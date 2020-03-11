胡，怎麼說》吳斯懷出手了，又見藍軍立委擋潛艦！

過去，從未見吳斯懷關心過台灣的文化遺址，不論他在軍中、退役、反年改、到中國北京聽習近平訓話而被封為「舔共退將」（他不接受封號哦）等之時；現在，立委吳斯懷出手了，質詢基隆和平島潛艦國造計畫園區的地底下，可能存在西班牙人當年殖民時所建諸聖教堂及聖薩爾瓦多城遺址。

奇哉！怪哉！吳斯懷突然關心文化遺址了？不過，聽其言、觀其行，這應是「項莊舞劍，意在沛公」之計，目的在阻延潛艦國造計畫的進度。

奇哉！怪哉！吳斯懷突然關心文化遺址了？ （資料照）

文資保存當然也很重要，基隆市文化局長陳靜萍即表示，文資保存與潛艦園區計畫可並行兩全而不相悖，請吳立委不要「張飛打岳飛」！

吳斯懷出手，令人強烈質疑藉文化資產保存阻延潛艦園區計劃，更勾起國民黨立委阻擋國軍取得潛艦的那段歷史，實在劣跡斑斑、不堪回首！

文資保存當然也很重要，基隆市文化局長陳靜萍（中）即表示，文資保存與潛艦園區計畫可並行兩全而不相悖，請吳立委不要「張飛打岳飛」！（資料照）

2001年美國布希總統批准對台3大項軍售，包括8艘柴電潛艦，國防部次年提出軍購案，行政院在2004年6月通過重大軍購條例及特別預算案，當年規劃是2013年接收第一艘潛艦，2019年8艘全數完成交接，台灣就可擁有2個戰力很強的新潛艦戰隊（各配置4艘），保護國家安全。

當時是民進黨政府執政，但國民黨在國會佔多數，無所不用其極的在立院擋軍購，尤其是全力阻擋潛艦，不讓台灣擁有新潛艦。從2004年7月到2006年底，國民黨立委挾著多數，總共在立院程序委員會阻擋潛艦等軍購預算69次，不准交付審查，根本就是封殺。

直到2007年，國民黨才允許潛艦預算的一小部分過關，但附加一大堆限制，根本就是企圖讓國軍買不成潛艦。此時，距離美方批准軍購案已過了6年，美國總統易人，政策轉變，台灣即使想買也買不到了，何況國民黨通過的預算也太少還分年編，根本買不到。

再看那段時間國民黨在搞什麼？在2008年之前，國共水乳交融，在中國通過反分裂國家法時，去跟中共搞國共共識、國共論壇，共唱統一調；2008年5月馬英九上任總統、國民黨居立院絕對多數，更大搞兩岸經貿統合到政治統一，強推服貿協議，購買潛艦防衛台灣一事，早就被丟在一邊。

2008年5月馬英九上任總統、國民黨居立院絕對多數，更大搞兩岸經貿統合到政治統一，強推服貿協議，購買潛艦防衛台灣一事，早就被丟在一邊。（資料照）

現在，又見藍委吳斯懷對潛艦採購議題出手阻延了，剛好讓人回顧過去藍委擋潛艦69次的不堪入目劣跡。所幸，國民黨立委是少數，即使企圖扯後腿、再擋潛艦、擋防疫預算，也只像背後的「老大」在指揮、拿著小扁鑽耍的小混混而已！台灣人民不會讓那些人得逞的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法