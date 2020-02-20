自由開講》轉型正義與吳斯懷

許靖

吳斯懷質詢稿首度曝光，竟提到蔡英文挑釁中國，卻絕口不提中國挑釁台灣、打壓台灣國際空間，請問吳斯懷委員，難道你不知道從你去中國正襟危坐聆聽習大大講話被拍到後，引起多少的軒然大波，引起多少台灣人反感，正是因為你的身分可議，正是因為你拿國家給你的俸祿，搞出這種快要接近於背叛國家的事情，難道吳斯懷委員可以打哈哈刻意裝傻都推給不知道？

搞出這種快要接近於背叛國家的事情，難道吳斯懷委員可以打哈哈刻意裝傻都推給不知道？（資料照）

蔡英文哪裡挑釁中國？蔡英文總統捍衛國家主權、堅拒一國兩制，這是絕大多數台灣人的共識，這是愛好民主自由法治理念的國人，所做出的最理性選擇，我們是素質極佳的國人，民主制度更舉世矚目令人稱羨，但是若蔡英文捍衛主權的理念是挑釁中國，讓吳斯懷委員覺得很不妥，建議吳委員可以趕快辭去立委職務，因為台灣人民很不屑用自己的稅金，去養一位曾經宣誓效忠中華民國的軍人，退休後跑去中國唱中共國歌，然後當上立委扯別人挑釁的親中退將！

立院快開議了，外界質疑，吳斯懷是否打算徹頭徹尾幫中共發聲，當中國的代理人？如果是的話，強烈建議吳斯懷委員不只離開立法院，台灣海峽也沒加蓋，因此吳委員更應該放棄國籍、放棄台灣的健保福利，不要對台灣死纏爛打不放開，趕緊回去你自己心目中的祖國吧！台灣人真的不歡迎這樣子的立委，降低國會問政水準！

近日促轉會公開林義雄家族血案可能有國安單位涉入，但因為其中當時的關鍵檔案無法被公開，世人至今無法了解這件命案的所有面貌，台灣已經民主化多年，台灣歷史教育也已經逐漸本土化，而當年殘殺無辜老人小孩導致三人魂斷自家的重大刑事案件，一直到今天仍然無法順利偵破抓到真兇，兇手還在逍遙法外，實在令人髮指！

民進黨繼續執政後，一定要持續重視轉型正義，讓過去所有涉及政治的刑案真相早日大白，還給家屬真正的司法正義，這是台灣深化民主改革必經的過程，如果命案不破，真相不能公開，台灣民主永遠無法強健、無法讓潛伏盤旋在台灣空中的威權幽靈徹底消失，行政當局當前要負責的任務異常重要，而立法院是否能再度修正政治檔案法，讓這類命案的檔案早日公開、早日偵破，也需要國會展現政治態度盡快修法，最好是在這一年內啟動修法程序、完成修法。

話說回來，敢說吳斯懷委員鐵定不敢對政治檔案法修正有所表態，畢竟吳斯懷就是威權統治時期的既得利益者，如果這種人活在德國這種真誠追求轉型正義的國家，應該會被輿論駡到體無完膚吧！過去曾服務於納粹黨的德國人，對歷史道歉早已經成為轉型正義的ABC了！可惜台灣還無法做到這個程度，轉型正義在台灣目前還是半調子的進步。

如果當前有一個只會用荒謬邏輯，嘴砲民主國家領袖挑釁獨裁政權、不敢批評獨裁國家屠殺自己人民的親中退將，也不敢反省轉型正義的重要、不敢揭露歷史真相的親中政客，台灣人民為何還要豢養這種人在國會為所欲為，台灣的民主想像，更多時候應該要居安思危了，不然吳斯懷們未來若是越來越多，台灣大概就要完蛋了吧！？期盼天佑美麗台灣！

（時事評論家）

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