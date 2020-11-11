法律歸法律》搶奪東西，用合體的？

民法有規定，當二個分別屬於不同人的「動產」合而為一時，權利就會發生變動。

蔡岳倫

阿彬最近正在學畫畫，上課前他看到畫室的同學不在座位上，就擅自拿了同學位置上的的白色顏料，在自己的黑色外套背面上寫了一個「滅」，頓時覺得呼吸都順暢了起來。（超中二）

同學看到阿彬正在愉快的使用他的白色顏料，生氣的跟阿彬說「欸！你拿我的顏料在幹嘛？還我啦！」

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阿彬回道「這罐顏料裡面剩下的還你，但塗在我衣服上的那些，是我的顏料，還有我的才華！」

圖為示意圖，人物與本文無關。（截圖自飆捍 - 惡名昭彰 Notorious Taiwan臉書）

塗上去了就算我的？

民法有規定，當二個分別屬於不同人的動產合而為一時，權利就會發生變動。

若附合的動產與動產之間，看不出來哪一個部份是主要的部份的話，那麼這個經過附合的新物品，就屬於二個人所共有。

但是如果附合的動產與動產之間，有一個是主要部份的話，那麼主要部份的人就會取得這個新物品的全部所有權。

在例子中，因為顏料和外套，原本分別是同學和阿彬所有的，但經過阿彬大筆一揮，顏料已經黏在外套上面了。

縱然把顏料刮下來或沖洗下來，顏料也會整個爛掉無法再使用，而且這個新的物品的主要部份確實還是「外套」本人，那麼這個新物品的所有權，就會全部歸阿彬所有。

那以後一言不合就合體好啦？

但如果讓阿彬取得新物品的所有權就拍拍屁股走人，這樣也不太公平。

因此，民法還是有規定，如果你的動產被人家用這種方式拿走，還是可以請求新物品的所有權人返還相當於「被合體」的動產價值的金錢的。

所以在我們的例子中，雖然同學拿不回他的顏料了，但同學還是可以向阿彬請求返還顏料的費用的喔。

下次要記得，該賠的還是要賠，沒有先合體先贏這種事情喔。

是不是很簡單呢？

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