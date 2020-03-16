電影慢慢聊》《練愛iNG》影評：諧星阿Ken的電影夢

阿Ken初執導筒完全沒有油裡油氣，也沒有安插歧視意味濃厚的粗俗笑話，正正經經地訴說一個稍嫌老派的故事，扎扎實實地利用一些有趣的細節去經營角色，就連幾個次要角色都沒一絲輕忽，整部電影乍看就像一個恰到好處的「綜藝摔」，浪漫的情節鋪陳做足，好笑的部份適可而止不會剝削，雖然偶有尷尬的時刻，但懂得即時自嘲hold住場面。

鄭秉泓

去年底看到同溫層競相分享阿Ken拍的短片，好奇之下點連結看了。該短片長約8分半，是他自編自導自演首部劇情長片《練愛iNG》的啟動短片。片中阿Ken飾演自己，好友彭康育飾演他的經紀人，開場是兩個人在辦公室爭吵，內容大抵關於主持人阿Ken不惜推掉一切工作排除所有外務，為的就是靜下心來孵育自己的電影夢，他相信一定能夠把片子拍出來，這個關於男生把妹的故事一定會有觀眾買帳，然後他們走進一間咖啡廳，眼見一個宅男搭訕店員的手法太笨拙，把場面搞得很尷尬，於是阿Ken出手相助……。

《練愛iNG》啟動短片

將近三個月後，終於看到《練愛iNG》正片，不過阿Ken在片中並非扮演知名主持人或把妹達人，所以故事也不是關於他如何教宅男把妹（不是如片名及slogan所言「用1000次NG換一次戀愛ING」），反之他的人設是學生時代曾是風雲人物如今卻只能在片場打雜跑龍套還被女友甩掉的魯蛇，即便窮途潦倒依舊對表演充滿熱情，在兩名把妹達人級的好友極力勸說下，他開始試著逼自己和女性多加接觸，希望能增進自己的異性吸引力得到更多演出機會。他主動提議和對自己友善的副導來上一段「契約愛情」，藉以刺激對方的創作靈感讓對方順利完成愛情類型劇本，進而完成出國留學的電影夢。有讀過言情小說或看過偶像劇便知道，所有的契約愛情必然走向假戲真做，本片也不例外，真愛當前，對方卻出國在即，身為一個魯蛇，是該誠心祝福，抑或以愛為名把對方留下來呢？

有別於同樣懷抱電影夢的綜藝咖前輩如吳宗憲、康康等人慘烈的過往實績，阿Ken初執導筒完全沒有油裡油氣，也沒有安插歧視意味濃厚的粗俗笑話，正正經經地訴說一個稍嫌老派的故事，扎扎實實地利用一些有趣的細節去經營角色，就連幾個次要角色（如彭康育飾演的好友、辛龍飾演的經紀人、馮凱飾演的壞脾氣導演）都沒一絲輕忽，整部電影乍看就像一個恰到好處的「綜藝摔」，浪漫的情節鋪陳做足，好笑的部份適可而止不會剝削，雖然偶有尷尬的時刻，但懂得即時自嘲hold住場面。

阿Ken初執導筒完全沒有油裡油氣，也沒有安插歧視意味濃厚的粗俗笑話，正正經經地訴說一個稍嫌老派的故事，扎扎實實地利用一些有趣的細節去經營角色。（圖：取自《練愛iNG》官方粉絲頁）



不過阿Ken又豈只是想拍一部恰到好處的「綜藝摔」而已？因為故事前三分之一幾乎發生在片場，我一度猜測《練愛iNG》要師法好萊塢的《樂來越愛你》（La La Land）或是周星馳的《喜劇之王》，用電影去致敬電影，用類型去拆解表演與真實，用戲劇去辯證愛情和人生，所以才讓當不上男主角的臨演和一心想要成為編劇的副導談上一段契約愛情，所以每每相約出遊雙方很容易煞風景地跳脫粉紅泡泡討論愛情片接下來該怎麼做（例如搭摩天輪），一旦氣氛感覺對了火花眼看就要出來了偏偏接下來就要告訴你完全不是那回事（例如追公車）。

結果我只猜對了一半。阿Ken在啟動短片裡頭說每個觀眾都希望看到主角和自己一樣有煩惱、有情緒、接受挑戰，然後在ending的時候得到勝利，這正是所謂的三幕劇。但阿Ken不只想用刻板公式或各式各樣的愛情片老哏（很老哏地開始、很老哏地大叫、很老哏地故意讓對方誤會、很老哏地重逢）去成全一部愛情片，這是他的第一部劇情長片，就像很多作者的首部作，講的是自己的成長、自己的掙扎、自己的焦慮，《練愛iNG》根本是被綜藝秀耽擱的電影導演阿Ken的自傳性作品，片中那個有點人群恐懼症不擅與女性相處的遜咖是阿Ken，一心想要出國留學實現電影夢的副導是阿Ken，就連八面玲瓏的把妹達人也是阿Ken，裡裡外外都是阿Ken，就像《變腦》（Being John Malkovich）的每個角色都是史派克瓊斯，阿Ken在8分鐘的啟動短片裡確認了自己要拍電影的志願（其實片中三個男性角色都是他自己——整部短片就是自己和自己的對話），而98分鐘的《練愛iNG》則層次分明地展現了他的創作焦慮以及破繭而出後的多汁果實。就這點來說，阿Ken似乎受到伍迪艾倫很大的啟發，而整部《練愛iNG》好似他向《曼哈頓》（Manhattan）的致敬。 同樣是首作，戲劇系畢業的阿Ken的《練愛iNG》，比同樣科班出身的主持前輩蔡康永意圖解構戲劇與人生的《吃吃的愛》，表現更加理想。

《練愛iNG》是阿Ken的第一部劇情長片，就像很多作者的首部作，講的是自己的成長、自己的掙扎、自己的焦慮，根本是被綜藝秀耽擱的電影導演阿Ken的自傳性作品（圖：取自《練愛iNG》官方粉絲頁）



《吃吃的愛》話題十足，從片場到情場，從陸地到太空，從夢中夢到人上人，還有小S和林志玲雙姝對決，令人眼花撩亂，但是整部片太故弄玄虛，角色與角色之間的情感是虛的缺乏溫度的，相形之下《練愛iNG》有種土土的實在感，在片場便裝工作的紀培慧和出遊在摩天輪上尖叫的紀培慧以及穿連身小禮服上夜店的紀培慧可都比《吃吃的愛》裡頭不同形象的小S真實多了。

最後，我很喜歡《練愛iNG》夜遊壽山動物園那場戲，從鋪陳、發生意外到解決問題的方式，堪稱神來一筆，看似綜藝胡鬧哏卻又浪漫至極，而且還貫徹了從啟動短片到劇情長片的中心思想—好好冒一次險。坦白說我完全沒有預期我會被這部片打動，對阿Ken的節目不熟，對他以往的客串演出也沒留下太深刻的印象，在看電影之前我對他和紀培慧的配對是心存疑慮的，沒想到兩人在片中火花四射，甚至成為紀培慧近年最出色的演出。

台灣有很多俊男型男，但很缺亞當山德勒或班史迪勒這類可搞笑可耍浪漫的演員，阿Ken在《練愛iNG》的演出，讓我想到亞當山德勒主演的《戀愛雞尾酒》（Punch Drunk Love），那是我心中21世紀最好的愛情片，十幾年來我看了非常多遍，每看一次就想一次台灣有否可能拍出這樣雋永的怪怪浪漫喜劇，哪怕只有拍出1%的sense都好。沒想到自編自導自演的阿Ken做到了10%，衷心希望阿Ken的冒險能夠得到很多認可與支持，今後繼續冒險下去。

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