民黨至今還不知道一個國家思考政策需要的社會經濟考量，也不知道防疫這件事的本質。

從義大利、西班牙、德國、法國這些歐洲國家的疫情大爆發，再到美國的疫情大爆發，因為防疫第一時間圍堵的時機已經過了，只能採取封城、禁足、宵禁等方式，以及限制必要的商店才營業，其他企業活動暫停或在家上班。這是疫情對消費衝擊的最極端模式，人民不能上街，各種消費、娛樂活動立刻停止。

這種情況下，歐美國家發放現金的用意，就是讓不能出門又沒有薪水的民眾，能夠繼續在家裡活下去。換句話說，「不能出門」才是發放現金，直接匯入人民的存款戶頭的防疫、社會經濟背景，為的是避免人們出門造成群聚感染。

國民黨立法院黨團總召林為洲（右起）、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華本月6日召開「挺紓困發現金卡實在」記者會。（資料照）

台灣呢？對武漢肺炎疫情圍堵全球做得最好，也獲各國公認無庸置疑。而我們現在的防疫措施，是在對人民生活作息影響最小的情況下，對疫情控制最大化。所以我們的消費行為並沒有不能出門的問題，最多是實體店面消費一部分轉移成線上消費，但整體消費大部分並沒有立刻停止的情形，反而有少數恐慌民眾大量採購民生用品囤積而擴大這部分的消費。

直接影響比較嚴重的，是密閉空間群聚式消費型態，例如電影院這類場所。這種情況下，紓困振興政策直接發現金，並不會改變大家對密閉空間型態避免消費的問題，只會存起來等待疫情結束，所以提出這個政策主張，很明顯國民黨還沒對防疫進入狀況。

另外，國民黨立委蔣萬安提出用所得稅繳納級距「排富」來發放現金。這個主張對一個第二任立委來說，讓人很是訝異。姑且不談他對繳稅戶數跟真實人口數推論的誤解問題，就政策的實際執行面來說，綜合所得稅繳納級距低的人當中，就沒有富人嗎？這個問題已經被討論到爛掉了。例如成立物業管理公司來當包租公的人，可以用公司的營利事業所得稅20%，避掉個人綜合所得稅級距30%或40%，用財政部的所得級距排富，本身就有可議空間。

然後，現金怎麼發？財政部手上全國人民的所得稅資料庫，依法財政部可以用來課稅跟退稅，但不能用來匯出現金津貼或福利，因為津貼或福利不是財政部的法定職責。蔣委員要這樣做可能需要先修法，但紓困如同救火，修法緩不濟急。再進一步來看，就算發現金到各個家庭好了，那誰來發？里長？一戶2萬現金，里長要揹多少錢在身上，而那麼多錢就需要警察護送，這不是在防疫期間把里長、警察的負擔加到更重嗎？如果是前往特定地點領取，例如官股銀行，這不是平白讓大家出門產生群聚風險嗎？

國民黨或蔣委員提出這樣的提議，正突顯他們對防疫期間與政策執行的無知。行政院提出對勞工發現金的方法，正好對比國民黨提議的無厘頭。透過企業，可以用既有的薪資轉帳機制給勞工，這可以確保勞工不會「被無薪假」，也可以保住企業一定程度的正常營運，所以也能保住企業，這才是細膩的政策提出。

國民黨幾十年前選舉留下的「發現金文化」，造就了當年馬英九想發現金又不敢，所以提出「消費券」政策，但實際執行效果已經證明很差，現在的國民黨中生代、新生代又想提出發現金，但對整個防疫條件、社會經濟、實務執行等層面都考慮不足。

看起來，這些新生代的面孔，腦袋裡還是裝著幾十年前的舊文化，實是可惜。

（經濟學教授）

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