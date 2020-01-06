自由限時批》韓國瑜中邪了嗎？

王瑜芬

黑鷹失事造成包括參謀總長沈一鳴在內的八名將士殉職，舉國哀悼，而韓國瑜却為拼翻盤沖昏了頭，不惜消費英靈，竟在造勢場合口不擇言地說：「台灣中邪了嗎？」，簡直不成體統。社會嘩然，招來各方强烈的反彈及撻伐，證明人算不如天算，結果變成韓自已真中邪了。闖下如此大禍，前途多舛矣。

然則，韓「本性難移」，又好不分公私埸所高談闊論兩性話題，昨天在新北市助選就又「中邪」了，說起他回想以前在學校念書時「每天看坐在前面的女同學又白、又漂亮的小腿」，看完之後成績就一落千丈。這不是中邪，什麽是中邪？難道韓營或支持者，沒有女性嗎？又再度引發各方議論。

無怪臉書粉絲團「我們顧面桶」表示，許多人以為投給韓國瑜「高雄就能發大財」、「北漂遊子能回家」，但不到一年，韓國瑜就拋棄高雄市民、「被動式」選總統，讓高雄提早放韓假去。「自稱庶民，失業十多年還能贊助新莊王小姐600萬買房？」怒批韓是「政治的騙子」。

「我們顧面桶」還特地改編知名歌曲《愛情的騙子我問你》大酸韓國瑜「你的良心到底在哪裡？」引發許多網友共鳴。

許多人以為投給韓國瑜「高雄就能發大財」、「北漂遊子能回家」，但不到一年，韓國瑜就拋棄高雄市民、「被動式」選總統，讓高雄提早放韓假去。（資料照）

其實，韓國瑜從去年七月贏得國民黨總統初選至今，天意和民意就並不站在他這一邊；民調直直落，連老天都猶如不時示警。但他却像中邪似的不斷出狀況，連老美都莫名其妙得罪了。若當時不在會見完AIT主席莫健（James F . Moriarty）後取消訪美，或許情况便不同了，就此一步錯步步錯，踏上直奔北京的不歸路！

例如，去年七月中媒體報導，韓國瑜在國民黨總統初選民調中勝出，中央黨部所在的八德大樓後側風水池，卻傳出一條長46公分的金龍魚突躍出而亡。而韓國瑜正是民國46年次生，且姓名有「魚」的發音，龍魚又被視為魚中帝王，引發外界聯想。

詎料，過了數天，國民黨中央黨部一樓大門口與電扶梯之間擺設的「永懷領袖」大理石基座忽出現裂縫，有風水師認為易有口舌紛爭。果不其然，黨內紛爭不巳，後來的吳敦義主席，成了「無」主席，群雄紛謀爭奪黨主席位子，韓、朱、郝、謝龍介等皆是人選之一。

接著，去年10月10日，高雄市政府早上在高雄展覽館廣場舉行國慶升旗典禮，當韓國瑜抵達現場，在舞台後方巨幅國旗拼圖上拼上第100塊拼圖時，大幅國旗拼圖突然掉落，差一點就打到韓國瑜的頭，最令人驚訝的是，這片掉落的背板後面，竟露出數字「48」。一位資深鳥卦師王馨怡就直言，這不是一個好兆頭。不久，便發生「罷韓」連署運動，及韓違建農宅、豪宅買賣等風波不斷，乃至600萬給王小姐事件重傷選情迄今等等，豈是偶然？無乃天意使然。

而在去年12月14日，韓國瑜在彰化縣員林市舉行造勢大會，頒授綉有「韓」字的帥旗給後援會總會長、彰化縣議長謝典林，不料謝典林搖旗時，帥旗卻應聲折斷，剎那間謝典林一臉驚嚇，彰化縣長王惠美和國民黨立委參選人，及台上來賓個個傻眼。據命理師蔡滕表示，「戰旗有折斷、折損，基本上對於軍心士氣是有衝擊的。」此自亦是老天爺的一種警訊。

偏在此時，臉書在台灣移除了118個粉絲專頁、99個社團，以及51個多重帳號，並指出，這些帳號是用來管理那些粉絲專頁與社團，並試圖以虛假手法提高貼文內容的人氣，違反了臉書的社群守則。無異是斬斷境外勢力（中共）支援韓的網軍後援，空戰實力己大幅降低，不利其選情。

到了今年初，不幸發生黑鷹失事重大事件，震驚國際，舉國哀悼，各國軍政要員紛致唁敬悼，連美國在台協會AIT都下半旗，類此高規格的國際哀榮，堪稱空前；然而韓國瑜和國民黨陣營，却紛紛失態中邪，包括立委候選人蔡淑惠、邱烽堯的失言，及國民黨不分區排名第二的立委候選人葉毓蘭，竟在臉書上拿拼貼的照片當真實畫面，批評總統蔡英文羞辱國軍，如此的不識大體，令人瞠目結舌！

而韓竟又妄用「中邪」，一再消費台灣人民的傷痛，作為選舉抹黑的題材，無異對逝者尊嚴及家屬傷口灑鹽，是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害，理應深切反省，向家屬、國軍與國人道歉！

從國防部發表的聲明，不難看出國軍弟兄的不滿，他們在哀悼之時，竟有人把黑鷹將士殉職事件影射為「台灣中邪了、國運不昌隆」，傷口灑鹽，實屬不當。而韓國瑜和國民黨更應感慚愧的是，自己何以悖離反共保台之道，斵喪民心士氣！

例如沈一鳴上將曾在1996至1999年台海危機期間，執行防空警戒任務，有知情人士透露，1996年台海危機時，當時沈一鳴陪同國防部長與太平洋司令會談，美方詢問他的立場為何，沈當場霸氣回應美方：「台灣會戰到一兵一卒。」現在退役的將官，如吳斯懷們，有這樣的「軍人魂」和骨氣節操嗎？只知媚共和爭權奪利，令人不齒！

前高雄縣長楊秋興就曾在臉書上說，韓國瑜2001到2009年，在北京大學唸政府管理學院博士班長達九年；北大管理學院是專門培養中共高級幹部的機構，對這段經歷，韓一直以「潦倒落魄在山上修行」輕輕帶過，其實是在大陸「潛修」，至今仍諱莫如深，才是真正問題的嚴重所在！

蔣經國曾在《守父靈一月記》節錄內容「我將近五十年來之政治生活，深切認識共產黨乃是邪惡魔鬼，殺人兇手，所有威脅、利誘、欺騙、分化之伎倆，無所不用其極；尤其血氣方剛之青年人以及苟且偷生之徒，最容易上當，一入圈套即無法自拔。」難道韓國瑜和國民黨還要蠱惑國人，和「武統併台」的魔鬼交易嗎？

再者，台灣軍公教年金面臨破產風險，年金破產有其結構性原因，十多年來，軍公教年金投資報酬率低主要是由銀行和國債低利率的大環境造成的。政經評論員汪浩便指出，政府推動年改之前，政府65%開支用於人事，主要是現役軍公教薪資和18%補貼，許多地方政府更是不堪重負。

而年金的改革，有助於將破產風險往後推遲30年。若是韓國瑜當選總統，真的恢復年改前的軍公教待遇，那年金在韓任期內就會破產。汪浩質疑「到時是全民買單，還是國民黨買單？」一針見血！頗值得大家省思。

曾任美國總統的詹森（Lyndon B. Johnson）有句名言：「總統最大的難處不是做正確的事，而是知道什麼是正確的事。」但韓國瑜的政治風格和內涵，是做不了正確的事，也絕不知道什麼是正確的事！他已不足以擔當高雄市長，更遑言競逐總統大位！

看來韓國瑜真中邪得很厲害，恐須以「命裏有時終需有，命裏無時莫強求！」做醍醐灌頂的省悟了。

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