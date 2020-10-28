自由限時批》川普最驚奇的事 就是贏得連任！

杭東

美國總統大選，已到了信者恒信，不信者恒不信地步，但其結果仍是幾家歡樂幾家愁！截至目前，儘管選情混沌，然拜登家族醜聞「通4門」（中、烏、哈薩克、墨）不斷揭露、發酵，仍多少看出一些會產生「驚奇」的端倪。看來川普在猿聲啼不住下，終將會輕舟過萬重山勝出，信不信由你！

美總統大選的過程，可說是驚濤駭浪，又波譎雲詭，更是高潮迭起，驚奇不斷。顯然，川普的確診和痊癒拔得「十月驚奇」頭籌，現發展中的拜登家族醜聞尚未結束，將再續爆「驚奇」！讓習大大慌了，亂搞「抗美援朝」一通，反把自己搞成了「侵略者」及北韓幫兇，連南北韓都不埋單（北韓不承認中共幫忙，中國人更感丟臉！連大內宣影片，都錯謬百出），反替川普寫下「驚奇」的外一章！

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而今連挺拜登者都傻眼，有人「豪賭」除非川普大厦遭雷擊三次才會連任。結果真發生第三次雷擊，莫非是天意？！又如神測3次大選的賓州「章魚哥」餅乾，此次亦押寶川普勝算高。不一而足。

美國總統川普。（彭博）

一般而言，現任者佔執政優勢，而2016年力挺川普者，今則有增無減。若只看美國主流媒體，就易誤導為討厭川普和挺川普的選戰，却忽視美國人愛國、重視家庭、社會責任及民主價值的一面。

拜登家族醜聞的不斷揭露，金錢、謊言、性（涉及未成年人），還有和中共的曖昧及間諜案，糾葛不清，一舉擊中美國人心中的要害。

據美國媒體流出的最新錄音，杭特竟親口承認自己的商業夥伴何志平是「中國間諜頭子」，不僅如此，他還在錄音檔中提到父親拜登，讓拜登想賴也賴不掉。美國主流媒體先前曾稱，杭特電郵門一事「是假的」，且拜登不清楚杭特的海外生意，然而這段錄音檔也直接打臉相關說法。

據美國《國家脈動》獨家報導，杭特在這段錄音檔中大肆抱怨他的商業夥伴、中國企業華信能源的董事長葉簡明突然消失，並稱前香港民政事務局局長何志平是「該死的中國間諜頭子」。

《紐約郵報》先前曾踢爆，何志平與杭特私下有鉅額交易，而美國參議院也曾發表一份調查報告，報告中提到，與葉簡明有關的一間空殼公司曾經向杭特的律師支付100萬美金。葉簡明也被指與中國軍方有所聯繫。

杭特在錄音檔內說，「我接到我父親的電話，他告訴我《紐約時報》的人一直在找我，但這些電話以前我父親都是直接讓我的老搭檔艾瑞克（Eric）去應付，沒想到這傢伙其實一直默默地在傷害我，我都不知道有多久了。還有另一個《紐時》的記者打給我，問我有關何志平的事。何志平這個該死的中國間諜頭子，他跟我的合夥人創辦公司，我的合夥人身家上看3230億美元，但他現在失蹤了！」

據悉，杭特所提到的這名合夥人正是中國華信能源的董事長葉簡明。杭特在錄音檔中還提到，「我上次在他（葉簡明）價值5800萬美金的公寓見到他之後，他就徹底消失了，當時他還簽了一份價值40億美金的合約，要建造一個世界上最大的液化天然氣港口。不久後我就接到紐約南區聯邦檢察官親自打來的電話，他說我的生意夥伴阿契爾（Devon Archer）指認我去為一件刑事案件作證，但他卻沒有告訴我這件事，而且我的父親也沒有告訴我。」

儘管拜登一再否認瞭解且涉及杭特的海外生意，而美國主流媒體先前也曾報導，電郵門事件是假的，拜登與杭特父子皆沒有涉及與共產黨有關的刑事調查或是商業交易，但這段錄音則直接打臉相關說法。

此外，《國家脈動》26日報導，杭特替墨西哥前任總統的孫子馬格納尼（Miguel Aleman Magnani）引薦商人給白宮官員與拜登見面，杭特也從馬格納尼方面收取了其他利益。報導並同時曝光了杭特與歐巴馬2016年4月4日的合照。

而《財經時報》（IBTimes）及《太陽報》（The Sun）等外媒稍早都刊出一則報導，稱網路謠傳的另一組相片顯示，杭特與前美總統歐巴馬的大女兒瑪利亞（Malia Obama）疑似一起吸毒，甚至可能有性行為的傳聞。因為在相關照片中出現署名為瑪莉亞的信用卡，且還有裸男與一名非裔女性的照片，在相片中的女子腿上更疑似出現與瑪莉亞一樣的印記。

基於拜登家族的「通4門（中、烏、哈薩克、墨）」及金錢、性醜聞陸續披露，巳使美國選民現紛紛要求准許更改已投的選票。據報導，美各地郵寄投票和提前投票的選民，已達至少6千2百萬人。然在民主黨候選人拜登之子杭特爆發醜聞後，不少選民感到後悔，紛紛上網探詢是否可以更改選票歸屬。

據調查，已有8州容許選民在郵寄投票後、開始計票前更改選票歸屬，包括被認為是最關鍵搖擺州賓州在內的6州，都允許選民於投票日當天撤回郵寄選票，親自投票，有些州還允許選民投好幾次。這就會對選舉的結果，產生莫大的變數。

而據美國民調機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）發布的最新民調數據，川普於全國民調中再度領先民主黨候選人拜登一個百分點，選情極為緊綳。調查還發現，逾半數美國選民相信，拜登知情次子杭特與中國、烏克蘭政商界私通牟利。

在兩週前拜登尚領先12％ ，川普今又超車，呈黃金交叉。這份民調還顯示，川普在共和黨內的支持度高達84％，拜登則獲得77％民主黨人支持；另認可川普執政的選民占52％，其中41%強烈認可；不認可者為46％，包括43％強烈不認可。至於中間選民的意向，川普則領先7％。

另「財富雜誌」（Fortune）和線上問卷調查公司Surve調查，發現54％認為川普有能力帶動股市上揚，拜登僅42％。在共和黨內，91％對川普有信心，民主黨人也有82％相信拜登。獨立選民，則有51％認可川普，拜登僅獲33％選民看好。

華府的智庫「卡托研究所」（Cato Institute）則指有62％選民不願公開政治立場，這個數字在保守派中更達到77％；川普目前一天舉行二至三場造勢，選前還可能增至一天五至六場，每場都能動員數萬支持者，「川粉」的投票熱情不容小覷。

再者，拜登近日指出，美國最大威脅是俄羅斯，而其次的「競爭對手」是中國。共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）就在節目上打臉拜登，稱中國偷走美國智慧財產權、安插間諜以及做出軍事威脅等，直批「中國才是美國頭號威脅」！

柯頓強調，雖然俄羅斯依然構成威脅，不過，川普已有增加北約的國防支出的舉措，並退出讓美國不利的過時武器條約，以及將俄羅斯間諜遣返回國。現今中共介入美國大選，醜聞案反將「北京拜登」洩底，又搞「抗美援朝」，替川普創造「反敗為勝」驚奇，豈非亦是天意！

如今「抗美援朝」却成為習大大的致命傷！不惜蠻幹，窮兵贖武，大搞戰狼外交，還要「抗美」，拼命壓制異己保權位等，除引發內部的鬥爭，及美國與南韓的反擊，更損害了中國的國際形象，加深世界各國對中國的負面評價，成了衆矢之的！

習大大的這種對外推動戰狼外交、對內鼓動民族主義情緒的做法，亦已四處碰壁。

據《美國之音》報導，由於中共當前在與美國對抗敗勢盡顯，竟然傳達「中國人民曾勇敢抵制美國，現在也會不計代價地抵抗美國」的聲音。

中共多年來費盡心力、砸下巨資利用孔子學院及許多其他方式試圖「說好中國故事」，以對外輸出軟實力，但中國對外言論卻與上述作法背道而馳，甚至造成反效果，已導致外國民眾對中國印象跌落谷底。

《美國之音》進一步引用美國國際民調機構皮尤中心（Pew Research Center）的數據佐證，其中不僅南韓，就連美國、英國、荷蘭、瑞典、西班牙及加拿大各國，對中國的負面評價都上升至近10年來的最高點。

而美國《新聞週刊》（Newsweek）新近發布一份調查，直指中國國家主席習近平密謀顛覆美國，並發現在美國至少有600個統戰組織。調查報告作者、德國外交政策協會（German Council on Foreign Relations）資深研究員狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）接受《自由亞洲電台》訪問時也剖析中國在美統戰組織的運作及目標，指「習近平和中共經常呼籲海外華人要忠誠、報效祖國」，並暗示華裔人士須忠於「中國血統」，而非他們所居住的國家。

該調查將中國在美統戰組織分為數種類型，包括移民同鄉聯誼會、中國援助中心、商會、中文傳媒、中國專業人士協會、促進兩岸和平統一的組織、聯誼組織、教育文化團體及中國留學生組織等。

狄雨霏表示，一些中國人民政治協商會議的海外代表也參與在這些統戰組織中。

調查作者之一的李旻臻則指出，中共干涉台灣大選及美國大選的手法相似，目標不僅是選舉的輸贏，且要造成內部分裂，從選舉到武漢肺炎，中國資訊戰想要加強的世代、價值觀之間的分裂，而中共造成內部分裂的手段是操弄「民主代理之戰」，透過突顯中國經濟增長、抗擊武肺疫情的過程來宣揚「中國式（共產黨）民主」。

調查並引述美國國家反情報與安全中心（NCSC）主任伊凡尼納（William Evanina）日前的說法，指出中共目的似乎是要在美國塑造一個「有利於中共」的輿情環境。狄雨霏認為，這正是統戰工作的核心，然而民主國家才剛剛開始辨別及揭露它們，並認識到此事對民主多元開放社會的危機！

所謂物極必反，今習大大和中共已走到盡頭，自亦是創造川普連任的驚奇，非但是天要「滅共」，更如「紅樓夢」所說「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，不也正是習大大的末日寫照嗎？

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