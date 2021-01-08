自由限時批》美白宮易主衹會深化台美關係

杭東

拜登已確定入主白宮，但川普政府此時又派聯合國大使訪台，似乎突兀，實乃正常，因跨黨派的「華府共識」，認深化美台關係，係符合美國核心利益，意義非比尋常！

拜登（左）已確定入主白宮，但川普政府此時又派聯合國大使克拉夫特（右）訪台，似乎突兀，實乃正常，因跨黨派的「華府共識」，認深化美台關係，係符合美國核心利益，意義非比尋常！（路透社/美聯社）

在希拉蕊（Hilary Clinton）任職國務卿時助理、現為哈佛大學肯尼迪學院訪問學者的余文琦，便曾向《BBC》分析，美國對中國態度這幾年轉為強硬是兩黨共識，在歐巴馬執政後期「重返亞洲」的外交策略就開啟了，並非是川普政府的政策。她說，拜登的兩岸及外交政策，更有監督機制，並可以與國際連結對台灣更為有利。

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而蔡英文在2015年更是有史以來第一個進入白宮的總統候選人，當時是歐巴馬政府；足見，民主黨政府一樣對台灣的態度是友善的。

美國可說是國家利益至上的民主國家，任何人、黨派及總統，都不得違逆。即使川普副手彭斯公私交皆莫逆，但遇國家大是大非，衹能服膺國法，認証派登當選；而儘管川普再强悍也不敢踩紅線，宣布如期移交政權。至於各方譴責的暴亂國會事件，一切依法辦。

簡言之，美國民主縱有紛亂，或境外勢力（中、俄）顛覆分化，然一切回到維護國家利益的法治，變成越自由開放，越遵守法治，越重視個人和國家尊嚴。完全和中共「人治」、「一黨專政」用軍警監控鎮壓人民，成就「個人崇拜」領導權力，高於國家利益，人民淪為「紅螻蟻」，可悲復可憐！

今天民主台灣和美國民主價值相通，彼此合作深化，皆有利雙方國家利益。中共75年來對台喊打喊殺喊統，自不利美台利益，而台灣是在中共邪惡的「虎口」下，遭生存威脅，自使邦誼深厚的美方拔刀相助，以維護台海和平安全。

一個民主和平穩定經濟繁榮進步的台灣，越能使美國國家利益獲利，即便美政黨輪替，都無法磨滅民主台灣的貢獻，唯有深化美台合作，才能使雙方利益更上層樓！台積電對美國國防軍事及經貿科技的晶片（半導體）貢獻卓著，就是鮮明的例子。

而自川普就任總統四年來，美台關係達到高峰，為斷交40年來最高點。對台10多次軍售案以及多項友台法案，先後就巳簽署了國會通過的「台灣旅行法」、「台灣保證法」、「台北法案」等重要的友台法案。及至去年下旬，國會更提出7項與台灣直接相關法案，包括美方定期對台軍售、支持台灣有意義參與聯合國等國際組織的「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act），及確保美國履行台灣關係法義務、維持美軍阻止中國武力犯台能力的「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act）。讓台灣人員在美國領土秀國旗、著制服的「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）、推動台灣加入國際貨幣基金（IMF）的「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），及確保國際金融機構公平僱用台灣人的「台灣公平僱用法案」（Employment Fairness for Taiwan Act）等等，不一而足。

而其中的「台灣保證法案」，即是對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，以及支持台灣提升自我防衛能力等，進一步深化台美關係。美國會更呼籲當局與台灣簽訂FTA，強化與台灣的盟友關係，顯示台美之間正在走向越來越緊密的合作。

去年底前，參眾兩院更通過「2021財政年度國防授權法案」，此涉及逾7千億美元美國國防預算。而法案與台灣有關的部分主要在1260條以及9724條。1260條主要是表達國會對確認台灣關係法與六項保證為美台關係基石的意見、1260A條涉及對台軍售、1260B條建議美台醫療安全夥伴關係，9724條則是保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。除支持台灣外，國防授權法案中也確定建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）旗艦新計畫，以強化美國在印太區域防禦態勢、能力和結盟，並提供增加攻擊潛艦的資金。法案也制定多項制止中國惡意行為條款，包括避免中國取得敏感國防智慧財產權、技術和數據；要求公開在美國經營的中國軍事企業；禁止向香港警察出口管制國防物品和服務以及管制軍需品等。

美國去年以來對台軍售已經高達51億美金，美國頻頻對台灣釋出善意，卻引來中共官媒氣得跳腳，認為北京一定要阻止美國繼續對台灣好，但顯然這個趨勢已經阻止不了。

美國國務卿龐皮歐今（8）日更在社群媒體上發文表達挺台立場，強調川普政府過去3年對台軍售超過150億美元（約新台幣4千3百億元），超過歐巴馬政府8年總和。

美國駐聯合國克拉夫特（Kelly Craft）大使，便是在美台關係深化的氛圍下，將於13至15日訪問台灣，並將在14日於外交與國際事務學院，就台灣對國際社會的卓越貢獻、台灣在國際間有意義的參與及擴大參與國際組織的重要性為題發表演說。

而克拉夫特也是首位現任美國駐聯大使訪台的高級官員，具體展現「台灣旅行法」精神，強化台美關係並展現美國政府對台灣國際空間參與的支持；顯然意義非比尋常。

美國在台協會稍早更發布新聞稿說，克拉夫特大使的訪台，係遵循以「台灣關係法」、「美中三公報」與「對台六項保證」為依據的美國一中政策，鞏固美國政府對拓展台灣國際空間堅定。克拉夫特過去曾擔任美國駐加拿大大使，2019年5月獲總統川普提名擔任駐聯合國大使，於當年9月正式上任，過去曾多次替台灣發聲。她在去年9月與我駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章餐敘，事後外媒曝光相關會面照片，克拉夫特當時稱，這場與台灣官員的餐會是「歷史性會面」，並表示美國正在推動台灣重返聯合國。

此外，克拉夫特擔任美國駐聯大使期間，多次透過不同場域替台灣發聲、支持台灣國際參與，去年12月出席華府保守派智庫傳統基金會活動時，便曾公開讚許台灣是真實良善力量，與中國侵犯人權的暴行形成鮮明對比；她也曾經在網路上分享一張參加台美日合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作照，背景擺放一可愛台灣黑熊布偶，令人印象深刻。

克拉夫特曾在去年9月29日公開表態，支持台灣「完整參與」聯合國，「沒有台灣的聯合國是欺騙世界」。她猶推特分享此篇致詞，附圖中更驚喜出現台灣黑熊玩偶。駐美代表蕭美琴還為此回應感謝克拉夫特，特別寫道「我愛背景那隻熊！」克拉夫特大使的訪台，亦為川普政府下台前的一系列動作，也可解讀為協助拜登政府清除政治上可能的負擔，對於未來台美官員的互動，以及與美國現任外交官、在第三地的互動，都有示範性作用。而此又為「公開明確的官方拜會活動」，更彰顯了美國對台政策由模糊走向明確。

美國務卿龐皮歐近日挺香港人權的聲明，便已充分表明美國對自由民主的支持，凸顯台灣享有華人社會唯一的自由民主體制，也證明自由民主在華人社會是可行的。

《BBC》曾報導，1979年台美斷交，時任參議員的拜登是最初支持美國國會通過《台灣關係法》的一員。並指，2020年8月美國民主黨在黨員大會中，將2016年通過的黨綱中「恪守一中政策和台灣關係法」的「一中」移除，只剩下「恪守台灣關係法」，這代表美國民主黨的中國政策已經有所調整。而拜登在大選前夕，還投書台灣媒體和北美《世界日報》說，未來他當選會深化與台灣的外交往來。

顯然，美國政府不論何黨執政，基於國家利益一致性和一貫性，美台關係合則利，是不斷前進的。

不久前，蕭美琴代表已致電賀將上任的拜登政府國務卿布林肯（Antony Blinken）。通話提到美台將續在共享的價值與共同利益下，緊密堅實的台美關係，「並強調美國國會及歷任政府對於持續強化台美關係的長期跨黨派支持。」民主台灣仍將持續扮演世界良善力量，並成為國際社群中不可或缺的一員，並持續與美方、其他理念相近夥伴國家就人權、民主與自由法治等繼續努力。

是以，克拉夫特大使的訪台，意義深遠，吾人更深信她的此行不虛！

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