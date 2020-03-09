胡，怎麼說》「感恩習皇！讚嘆中共！」－病毒的「感恩頌」

感恩總書記！感恩共產黨！中共正在這樣搞抗擊武漢肺炎（COVID-19）功勞簿，在中共的「歌功頌德產生器」運作下，中共武漢市委書記王忠林講出類似「感恩師父、讚嘆師父」的馬屁話，一切功勞歸習皇、一切戰果歸中共，自不在話下。

中共武漢市委書記王忠林。（圖擷自微博）





不過，一篇來自中共官媒報導，卻不經意的意外刺破中共編造的謊言，更狠狠、重重打臉往自己臉上貼金的習近平及中國共產黨！

這篇報導指出，根據中國抗疫首席專家鍾南山團隊研究，早5天防控，可減輕一半以上的疫情。依據這項研究推算，稍為計算一下，習近平領導的中共政權，當初隱匿疫情，延遲防疫，耽誤了多少個「5天」？這要命的耽誤，造成武漢肺炎禍國殃民害世界！多少億人正因而受苦受難！多少萬人恐將因而不幸死於非命！

造成武漢肺炎的新冠病毒，至少在去年12月8日就證實在武漢發現病例，到12月28日確診報告，20天過去了，中共沒有任何防疫作為，反而隱匿疫情，封鎖壓掉任何消息。這4個5天就這樣被耽誤掉了。

新冠病毒造成武漢肺炎的疫情消息，去年底就由武漢市上報中共中央，並通報WHO等，習近平自己表示，他在今年1月7日就做出加強防疫指示，可見疫情在之前的1月初中共決策當局就知道了，卻仍然沒有任何防疫作為。

1月10日，中國堪稱地表最大的人口移動春運展開，引發武漢肺炎的病毒隨著人口移動大量到處流動，包括中國境內及其他國家。一直拖到1月20日，習近平公開對中共黨政機構講重話，1月23日再指示武漢市封城、中國才全面啟動防疫。其間又是4個5天被耽誤了。

一直拖到1月20日，習近平公開對中共黨政機構講重話，1月23日再指示武漢市封城、中國才全面啟動防疫。其間又是4個5天被耽誤了。圖為當時中國武警守在武漢市漢口火車站外，執行當局下達的封城令。（美聯社）

耽誤一個5天就是耽誤一個「防疫黃金時間」，統計中共至少耽誤了8個5天、浪費了8個「防疫黃金時間」，而病毒早已經由人的移動，擴散傳播到世界各地，於是，南韓、義大利、伊朗、日本、德國、英國、美國，歐洲、中東、亞洲、非洲等等等100多國，接連紛紛爆發疫情。

依中國封為抗疫英雄的鍾南山團隊研究，早5天防疫可少一半疫情，若中國能早8個5天防疫，那麼，疫情幾乎可以接近0！即使從1月7日習近平首度指示防疫起算，就算只早3個5天全面防疫，疫情也可以控制在目前的1/8以內，不但中國、乃至全世界都可免於武漢肺炎病毒肆虐荼毒，至少威脅及受害都可大大減輕。

中國卻一誤再誤，害慘世界，不負責任還甩鍋他國，更不要臉的反過來說，世界欠中國一個感謝，美國欠中國一個道歉...。

中國卻一誤再誤，害慘世界，不負責任還甩鍋他國，更不要臉的反過來說，世界欠中國一個感謝，美國欠中國一個道歉...。圖為華盛頓州爆發群聚感染的長照中心。（歐新社）

綜上所述，唯一要感恩習皇、感恩中共的，只有引起武漢肺炎的病毒（SARS-CoV-2），這個新病毒源自中國創生（人為製造或自然發生尚無定論），依生物法則，新病毒會設法複製基因延續生命，而習近平及一黨專政的中共政權，隱匿疫情、耽誤防疫，正是縱容及幫助病毒大量複製、傳播世界的最大功勞者。

你說，受惠於中國及中共，才得以生、長、壯大的新冠病毒，是不是該唱一首「感恩習皇！讚嘆中共！」頌歌？！

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