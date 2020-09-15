自由開講》健保改革，政府要說實話做實事

謝文輝

推動分級醫療是蔡政府最讓人有感的健保改革，為了推動分級醫療要求大醫院年減2%門診，也相對承諾要調高急重症醫療的支付，並挹注資源壯大社區醫療，讓民眾就近就能得到良好的照護。

除了報載今年健保署特別編列103億超高預算給醫院，五年來做為醫院調高急重症及各項健保支付標準，和壯大社區，共投入約340億元預算，因此對於血汗醫護人員，這應該算是極有感的調整，可是實務現場上，為什麼卻仍然無感？

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推動分級醫療是蔡政府最讓人有感的健保改革。（資料照）

追根究柢，真讓人嘆為觀止，原來這五年來承諾，要調整偏低支付標準和壯大社區的支票，並沒有如往年一樣，編列新增預算，根本沒投入半毛錢，政治真是高明的騙術！那麼340億從哪裡來？原來是醫院總額自己的「非協商因素」款項。

年度總額的議定包含二個部分：「非協商因素」及「協商因素」。後者，在健保會由各界代表就健保服務項目的增減、新藥新科技的導入，政策或法令修改引起的成本改變，或現行偏低支付標準基礎的調整......等協商議定；而前者「非協商」，它係依據政府公布的統計數字，再依洽定的法定公式計算，所呈現的客觀預算，於年度總額協商時各界代表是沒有置喙的空間。

事實上，非協商預算反映的是，人口數增減、老化程度的影響，物價及人事成本的變動......等各類客觀因素，可能衝擊原議定之健保總額基礎，怕造成醫療品質的影響，才予以合理的調整，以保障民眾權益。

以人口數為例，如增減100人，若每人每年平均醫療費用為3萬元，那麼就會增加或減少300萬元預算，說穿了對醫院的財務就是合理的維持平盤而已。把本該滾入基期維持醫院財務合理平盤，以保障民眾就醫品質的非協商因素預算，拿來做支付標準調整或壯大社區的預算，那是金光黨的詐術，是對醫院的霸凌，根本是一場朝三暮四或朝四暮三，把全體辛苦投入健保照護的醫護同仁當成猴子耍的惡劣把戲。

醫院團體堅決反對非協商因素的不當挪用，並要求五年來因推動政策強力要求醫院配合，已承諾開了出來的340億支付調整的支票，真正兌現，做一個說實話做實事的誠信政府。

（台灣醫院協會常務理事）

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