自由限時批》美台同在！

杭東

民主國家的國會，朝野黨派意見不同是常態，採「多數決」，亦為常見；但像「無異議」通過，則幾乎是罕見。此次美眾議院以「415票贊成、0票反對」的「無異議」通過《台北法案》，而在今天幾個小時前，美國眾議院又以415票對0票通過《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and EnhancementInitiative Act，TAIPEI Act），誠是令人驚奇！

美國聯邦眾議院4日下午（台灣時間5日清晨）以415票贊成、0票反對的壓倒性票數通過台北法案（TAIPEI Act）。（圖擷取自眾議院）

而夙為政界敬重的眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）復說出：「今天及每一天，國會持續向世界傳達一個訊息，就是美國與台灣同在！」更是令人感動！

尤有進者，裴洛西還發表振奮台灣民心的聲明。她說:「幾十年來，美國國會在兩黨和兩院制的基礎上，自豪地與台灣站在一起，台灣是該地區的重要盟友和重要民主夥伴。今天，國會通過《台北法案》，再次重申我們對自由、開放和民主台灣的堅定支持。」

裴洛西表示，「《台北法案》透過維護並提升台灣在國際舞台上的地位，來表揚和支持台灣對民主的承諾。美國必須鼓勵我們的盟國和夥伴強化它們和台北的外交關係，也要確保台灣在包括聯合國等國際決策舞台上享有一席之地。」可說文情並茂，擲地有聲，真不愧是台灣「永遠的好朋友」！

即便是目前可望在民主黨總統初選勝出的拜登（Joe Biden），更曾於今年元月12日透過推特（Twitter）祝賀蔡英文總統勝選連任，亦呼籲：「美國應該持續強化台灣和其他理念相近民主政體的關係。」此和《台北法案》要旨一致！

根據眾議院通過的法案內容，要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交，及參與國際組織；並增強雙方經貿關係。而政府應在適當情況與符合美國利益下，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，美國應考慮改變與該國的經濟、安全及外交接觸。

由此不難看出，不論現在共和黨川普政府團隊，和民主黨多數的衆議院，都一致力挺民主台灣到底！猶加强全方位的合作關係，不容中共「武統」台灣！也不容台灣在國際組織缺席！

特別是台灣此次在防疫上的亮眼表現，民主國家莫不推崇讚道，例如日韓更是將蔡英文、陳時中、唐鳳等列為「偶像」級人物！國際權威期刊尤將台灣「防疫手册」作為國際範例，連法國總統馬克宏都要求閣員借鏡。

有55位英國國會議員，還在2月28日挺台聯名致函世衛組織（WHO）秘書長譚德塞，嚴正關切WHO將台灣錯誤標示於中國疫區項下，並明確表示台灣不屬中國管轄，衛生體系完全各自獨立。英國國會「台英國會小組」共同主席上議院副議長羅根勳爵（Lord Rogan）及下議院議員維克斯（Martin Vickers）領銜，共55位英國國會議員就聯名致函譚德塞，關切台灣議題。

信函中指出，WHO排除台灣政府及專家參與全球衛生體系的做法，危險地削弱了國際共同對抗全球嚴重傳染病的努力，並呼籲WHO立刻將台灣納入WHO所有技術性會議、機制及活動。

而英國外交部主管國協、聯合國及東南亞事務的副部長艾哈邁德勳爵，最近亦在英國上議院發言表示，支持台灣參與「不涉及國家地位」的國際組織，台灣可以做出有價值的貢獻，且扮演舉足輕重的角色。足見台灣經年累月的努力奮鬥成果，已在國際嶄露頭角！

蔡英文總統今天接見美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty），在致詞時除了感謝美國聯邦眾議院以表決方式通過《台北法案》，並再次重申，針對全球新冠肺炎疫情，台灣有意願，也有能力與國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多的貢獻。

莫健致詞時也表示，台美合作關係已擴展到技術、人道關懷等領域，美國將加倍擴展台灣的國際參與，並稱讚台灣在對抗新冠肺炎疫情上的措施非常謹慎透明，展現出其民主實力，以及台灣對國際社會所能做出的貢獻。

由於《台北法案》係由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）等人在去年5月、10月相繼提出參、眾院版本。參院版本已經在去年10月29日在參院通過，而參院版本經被稍微修改。眾院通過後，仍需兩院達成版本一致，再送交川普總統簽署施行。

《台北法案》較引人注目的是，台灣的外交關係巳被納入美國國內法，也納入川普政府的印太安全戰略內，而為強化台灣國際上的地位，對於台灣斷交、改與中國建交的國家，將依法考慮對這些國家停止或減少援助。

例如去年9月16、20日分和台斷交的索羅門群島與吉里巴斯，使台灣邦交國總數降為15個，多數散佈於南太平洋、中南美洲，以及位於歐洲的梵蒂岡。

索羅門群島與吉里巴斯，地處第一與第二島鏈南方區域，一般認為是美軍與區域盟國防禦的「脆弱下腹部」（soft underbelly），北京旨意在削弱美國在南太平洋的影響力，以擴張霸權，美自不容坐視！更須聯台澳日以制衡中共在該地區的主宰地位，故而亦須加强維護台灣對外的邦交國關係。

如今中共在遭「武漢肺炎」病毒施虐後，已元氣大傷，勢將無力兌現龐大的外交金援支出，自必違背和台斷交國家的巨額金錢信諾，加以美和盟邦施壓，這些小國爲了生存，恐亦將會紛離中共而去。

再者，美國支持台灣參加國際組織係採彈性做法，未必以「國家」為會員資格者，則儘力支持台灣成為國際組織會觀察員，並大力協助台灣與日本、澳洲以及印太地區國家的外交關係。也就是說，視各種組織性質和情况而定，分採「會員」或「非會員」做法。像世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等，可以「觀察員」身分參加，類如「自由貿易協定」FTA，美方主導，自以「會員」參加。

但無論如何，台美之間的基本法，乃是美國內法的《台灣關係法》，去年已屆40週年。而今衍生的許多法案，包括《台灣旅行法》、《2019年國防授權法案》、亞洲再保證倡議法案》、《台灣國防評估委員會法案》、《2018台灣國際參與法案》及今剛通過的《台北法案》、《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》等不一而足。莫不是一層又一層地强化美台的全方位合作關係，自是有力的保障！正如衆議院議長斐洛西所說：「美國國會通過《台北法案》，再次重申我們對自由、開放和民主台灣的堅定支持！」信哉斯言。

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