法律歸法律》跟別人共享還算擁有嗎？

呼吸法很多種流派，但「共有」只有兩種，不是「分別共有」，就是「公同共有」。

江佳穎

A 最近去電影院看了一部熱血又感人的動畫電影，看完之後打算收藏整套原著漫畫，但他沒什麼錢，於是找富二代好友 B 一起合買，一人出一半。

可是 B 有點調皮，看到那部動畫越來越受關注，打算某天趁 A 不注意想把漫畫轉手賣掉賺點零用錢，去買最新 5G 手機。

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那法律會允許 B 耍任性幫自己換手機嗎？

不急，往下滑你就知道行不行！

為什麼要把我們的漫畫賣掉！情境示意圖。（資料照）

所以共享算擁有嗎？

算啊，怎麼不算。

但這樣說只說對了一半，實際上是和別人「共同擁有」一個所有權。

在民法的世界裡雖然希望一個蘿蔔一個坑、自己東西自己用。

但資源有限、慾望無窮，為了滿足大家的心願和交易上需要，所以法律上允許你可以和別人一起共享一個東西。這樣和別人一起共享的狀態，就稱作共有。

彼此之間比例誰說得算呢？

呼吸法很多種流派，但「共有」只有兩種，不是「分別共有」，就是「公同共有」。

呼吸法很多種流派，但「共有」只有兩種，不是「分別共有」，就是「公同共有」。（木棉花提供/資料照）

我們一般講的「共用」、「共有」，其實講的就是分別共有，也就是大家按講好的「比例」享有所有權。至於公同共有通常基於法律規定而生，像繼承就是最常見的例子。

那你一定想問，那共有人彼此之間的比例怎麼決定呢？

共有人對於所有權的比例我們稱作「應有部分」，通常依發生共有的原因決定。如果是一起出錢買東西的話就看各自出錢的比例，公同共有就由法律決定。

應有部分在民法上屬於一種財產權，你想賣掉或給別人都行。但如果要把整個共有物給別人，就要得到全部人的同意，即使你對於共有物的應有部分再多，都不可以擅自決定。

回到例子你會發現新世界

好啦，回到上面的例子，既然 A、B 各出一半，那麼對於漫畫的所有權自然就是五五分。

至於你說 B 能不能耍調皮私下賣掉呢？當然不能！要得到 A 的同意才行。

那只是單純使用共有物的話，還要得到同意嗎？

可不可以呢？下禮拜你就知道囉～

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