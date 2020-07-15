童話法律》說：「我剁你全家肉醬哦！」也犯罪嗎？

刑法有一條罪，在保護你「可以不要害怕的生活在這個世界上」。在刑法的世界裡，我們把「恐嚇別人」這件事叫做「惡害的通知」。

◎蔡涵茵

第一天，貓穿上了靴子，去森林裡大獵捕，輕鬆勒斃一隻兔子。

貓帶上這塊肥美的兔子肉去見國王。

「陛下，這兔肉是我的主人卡拉巴侯爵命我前來上貢給您的。」國王拼命的從滿臉肥肉的臉裡擠出笑容：「怎麼知道我最愛吃兔兔！卡拉巴是好臣！」

貓帶上這塊肥美的兔子肉去見國王。（維基共享）

第二天之後的三個月，日子就這樣 Ctrl+C、Ctrl+V 了無數遍，貓已經像國王身邊最寵愛的太監一樣，國王對貓已經是身心靈的摯友，在成為貓奴的路上一去不復返。

這天，貓從國王口中套出，他明天要跟他的仙女女鵝一起去河邊玩耍。

他就跑去跟老三，也就是貓口中的卡拉巴侯爵說：「從現在開始，你照著我的話做。明天你去那條河洗澡，記得要抹油，看起來才會可口。」

國王果真經過了，當他經過河邊，貓拼命大叫：「救命，救命，卡拉巴侯爵要淹死啦！」國王一聽不得了，如果侯爵淹死，之後可就沒有肥美兔兔可以吃了，趕緊命人救他。

貓拼命大叫：「救命，救命，卡拉巴侯爵要淹死啦！」國王一聽不得了，如果侯爵淹死，之後可就沒有肥美兔兔可以吃了，趕緊命人救他。（維基共享）

抹了油的古銅色肌膚，在太陽的照耀下閃閃發光。在貓的意想之內，女鵝愛上的就是沒有穿衣服的老三。

同時，國王也賞給他一件只有聰明的人才會覺得好看的衣服！（隔壁梅川伊芙的國王表示：？？？）並且邀他一起上馬，繼續款款前行。

貓衝到馬車前頭，繼續即將完成的大計。首先遇到一批農夫在割草，撂下一句：「喂！你們等等不說這塊草地是卡拉巴侯爵的，就等著被剁成肉醬吧！」

「這是卡拉巴侯爵的！」嚇爆的農夫異口同聲。「你的草好多啊！兔兔一定很愛吃！」國王欽羨。

沿路貓一直在馬車前頭跑著，一直凶神惡煞告訴大家不說是卡拉巴侯爵的就會被剁成肉醬。因此， 女鵝就以為釣到肌肉猛男金龜婿，國王也甚感滿意。

讓別人感到害怕，會犯罪！

刑法有一條罪，在保護你「可以不要害怕的生活在這個世界上」。

在刑法的世界裡，我們把「恐嚇別人」這件事叫做「惡害的通知」。

一定要直接對著那個人的臉恐嚇才會成立犯罪嗎？

No No No！

只要你恐嚇的方式，有可能間接的讓被害人知道，即使你不會真的去做這件事，只要被害人會害怕、感到不安全就有可能成立恐嚇罪。

但你知道，我們平常聊天都有可能失言、也有可能太mean，不小心又刻薄的時候。

萬一對方心靈比較脆弱，是隨便開玩笑都會害怕的孩子，這樣大家還能不能好好聊天？所以判斷的時候就要比較謹慎小心。

最後，跟大家講，如果有人凶神惡煞、滿身刺青，一看就黑道老大的人惡狠狠盯著你說：「再不還錢，我就告你！」這樣是不會成立恐嚇罪的，因為這是合法的權利主張哦！

所以，貓，就算你收服了國王，把別人剁成肉醬這種事，一聽就相當違法，且令農夫等平民害怕到爆。

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