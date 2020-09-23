自由開講》軍人要有務實的國家認同

陳啟濃

韓國瑜前日參加軍校專修班的餐會，軍中同袍慷慨激昂，除了「夜襲」繼續高唱，大家並高喊要消滅台獨。軍人天職保家衛國，雖然這些人都已經退伍，然而武斷地把台獨當成敵人，究竟他們又何曾深入了解何謂台獨？

前高雄市長韓國瑜（中穿西裝者）日前到新竹縣參加陸軍官校專修班年會。（資料照）

不一樣的見解能見證台灣的多元民主風景，被國民黨黃復興黨部自行解職的黨部主委，于北辰將軍卻對於蔡英文總統的中華民國台灣感到很認同。一樣在軍中服役多年，餐會的這些軍人和于北辰將軍，他們心中的中華民國顯然有不同的解讀與認同。

請繼續往下閱讀...

于將軍心中的中華民國是跟著時代進步的國家認同，跟得上國際社會的理解，也正是現今年輕人對國家的認識。中華民國可以用台灣來說明，務實的看法包括台澎金馬，甚至應該和中共主張的「一個中國」做區隔。所以台灣當然不是中共所謂的「是中國不可分割的一部分」。因為台灣有實際的民主制度運作，怎麼會是要讓中共的專制統治來控制。

那些餐會中的軍人，對於國家的認同，還是停留在兩蔣時代的「中國」，中國大陸都還是屬於中華民國，所以黃復興黨部主委才會認為，寧願台灣被中共收回統治，也不樂意在民進黨政府執政下生活。然而他們卻只學到兩蔣半套的中國認同，兩蔣的主張中國大陸還是屬於中華民國的領土，仍然堅持要反共復國。可見這些軍人不僅沒了兩蔣時代該有的國家認同，卻有被中共統戰成功的疑慮。

台獨如果是主張台灣是主權獨立的國家，不屬於中共統治下中國的一部分，這樣的國家認同跟實際情況很符合。許多年輕人應該都是信服這樣的台獨主張，追求台灣的國家地位與國際認同，維護自由民主的生活。這樣的台獨認同，不是像國民黨和共產黨多年來，給予的抹黑與醜化。即使是退伍軍人，也應該要有務實的國家認同，提升自己的見識，與時俱進，不要讓中共與中共的代理人給利用了。

（政戰預官退伍）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法