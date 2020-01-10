台灣回憶探險團》選錯人，黑箱課綱改回去！

若政權不幸落入其扶植之代言人手中，多少前人用家庭、人生、生命為代價所爭取來得來不易的自由，恐將付諸流水，黑箱課綱也必將全面復辟。

台灣回憶探險團

2019/5/17 韓國瑜：我若當選一定要改回課綱！

2019/10/24 李佳芬：韓若當選 一定會把課綱修回來！

﻿2019/5/17 韓國瑜：我若當選一定要改回課綱！（資料照）

事情回到五年前

2014年1月，馬英九任內以統派御用學者調整課綱，在近半委員反對下未經表決強行通過，被稱為「黑箱課綱」

2015年7月30日，一位臺灣青年林冠華在經歷黑箱課綱抗議事件後，選擇結束自己的生命，希望能以這樣的方式，阻擋黑箱課綱上路。

二戰後中國國民黨外來政權在臺遂行極權少數統治，在數不盡的人前仆後繼犧牲下臺灣篳路藍縷的走向民主化，也註定了政權終將回到人口佔多數的臺灣人手上。外來少數統治者在人口結構劣勢下想維持其統治利益，最有效的方式就是透過教育將臺灣人改造成中國人，以避免自己成為實質上的少數。在長期戒嚴下透過國民教育、娛樂等無孔不入的改造機制，數個世代的臺灣人遭到徹底清洗，黨國勢力取得絕對優勢，使得臺灣復原的速度異常緩慢。

但踏上民主之路的臺灣，黨國勢力已不能像以前直接以戒嚴、白色恐怖進行思想改造整肅異己，教育的掌控對其而言更形重要，於是不惜以黑手操控課綱，這才是黑箱課綱爭議的真實脈絡。

2015年7月30日，一位臺灣青年林冠華在經歷黑箱課綱抗議事件後，選擇結束自己的生命，希望能以這樣的方式，阻擋黑箱課綱上路。（資料照）

藍綠一樣爛？誰來當都一樣？2016民進黨勝選，黑箱課綱撤銷廢止

而在林冠華以死阻擋黑箱課綱200多天之後，隨著2016年初政黨輪替，相關法令也陸續進行了修正，

2016/4/29 立法院表決通過「撤銷課綱微調案」

2016/5/17 立法院今三讀通過「高級中等教育法」部分條文修正案，課綱將法制化

2016/5/31 行政院正式公告廢止黑箱課綱

在長期黨國價值清洗下，臺灣找回自己的腳步緩慢，更在中國統戰侵略局勢中面臨慘烈的資訊戰，以無所不在的滲透輔以假新聞、謠言透過網路大量傳播分化，以民主毀滅民主。若政權不幸落入其扶植之代言人手中，多少前人用家庭、人生、生命為代價所爭取來得來不易的自由，恐將付諸流水，黑箱課綱也必將全面復辟。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 選錯人，黑箱課綱改回去！

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