法操》《光州事件之謎：誰是金君？》—那些被掩埋的過去

光州事件，就有如臺灣的228事件、美麗島事件一般，如今大家所在追求的都是要還原當年的真相，還給被害人公平正義。

圖片擷取自 《光州事件之謎：誰是金君？》

◎法操司想傳媒

《光州事件之謎：誰是金君？》是2018年上映的一部韓國紀錄片，事件背景在1979年10月26日，韓國實行獨裁統治多年的總統朴正熙遇刺，隨後政府宣布從10月27日凌晨4時起在全國大部分地區實施戒嚴，以免朝鮮人民軍趁機南侵。陸軍少將全斗煥趁著這個混亂時期發動政變，取得最高的軍權並於1980年5月17日擴大戒嚴。光州市民發起抗議活動，質疑全斗煥的政權正當性並要求民主化，但當時實際已掌握政府最高權力的全斗煥下令武力鎮壓這次運動，造成大量平民和學生死傷。

反抗軍是由北韓策動？

前陸軍上校池萬元長期研究光州事件，其聲稱光州事件是由北韓秘密派遣的特殊部隊偽裝成大學生，並煽動人民情緒而引發的動亂事件。池萬元利用辨識系統比對當年的照片，指出照片上一位站在軍車上，戴着頭盔、手握機關槍的青年反抗領袖，就是北韓農業部長金昌植本人，並命名其為「第一光殊」（北韓特派至「光」州的特「殊」隊員）。這個比對的結果，讓韓國社會部分保守勢力確信當年事件是由北韓引導的推論無誤。

但是池萬元所使用的辨識系統，僅是很粗糙的透過臉部輪廓及部分臉部特徵就認定相片中的男子就是北韓高官，實有許多爭議。而且他們聲稱透過系統辨識出當時共有600位「光殊」在場，這麼大量的人數，難道當時處於戒嚴時期的韓國能夠如此輕易被滲透？他僅透過模糊的照片比對就可以信誓旦旦的指出何人是「光殊」，一直沒人直接跳出來反駁的原因可能只是因為照片裡的那些青年可能早在武力鎮壓之下失去了性命。

池萬元利用辨識系統比對當年的照片，指出照片上一位站在軍車上，戴着頭盔、手握機關槍的青年反抗領袖，就是北韓農業部長金昌植本人，並命名其為「第一光殊」（北韓特派至「光」州的特「殊」隊員）。圖片擷取自 《光州事件之謎：誰是金君？》

反抗領袖是何人？

如果那位疑似是反抗領袖的青年不是「光殊」，那他到底是誰？在導演不斷探訪之下終於找到了一位認識照片中人物的女士，那位「第一光殊」被她稱為「金君」，以前是她們家所開商店的常客，父母雙亡後就跟幾個同伴以拾荒維生，直到戒嚴時期的武力鎮壓，他們才因心生不滿而上街抗爭，並在這之後就消聲匿跡。

在探訪的過程中，導演不斷地找到當時參與光州事件的民眾，他們也在訪談之中一一回想起這段痛苦的回憶。軍人在路上當街毆打民眾，就算是沒有參與反抗軍的民眾，只要他認為你是就能直接打到頭破血流。而且為了殺雞儆猴，有許多上街抗議的青年也被當街射殺，當時參與反抗的青年們都是抱持著隨時會死亡的心情與政府、軍隊抗爭。當時的景象深深的他們內心留下陰影，就算已經過了30幾年，有人還是會被當時的惡夢嚇醒、有人上美容院堅持不洗頭，只因他不敢在視線不明的狀況下被人碰觸……

圖片擷取自 《光州事件之謎：誰是金君？》

歷史的真相不應該被扭曲

當時的韓國處於戒嚴狀態，政府嚴格控管新聞媒體，就算有記者冒著風險鋌而走險去到抗爭現場拍攝，當時參與社會運動的青年學子們大多也不願意入鏡，所以僅留下有限的照片記錄當時的情景。韓國保守派便抓著這一點，延續當時韓國政府所編造的「抗爭事件其實是北韓的侵略任務」說詞，企圖扭曲事實，掩蓋以武力血腥鎮壓爭取自由民主制度平民的真相。光州事件，就有如臺灣的228事件、美麗島事件一般，如今大家所在追求的都是要還原當年的真相，還給被害人公平正義。這些事件皆成為歷史的一部分，不論當時行為不論目的與結果好壞都應該完整的留給後世評價，而不是企圖掩蓋、甚至捏造虛假的事實來合理化過去的所作所為。唯有面對真相才能夠有所改進，社會才能獲得真正的自由與進步。

《轉型之後：記憶如何正義？》完整片單，請見：http://bit.ly/3a9Bl4s

本文經授權轉載自法操 《光州事件之謎：誰是金君？》—那些被掩埋的過去

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