法律歸法律》跟別人一起共有，該怎麼辦？

如果「物件」是自己一個人的，那當然就是自己想要怎麼樣來處分都可以。但如果是共有的狀況，要賣的話，理論上應該要大家說好才可以喔！

A有一塊土地，但那塊土地是共有的，還有另外的四個人一起共有，如果今天這塊土地，Ａ想要賣出去，那他該怎麼辦呢？

A有一塊土地，但那塊土地是共有的，還有另外的四個人一起共有，如果今天這塊土地，Ａ想要賣出去，那他該怎麼辦呢？示意圖，照片中之資訊與本文無關（資料照）

民法是怎麼規定的？

如果土地是自己一個人的，那當然就是自己想要怎麼樣來處分都可以。但如果是共有的狀況，要賣的話，理論上應該要大家說好才可以。

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所以民法對此，當然有規定。

民法規定，在共有物的管理，除非你們自己的契約有約定，不然一定要是共有人過半數以及應有部分合計過半數才可以決定。

白話來說，就是要過半數的「人」加「地（應有部分）」才可以喔。

我們來假設一下

先釐清一下，什麼是「應有部分」？

就是共有人對於共有物所有權的比例，在該所有權份量上享有的部分。

假設今天Ａ和其他人對於土地應有部分都是 ⅕ ，那就表示大家對於該共有的土地是等量的，所以一定要三個人以上同意，大家才能處分這塊土地。

但不會每次都是大家的應有部分都一樣，有可能會有不同的比例。

假設Ａ的比例是 30 %，B則是 40 %，剩下三人都是 10 % ，那這時就如果Ａ加上Ｂ的部分就已經超過 ⅔ 了。

雖然人數沒有過半數，但按照民法規定，如果應有部分超過 ⅔ ，就不需要計算人數了。

但如果分的很不公平怎麼辦？

不要擔心，在民法當中，強調的精神是「衡平」，所以法律也有規定，如果大家分的狀況「顯失公平」，不同意的共有人，是可以向法院來變更的。

或是如果分完之後，因為發生一些事情導致事情無法繼續的話，法院也可以因為任何人的聲請，來變更之。

以後碰到共有的問題，這樣是不是很好懂呢？

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