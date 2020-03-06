自由限時批》中共防疫在玩假的！

◎辛文

中共在防疫上，除搞政治鬥爭、維穩鎮壓保政權，餘皆玩假的！不論隱匿疫情、虛報確証例、死亡數字，連復工亦搞假，猶「屠殺」媒體及網路言論，搞「大外宣」，「豢養」世衛祕書長「吹喇叭」，矇騙世人，罔顧人們健康死活，已成了全球公敵！

中共在防疫上，除搞政治鬥爭、維穩鎮壓保政權，餘皆玩假的！（資料照，法新社）





例如「武漢肺炎」病毒，根本出自中國！連世上頂尖的科學家都公認！却找附炎趨勢的鍾南山帶「非中國」風向，混淆視聽，連中國的專家學者都不信！今連愛滋病雞尾酒療法的發明人何大一教授，都表示，此新冠病毒（COVID-19，稱武漢肺炎）起源於中國，是毫無異議的！並直言中國在疫情初現時，應對缺乏透明度、相互推諉責任，導致全球大規模的爆發。

最近，中共黨官媒竟聲稱「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」，簡直厚顔無恥到家，斯文掃地！

美國全球接觸中心（GEC）負責人加布里埃拉（Lea Gabrielle）日前就指出，中國政府掩飾真實數據，危及全球公共衛生安全。

加布里埃拉5日在美國國會聽證會上表示，該中心一直在觀察有關武漢肺炎的假訊息傳播，發現中國在為一己之利試圖塑造世界秩序，並壯大自己、削弱美國：而北京在經濟、安全和人權方面的行動，都是以他們的虛假「宣傳」為基礎。

例如武漢肺炎疫情的蔓延全球，不難中國對公共衛生危機的審查程度，從虛報死亡人數、壓制對政府的批評之聲，再到訓誡吹哨人李文亮醫師，在在顯示中國只想被國內外描繪成負責任大國的敏感性。（按：像二月底中共出版的《大國戰疫》，吹捧習近平「大國領袖，為民情懷，戰略遠見，卓越領導力」，堪為例証。）

由於中共官方近日持續推卸責任，有《Business Insider》報導，福斯新聞主播傑西．沃特斯（Jesse Watters）2日在節目中就要求中國應該為武漢病毒害人不淺道歉。而，他中國網友也呼應政府「向世界道歉」，竟引起中共官媒强烈不滿，不僅以「荒唐」之說回擊，還聲稱「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」。簡直不知所云！

專門以金庸小說諷刺時事的中國網紅「六神磊磊」，日前將新冠病毒疫情比喻為淹水，調侃中國政府的卸責說詞，他在結語說，「好好做個心態健康的人，好好修地板，別人家能幫的幫一點，不能幫的表達一下慰問關懷，少去樓道裡亂吼，很難嗎？做個人吧？」

「六神磊磊」的言論直接踩到中共的敏感神經，不僅引來《環球時報》、《北京日報》抨擊，《人民日報》海外版、《新華社》還轉載「理直氣壯，世界應該感謝中國」一文，可說是腦袋打洞，醬缸無比！

而中方外交部發言人趙立堅居然引用遭各國批判、公信力最差的世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的「溢讚」，讓人笑掉大牙！

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）自疫情爆發以來頻出現爭議言論，不僅一直偏袒中共，近日更聲稱世界上其他國家新增確診數量，幾乎是中國的9倍，且還再度拒絕將疫情列為大流行，宣稱沒有證據支持大流行已在全球發生。

但德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）就直接打臉，直言目前就是已經演變成「全球大流行」！且接下來情況還會更惡化。並呼籲各國應儘早做好準備，避免疫情的持續擴散，會對經濟造成莫大的衝擊云云。

顯見對譚德塞的不信任，始作俑者，不就是中共嗎？！充分顯露「共產黨本質，做賊喊抓賊」！

然則，中共不止做虛造假，現更展開「網路大屠殺」，全面箝制言論，嚴厲執行《網絡信息內容生態治理規定》。大批敢言帳號被停或無法登陸。

據自由亞洲報導，中共網絡警察和網絡社交平台已對發布所謂敏感信息的帳號，採取了大規模封號行動，每個中國人的人權，包括隱私、財產，都得不到保障。

依《網絡信息內容生態治理規定》，網絡信息內容生產者不得製作、複製、發布含有「違法信息」的內容，包括「反對憲法基本原則、危害國家安全，泄露國家祕密，顛覆國家政權，破壞國家統一的、損害國家榮譽和利益的、歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽的，以及嚴禁侮辱、誹謗、威脅、散布謠言，侵犯他人隱私人肉搜索、流量造假」等。巨細靡遺，歸結一句，就是衹能「歌功頌德」、「報喜不報憂」！除此皆觸法！

以前封殺是根據具體情況、具體處理，這次則是依硬性的管理條例規定。

封殺涉及的話題包括武漢新冠疫情、中美藥物、中美貿易戰、中共高層內鬥等等。涉及的賬號或人物包括翻牆人士、海外人士在國內的賬號、港台人士、農村小名人、企業官號、明星等。封殺還會涉及更大範圍的群體，包括掌管媒體的公務員群體、公司群體、有被封殺「前科」的群體、涉及武漢新冠疫情的群體等等。

還有封殺的步驟包括文字封殺、圖像封殺、音頻封殺等。初步檢查將使用機器，AI檢測可識別敏感文字、圖像甚至各地方言。而且，過去機器過濾發現問題後會提交給人工處理，這次將直接由機器完成封殺動作。

此外，新管理條例規定凡是網站和社交媒體，必須設置所謂「審查管理團隊」，專職處理內容審核與配合封殺。網絡公安將設置到縣一級，所有網絡必須對網絡公安開放後台。過去雖然有這方面的做法，但是這次是有具體提條例可依，執行將更為嚴格。

若按照美國「自由之家」（Freedom House）在4日公布的「2020世界自由度調查報告」，不難發現中國早已列為「最不自由國家」，不論在「政治權利」（Political Rights）、「公民自由」（Civil Liberities）等各方面，總分衹有10分（台灣為93分。屬「自由國家」）。此次搞《網絡信息內容生態治理規定》，更証明中國已成了「警察國家」！

簡言之，中共衹知不擇手段隱瞞疫情，嫁禍他人，不斷維穩鎮壓搞「大外宣」，全在為鞏固共黨政權，世間自有公評！

如今疫情未減，却「粉飾太平」，大搞「復工」，結果高壓之下，換來虛假不實的生產，未能彌補經濟遭受的慘重損失，反而雪上加霜！「復工」原為搶救經濟，但因為疫情仍然嚴峻，人員、原料及防疫物資都準備不及，根本無法真的復工，據媒體調查，其實有些工廠是「復工不復產」，真實的復工率可能在20%左右。

《彭博》報導，中國各地方政府為了遵守中央命令，在武漢肺炎疫情後加速復工，不惜要求工廠竄改用電數據，製造復工率揚升的假象。例如高層檢查組係以街道用電量來考核復工率，復工標準就是用電量要達到1月8日的75%，而到3月10日時，用電量要達到90%，如此才算合格。

有企業證實，為應付檢查，只能全天開電、開燈，有的讓機器空轉耗電來達到「復工標準」，讓街道辦好交差。報告好寫，中共發改委的報告就是某地復工率超過90%。但真實復工率因各工業園區不同，約20%~40%左右。

有的企業坦承「復工不復產」，但中共中央要求復工，企業無力復工，地方政府更擔心「群聚」復工引發更大規模感染，不願擔風險也不願負責，只好一起虛報復工，若有工人接到檢查電話，就回覆已復工，大家一起應付。

據日本《共同社》報導，中國廣東省和福建省等南方地區，457家日本企業，復工率6.7%；25.1%的企業駐中國員工已返回日本，在已復工的企業中，仍有4成多復工率不足60%，難復工的因素是員工及原料不足。

又擄美國太空總署公布的衛星影像顯示，中國與二氧化氮有關的空污問題，2月10至25日之間，明顯比武漢封城前的1月1至20日減緩；證實中國工業生產因疫情大幅減緩，復工並不如預期。簡言之，中國各地經濟一片慘澹，但黨官媒卻報喜不報憂，大幅報導各地復工的好消息，但卻被人揭露，報導和實際狀況落差很大，更有不少地方業者因為撐不住虧損而倒閉。

類此「復工」慘景，巳掀起一片倒閉潮，勢將嚴重衝擊中國經濟。

據CNBC報導，高盛集團（Goldman Sachs）首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）示警，武漢肺炎疫情很可能將全球經濟帶往衰退的邊緣，全球經濟可能會縮水「4分之1左右」，不過在正式陷入衰退之前會出現反彈。而瑞銀集團（UBS Group AG）董事長阿克塞爾·韋伯（Axel Weber），也向時代雜誌（Time）揭露，瑞銀集團評估疫情將影響全球經濟甚鉅，並警告全球經濟增長將從3.5％大幅下降至0.5％，未來經濟前景仍有待觀察。

瑞銀經濟和策略主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）就表示：「這意味了不管經濟學家及投資人用了哪種指標來衡量中國經濟，最後也會被視為不正確，甚至是不可靠；就像是在黑暗房間中尋找黑貓，得花極大的功夫。」

如此看來，「五星病毒」害全球及世人，中共又一味玩假、大、空，搞維穩、虛假宣傅、鎮壓言論保政權，最後的下場，必然是一個「慘」字！

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