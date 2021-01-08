健康醫療網》你是正常還是異常掉髮？食藥署教你簡易分辨方式

平均一天掉50至100根頭髮都是「正常掉髮」，而「異常掉髮」則是每天掉髮量超過100根、某一區塊頭髮明顯稀疏、長不出頭髮、頭皮紅腫癢痛或灼熱感，可能原因包括：生活型態改變、健康問題、賀爾蒙變化、遺傳、不當的頭皮保養、過度節食，或是情緒壓力所致。

你有大量掉髮或擔心禿頭的困擾嗎？食藥署說明，平均一天掉50至100根頭髮都是「正常掉髮」，而「異常掉髮」則是每天掉髮量超過100根、某一區塊頭髮明顯稀疏、長不出頭髮、頭皮紅腫癢痛或灼熱感，可能原因包括：生活型態改變、健康問題、賀爾蒙變化、遺傳、不當的頭皮保養、過度節食，或是情緒壓力所致。

異常掉髮分2種 先天性適合用藥品改善

食藥署指出，異常掉髮的主因分別為「先天性」（80%）及「後天性」（20%）。先天性（俗稱：雄性禿）適合用藥品來改善，這是一種男性因賀爾蒙變化，使得頭皮出油量增加、頭髮變得細軟，落髮量增加、髮線後退或頭頂禿髮，大部分與家族遺傳及雄性荷爾蒙（DHT,二氫睪固酮）有關；目前以擦藥與吃藥治療較有效，常見藥品有Minoxidil外用藥水及Finasteride口服藥品。

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Minoxidil屬指示藥 3種情況不適用

食藥署表示，Minoxidil是目前唯一的外用藥品，屬指示藥，購買時不需有處方，可由醫師、藥師或藥劑生指導民眾使用。有些人在使用初期兩週內，因毛囊加速進入生長週期，會出現短暫性掉髮現象，大約幾週後就會停止。

不過，此藥物不適用於孕婦、可能懷孕婦女及哺乳中的女性，若使用後胸部出現腫塊或疼痛、全身性或局部性的水腫、心臟不舒服、心跳加快或血壓劇烈變化，應立即停用並諮詢醫師。

Finasteride是處方藥 僅適用雄性禿男性

此外，Finasteride則是處方藥，須經醫師診斷開立，並每天使用持續3-6個月，才會看到頭髮增生或停止脫落，但僅適用於雄性禿的男性，女性及兒童皆不適用，同時可能會產生性慾減低、勃起障礙或射精量減少等副作用；食藥署提醒，若使用後胸部出現腫塊、疼痛或是乳頭排出液體，應該立即停用並諮詢醫師。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 你是正常還是異常掉髮？食藥署教你簡易分辨方式

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