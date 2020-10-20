法律歸法律》別人土地我占 20 年，就變成我的？

如果你自己的東西，都保管不好，被別人和平的佔有這麼多年，你都不去處理，就代表你自己漠視你對於該物的權利。

陳孟緯

A 退休後在郊區買了一塊荒地，後來發現隔壁鄰居自從他搬來後就從未出現過，並且房子老早長滿了青苔和藤蔓。

於是他有一個大膽的想法。

A 退休後在郊區買了一塊荒地，後來發現隔壁鄰居自從他搬來後就從未出現過，並且房子老早長滿了青苔和藤蔓。（示意圖／資料照）

A 將空房整理打掃乾淨後便住了起來，並將房前的土地連同自己的荒地一起整理成一片菜園，就這樣住了 10 幾年……

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有一天，自己說是鄰居繼承人的 B 回來辦理繼承事務，發現自家土地竟被 A 竊占，於是便提起訴訟要求A搬離住居。

A 則認為自己在土地上耕耘了這麼久，怎麼可以說搬就搬，於是主張自己才是這房地的所有人。

東西占久了就是我的，有道理嗎？

A 看起來很壞，但在法律上，說不定他站得住腳。

民法規定，對於他人的「動產」，我把它當作自己的東西，就這樣公開、非暴力、持續不中斷的占有，如果在占有的時候知道這個東西是別人的， 10 年；如果不知道， 5 年，那個東西就會變成你的。

但在「不動產」的情況比較特殊。只有「未辦理登記」的不動產，可以被坦蕩蕩、非暴力、持續不中斷的時效取得。

且因為不動產價格比較高，需要占有人更強的信賴和使用，所以比照動產的知不知情，需要最長 20 年、最短 10 年的時間，當時間到了之後，也不是直接變所有人。

而是取得到地政機關登記為所有人的權利，所以沒有登記就什麼都沒有哦！

為什麼占別人的東西，還可以取得權利？

這在民法上叫做「時效取得」的規定，目的是原所有人要善用財產的社會責任，並且尊重他人長期占有的秩序。

如果你自己的東西，都保管不好，被別人和平的佔有這麼多年，你都不去處理，就代表你自己漠視你對於該物的權利。

所以如果你的東西有人拿去使用並且創造更多的社會價值，那麼法律就會傾向保護付出努力的人，而讓權利睡著的人就必須退讓。

如果你自己的東西，都保管不好，被別人和平的佔有這麼多年，你都不去處理，就代表你自己漠視你對於該物的權利。（Photo by form PxHere）

回到案例！

回到案例裡面，如果鄰居的房子和土地都是有登記的（現實中絕大多數情況），那麼 A 就當然取得不了該房子。

相反的，如果沒有登記， A 也必須在占有 20 年的時間到了之後搶先向地政機關聲請登記，才可以真正變成所有人。

但記得，這 20 年當中都必須是「和平狀態」，如果中間有任何不和平狀態，但 20 年的計算就會中斷喔。

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