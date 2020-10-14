胡，怎麼說》中共導演的極惡老把戲—被抓、被認罪、被台諜！

中共官媒央視炮製的「台諜」劇是怎麼回事？其實背後曝露的是，中共在複製皇權時代奸臣極惡的老把戲！不同的是中共專政集團這回仿製古代鬥爭老把戲，針對的是自由民主的台灣！

窮凶極惡，本就是中國專制皇權的本質，中國歷史上奸臣集團，以抓人、羅織罪名、屈打成招、向上攀咬等四部曲為手段，以打倒主要政敵—忠臣；現在，中共政權把這一套奸臣極惡的鬥爭老把戲，變本加厲、淋漓盡致的運用，進而攀咬蔡英文政府及自由民主的台灣！

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中國官媒央視日前於節目中指控南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹與台師大退休副教授施正屏為「台諜」。（取自網路）

到目前為止，中共央視上出現的四個「台諜」，李孟居、鄭宇欽、蔡金樹、施正屏，全都是依劇本演出被抓、被認罪、被台諜、被懺悔等劇情，最後一幕一律是為「危害祖國」而慚愧痛悔，願意接受懲罰之類的。

不過，即使是編造炮製的台諜劇本，也要編造審稿的認真專業一點吧！但是，中共卻粗製濫造，連姓名、職稱都錯誤百出，劇情離譜、凸槌連連。

例如，鄭宇欽此人，早就被捷克媒體揭穿充當中共的工具人，大力宣傳中共的一帶一路，在央視報導中，他成了「民進黨主席卓榮泰」助理、捷克查理大學教授、被「台灣駐捷代表李雲鵬」吸收，但卓榮泰聲明「卓榮泰主席無此助理、卓榮泰本人不認識此人」、他也不是查理大學教授、駐捷代表更從來就沒有「李雲鵬」此人。

蔡金樹、施正屏在台灣都被列為深藍學者，經常在親中媒體上發表批評蔡英文政府的文章，並配合中國國台辦對台統戰，大力宣傳中共對台優惠如何好的舔共論調。他們怎麼也成了台諜？是中共不同系統內鬥被拿來祭旗嗎？或者被中共利用完了之後，剩餘價值就是「被台諜」？中共說這幾個人危害中國，那中國也太脆弱了吧！

民主自由的台灣對中共政權如芒刺在背，所以就以極盡極惡手段來禍害台灣。中共手上一定還有不少類似的粗劣假造的台諜劇本，但是，儘管它的手段拙劣又惡劣，千萬不要懷疑中共的窮凶極惡與狠毒！

目前的情況就是，它說你是台諜，你就是台諜！它說你有罪，你就有罪！它說你危害它的國，你就是危害它的國！

人人都可能被它打成台諜，人人去中國都可能被抓去當人質、被認罪、被台諜！這樣的一黨專政野蠻粗暴狠毒之政權，你們竟要台灣和它一國、被它統一？那你們就跟它一樣狠毒！

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