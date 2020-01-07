自由開講》林靜儀錯在沒有把話講完整

陳啟濃

這次大選，國民黨一直對民進黨的國家定位與走向，集中火力攻擊 。好不容易逮到林靜儀的「統一是叛國論」的說法，開始操作「民進黨在進行恐怖統治，戕害言論自由」。其實林靜儀的錯，只是錯在話沒有說完整，在「那些主張統一的人」這一句之後，加上「進行一些傷害台灣主權的行為」，就等同是叛亂行為。這樣完整的陳述， 正是符合目前通過《反滲透法》的目的。

目前台灣主張「統一」的人，分成主張「急速統一」、「漸進統一 」與「不排斥統一」三大族群。主張「急速統一」者，不考慮台灣人意願，認同中共政權，基於「大中國意識形態」，或是因為本身利益考量；主張「漸進統一」者，抱持「天下分久必合」的信念， 認為中國和台灣終究會成為一個國家，不一定台灣是被中國統一； 主張「不排斥統一」者，無法接受目前的中共政權，認為中國會改變，將來中國有可能由開明的政府領導，台灣人如果願意，有機會和中國進行國家層面上的合作。

民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》訪談後，因引發爭議辭去發言人一職。（資料照）

林靜儀擔憂的部分，應該是屬於想要跟中國「急速統一」的這一類 ，已經有實際的行動，透過中共統戰組織授意，更或是接受訓練、資金支援，進行各種滲透行為、破壞台灣現有的自由民主生活方式，協助中共文攻武嚇來進行統一作為。

如果民進黨主張統一就是叛亂犯，或這就是蔡英文內心的想法，執政三年多來，許多往來中國與台灣的民意代表、退役將軍與商人，如果高舉統一大旗，不早就依法逮捕了？為何他們還仍然可以大搖大擺、自由自在地大談統一？思想主張無罪對民進黨的執政原則，是黨的根本精神，無須贅述與懷疑。

討論統一或獨立，按台灣人民不同的成長背景，以及多年受到的黨國思想「薰陶」，加上考量到國際局勢，是錯綜複雜的問題，無法讓大家定於一尊。與其搬出造成社會對立，讓中共見縫插針的政治改革，倒不如走出務實通達的方式。維護國家的主權與國家地位，守護人民自由、民主與安定的生活。爭執統一或獨立，這不是現階段迫切的事情，而且也沒必要，因為台灣本來就是個主權獨立的國家。

至於美化中共政權，接受統戰的安排，懷抱中國的一國兩制，放棄了自己國家的主權，想把台灣推向迫害人權，專制殘暴的中共政權，這樣的立場如果又透過實際的行動，順從中共的野心，配合打壓台灣的國家地位，藉民主傷害民主，危害台灣目前自由安定的生活，這樣的「主張統一」，又有了行動，這當然就是實質的叛國行為。

（水里國中校長）

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