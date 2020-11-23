韋恩的食農生活》福義軒餅乾涉標示不實遭下架，但非食安問題！

嘉義市知名餅乾廠福義軒，與知名有機商店里仁合作推出的胚芽餅，因包裝上標榜特色為不含乳化劑，但包裝成分上也註明有山梨醇酐酯（乳化劑的一種），遭民眾檢舉！

韋恩的食農生活

《蘋果日報》報導，知名的嘉義福義軒被消費者檢舉，因包裝上標榜特色為不含乳化劑，但包裝成分上也註明有山梨醇酐酯（乳化劑的一種），明顯自相矛盾。高雄、嘉義、台北等地衛生局獲報後聯手稽查，確認標示不實，依法罰福義軒4萬元，也要求通路商里仁限期改善。里仁表示，已將全台132家分店上架的4737包胚芽餅全數下架，修改「不含乳化劑」包裝標示後，再重新上市。

福義軒是嘉義市排隊名店。（資料照）

其實脂肪酸山梨醇酐酯是合法的食品添加物，而且相當安全，因此在各種食品裡都可以使用，這事件不是食安問題。該消費者的帶狀皰疹也是自身的免疫問題，與這個成分沒什麼關係。

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至於為什麼要加乳化劑呢？其實烘焙食品常添加一些乳化劑作為麵質改良用途，因為乳化反應是麵團成形的一個重要的因子，乳化劑可以幫助小麥麩蛋白產生更好的筋性，所以麵質可能會比較有彈性丶較蓬鬆丶或是較濕潤。

不過既然產品標榜了不含乳化劑，當然就不應該添加乳化劑，這是一個誠信宣稱的原則，所以這絕對是廠商的疏忽。最近因為市場上流行無添加、天然等等潮流，當然做得到是很好，但是如果真的做不到喔，那就不應該做誇大的宣傳。產品要做到無添加、天然，往往需要更高的技術能力，成本上也會比較高，所以往往也會賣得比較貴。

想要投入更高端的市場，廠商要投入更大的努力，對員工素質的培養也要比較高標才是。

福義軒生產的胚芽餅。（取自里仁官網）

總之這起事件是一個標示上的問題而不是食安的問題，合法乳化劑也不會有安全上的問題，只是廠商也必須加強對自身產品的管理。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 福義軒餅乾涉標示不實遭下架，但非食安問題！

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