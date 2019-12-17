自由開講》韓國瑜的自欺欺人

吳嚴

日前波特王在臉書上分享「撩蔡總統」影片，並且開心的表示解鎖了人生成就，只是不過一天光景，中國施壓就再度出現，波特王在中國合作的廠商，只是因為其內容出現總統蔡英文，認為是搞「台獨」，要求波特王將此則臉書儘速下架，否則就要解約。幸好，波特王並沒有為了人民幣，而出賣自己的膝蓋，堅持不下架。

只是我們從這件事情上看得出來，在中國人的眼裡，不僅所謂的政治歸政治，xx歸xx，是完全不可能的事情，這也代表所謂九二共識、一中各表根本就不可能。因為他們所謂代表「台獨禁忌」的總統，不就是台灣人民一票票所選出的總統，跟台獨有什麼關係？所以對於他們來說，只要能夠自由選舉就是在搞台獨，哪有什麼一中各表的空間？

韓國瑜開直播，對YouTuber波特王遭中方打壓一事呼籲「政治歸政治、經濟歸經濟」。（翻攝韓國瑜臉書）

而中國藉由經濟手段試圖干涉他國內政，並非沒有先例。例如在2016年選舉時，周子瑜因為拿國旗而被迫道歉事件、造成韓國經濟重創的薩德事件，中國假借一帶一路援助他國經濟，卻為許多國家所帶來的嚴重債務陷阱，澳洲國會議員，接受中國商人的政治獻金等，都再再說明了，政治跟生活不可能分開。

但是韓國瑜從參選高雄市長開始，就打著「政治零分，經濟一百分」的大旗，說得天花亂墜，但選後卻走進了香港負責統戰單位的中聯辦，面對中國對台灣的打壓，一句都不敢吭，只會跳針說要保持和平，難道這都不是政治嗎？如果政治可以歸政治，為何韓走進中聯辦？為何中國打壓台灣，你不反擊？

更重要的是，就連中國本身，對於創作也設下了一連串禁忌，例如不能反社會、不能有鬼、同性戀、穿越劇......等等，這些不就說明了，在中國的眼裡，所有的一切創作都不能大過黨所下的領導宗旨？

這一切不就是代表：你也知道，政治跟一切都不可能切割，那又怎麼好意思，奉勸中國廠商要把政治跟經濟分割？這到底是在騙自己還是在騙別人？

希望韓國瑜市長，如果真的有心要選總統，就請盡力的替台灣的民主自由發聲，而不要講那種連自己都覺得可笑的謊言，否則只會讓台灣選民對你更加質疑。

畢竟總統是要代表國家，捍衛我們的民主自由、創作自由，而不是選出來自我閹割向中國投誠的。

（自由業）

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