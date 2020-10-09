政治的日常》政治的所在：黑部的太陽

黑部水庫完工後的1964年，東海道新幹線開通、東京奧運順利舉辦，也象徵著日本終於重回工業國家行列。《黑部的太陽》之所以可以不斷重拍，也是因為題材不僅勵志，更敘說了那個時代相信人定勝天、對未來充滿希望的社會氣氛。

李拓梓

立山黑部的「大雪牆」每年開山時，都吸引大批觀光人潮。巴士或者行人從其間穿過，都會驚艷於超高雪牆。開山尚且如此，也可見得這裡的冬天積雪之厚，路上應該是伸手不見五指，封山自有其道理。

登上立山其實不難，無論是從長野縣的「大町溫泉鄉」出發，或者是反方向從富山市開始，都可以在一天內完成立山黑部行程。為了促進觀光，也針對觀光客推出各式各樣的北陸票券，讓旅人可以在一天內輕鬆穿越崇山越嶺。

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立山黑部的「大雪牆」每年開山時，都吸引大批觀光人潮。巴士或者行人從其間穿過，都會驚艷於超高雪牆。（Uryah,wikimedia.org/）

從大町這邊出發，會先抵達扇澤，這裡算是立山黑部之旅的起點，可以搭乘關電隧道電氣巴士前往黑部水庫。1963年完工的黑部水庫，是戰後日本經濟復興中，最具有「人定勝天」意義的重大建設。這座水庫的「黑四水壩」是日本最大型的拱形水壩，整座水庫興建歷時七年，投入513億日幣，多達一千萬人次參與興建，更有171人因此犧牲，也因此興建了紀念碑，宣慰為了參與建設而犧牲的勇士們。

1963年完工的黑部水庫，是戰後日本經濟復興中，最具有「人定勝天」意義的重大建設。（圖：作者提供）

黑部的水庫的籌劃從1955年開始，當時戰後復興的氣氛已經開始。鳩山一郎領導保守的自由黨和民主黨合併為自由民主黨，開啟由自民黨長期執政的「五五年體制」。日本政治進入穩定期，經濟的發展也有起飛之勢，1956年政府發布的經濟白皮書中，「已經不再是戰後」成為一時風靡的流行語，日本開始高度經濟成長的時代。

經濟高度成長，必須有足夠的基礎建設為根基。關西地區在戰後長期困擾於電力不足，尤其是做為產業發展中心的大阪，電力供應更明顯有缺口。1951年時，甚至為了供應工業用電，一般家庭每週只能休電三日，工廠休電兩日，引起嚴重的社會不安。當時的關西電力社長大田垣四郎於是宣布要開發黑部山，並將工程委託給間組、鹿島建設、熊谷組、佐藤工業和大成建設五家大型建設公司。

不過，水庫的興建過程當然不簡單，尤其是要打通現在走電氣巴士的「關電隧道」過程，來進行工程材料的運輸工作，更是難中之難。隧道一帶剛好是地質的破碎帶，大量的湧水造成開發的難題，工程幾度因此停頓。但從扇澤到工程預定地的隧道如果不能開通，整個水壩工程等於無法施作，因此當時的工作團隊克服萬難，引進最先進的技術挖掘，終於在九個月的時間內，成功開通了隧道。

這個艱難的故事幾度拍成影劇節目，1968年由當紅影星石原裕次郎、三船敏郎主演的《黑部的太陽》，還有1969年日本電視台和2009年富士電視台，也都重拍過同名連續劇。尤其是2009年由當紅影星香取慎吾、綾瀨遙、深田恭子主演，更是當時富士電視台成立五十週年的慶祝大作品，也都是當時娛樂圈的大事。

2009年由當紅影星香取慎吾、綾瀨遙、深田恭子主演的《黑部的太陽》，是當時富士電視台成立五十週年的慶祝大作品。（圖：網路）

如今搭乘電氣巴士行經關電隧道時，兩旁仍然可見湧水，車上的電視會播放當時施工的記錄影片和說明，等車子終於開過5.4公里隧道，柳暗花明，終於看見美麗的黑部水壩和「黑部的太陽」時，就可以感受到這條隧道在當時是多關鍵的工程。穿過拱形水壩時，可以看見蓄水量達兩億立方米的黑部湖，正是這座水壩，紓解了關西地區用電的難題，讓大阪人終於不用過著有一天電沒一天電的日子，可以安心生活。

從1955年到1963年，這幾年的日本出線許多重大的變化。經濟起飛的過程中，電視、洗衣機、冰箱「三神器」逐漸成為家庭必備電器，1956年日本加入聯合國，1958年東京鐵塔落成。電影《幸福的三丁目》談的就是這段期間發生的事。

蓄水量達兩億立方米的黑部湖。（圖：作者提供）

而黑部水庫完工後的1964年，東海道新幹線開通、東京奧運順利舉辦，也象徵著日本終於重回工業國家行列。《黑部的太陽》之所以可以不斷重拍，也是因為題材不僅勵志，更敘說了那個時代相信人定勝天、對未來充滿希望的社會氣氛。

經過黑部水壩之後，可以搭乘纜車抵達黑部平，再換乘另一種纜車前往旁邊的立山，沿路都可以看見黑部水壩、黑部湖的壯闊。抵達立山之後，後面的行程就不那麼跋山涉水，立山的大雪谷每年四月到六月都吸引無數觀光客前來，可以稍事停留的室堂風景不錯，車站和旅館是一體建築，觀光客極多，風景不錯，但附近可以健走的地方幾乎都擠滿了人。

通過大雪牆到達彌陀之原，有比較舒適，但收費也很高的旅館。這裡人比較少，相較於室堂的高原景色，這裡有名的是相當特別的高山濕地景觀。這是每年融雪後形成的濕地，上面興建木棧道供人散步，蜻蜓、蝴蝶、鳥類等生物多樣性很豐富，也是台灣比較少見的地形景觀。

彌陀之原。（圖：作者提供）

只是山上氣候變化的速度很快，前一分鐘明明出太陽，後一分鐘大雨就來了，要注意保暖和攜帶雨具。高原巴士的終站是美女平，從這裡可以搭乘立山登山纜車，前往山下的立山車站，再換乘富山電鐵前往富山。富山電鐵是地方的私鐵，從富山出發通往立山和宇奈月溫泉，立山搭回富山，特急電車大約是一小時。

由於立山黑部只有六月之後開山，因此前往的季節必定是夏天，這一路從低海拔到兩千多公尺的高海拔地區，也會經過一番冷熱交替。如果沒有要住在山上，會有一種急匆匆的心情，即使時間明明足夠，卻很怕會來不及，所以停留點多半很短。其實，黑部立山有很多漂亮的景點，山景水色也很美，超便利的交通安排大致上不太會耽誤行程，只是要記得末班車的時間就是了。

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