自由開講》選戰最後時刻，用行動找回人民的感動

陳啟濃

民進黨發動全國站路口，這樣的誠意，立意良善，頗能獲得選民的認同。然而更認真一點更落實一些，希望候選人要能握到每位選民的手，更能喚起熱情，凝聚更多選民的支持。雖然這次打出守護台灣，捍衛主權的號召，民進黨選情一片大好，然而莫忘蔡英文總統提過的謙卑，要用最大的誠意，感動所有的台灣人。

民進黨發動全國站路口，這樣的誠意，立意良善，頗能獲得選民的認同。（資料照）

南投有位民進黨籍縣議員，十年前第一次出來競選，在中央和地方都是國民黨執政的優勢下，他發揮了最大的誠意，點的市場、夜市站路口，線的連結各村落支持者的串連，面的擴及選區各角落的深入拜訪握手。記得有位退休老師跟我提到，單單在夜市看過他三次，認為沒有候選人像他這麼有誠意，於是決定手中神聖的一票，投給了他。

國民黨為何要特別提出蔡英文酬庸的「十大寇」或「十大肥貓」，雖然這是國民黨執政也會有的安排，這樣的說法，無非就是要讓人民認為民進黨也是要權力要利益的政黨。然而政黨本來就是要靠民主的選舉獲取權力與利益，重點要看這個黨為人民做些甚麼事，這個黨的決策方向是否維護了大多數台灣人的利益。

然而不是所有選民都能理性地客觀判斷，「十大寇」或「十大肥貓」的說法還是能夠獲得耳根較輕選民的認同。

為了讓這些人能回心轉意，站路口會是走入群眾的真情真意，用謙卑認真的態度面對選民，是爭取支持最佳的方式。

不是所有人都是理智的判斷者，人民許多決定都有感情的成分。有人因為候選人的誠意打動了他，有人因為跟候選人握到手，感受到他的熱忱與誠意，決定將票投給他。台灣人很善良，很有人情味，容易受到候選人的真心感動。

同時這樣肉搏戰的用意，更是在告訴人民，民進黨要永遠保持謙卑，要永遠跟人民站在一起。可不是得到權力就會志得意滿，忘記人民的政黨。

最後的關鍵，大家辛苦一點，走向人民，貼近人群，用行動來感動人民吧！

（教育人員）

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