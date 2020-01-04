自由限時批 》韓國瑜你為何不哭？吳敦義、吳斯懷你們哭什麽？！

董森霖

中華民國台灣「永遠的上將」沈一鳴等8位將士罹難，震驚國際，各國軍政領袖紛致唁電敬悼，堪稱前所未見的殊榮！令人有不盡的悼念。

例如，美國在台協會（AIT）除了第一時間在臉書發文之外，更宣布在內湖新館降半旗，以示哀悼。文中並强調，「代表美國，向罹難者家人、同袍等表達最深切的哀悼之意，並祝福生還者早日康復。AIT已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。」

而美國國防部參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）復發函致哀，感念沈一鳴的無私奉獻，並表示美方珍惜與台灣的友誼與堅定的國防關係。在悼念之時，大有警示中共不得輕舉妄動深意，美方已準備好了！另美台商會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）更指在面對中國對台的脅迫性戰略，以及透過必要採購、培訓等方式遏阻中共片面破壞台灣主權等方面，沈一鳴是重要關鍵。他為人謙遜、善良、睿智，在台灣軍事與民間備受推崇。

而華府智庫「2049計畫協會」（Project2049Institute）協會主席阿米塔吉（Richard Armitage）及包括日英德澳波蘭等駐台單位和海地總統摩依士（Jovenel Moise）、巴拉圭國防部長索多（Bernardino Soto Estigarribia）、聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Mark Brantley）等外，還有瓜地馬拉政府也透過其外交部發表聲明，為這起直升機事故，向中華民國台灣人民與政府表達最深切的哀悼之意。

國軍黑鷹直升機發生重大傷亡事件，空軍松山指揮部等國防軍事單位下半旗哀悼。（本報資料照）

諸此，國際關懷備至的殊榮，更是空前，令人倍加痛悼不捨！

然則，對照韓國瑜、吳敦義及吳斯懷種切哭與不哭的表現，益發使人感受至深！

像謀總長沈一鳴無私的光風霽月，文鞱武略（大漠英雄、幻象2000、F16v成軍，台美軍事合作，對共軍的運籌帷幄等等），事功卓著！又默默犧牲奉獻，善盡保國衛民的職責，馳名國際，高風亮節，令人敬仰不己！

然則，當過軍人的韓國瑜，與參謀總長沈一鳴年齡相仿，但言行事功，識見格局，有哪點可與沈一鳴比？沈上將在法國當幻象種子教官，表現傑出，讓法人另眼相看！而在美戰爭學院深造，更是卓越，贏得各國軍事外交情報受訓的高幹尊敬！美 國參謀長聯席會議主席密利的悼念文，即道盡一切。

聲明中說，「謹代表美國男女軍人，對台灣參謀總長沈一鳴等8名罹難者表示哀悼。沈將軍是傑出的領袖，也是台灣防務與地區安全的倡導人（台美之間的國防軍事合作多數都是機密），美方感謝他的無私奉獻，並珍惜與台灣的友誼以及牢固的防務關係。」云云。 而韓卻在退役當立委，問政成績不佳，失業後卻跑到北京大學唸九年，反是酒名在外，及至當選高雄市長，立馬跑到港澳中聯辦，又拜晤國台辦主任劉結一。接著，又不守誠信，落跪選總統，毀譽參半。

近日，國際著名主流媒體《彭博》（Bloomberg）還特別報導了「台灣親中候選人」（Taiwan’s China-Friendly Presidential Contender）韓國瑜，卻以一系列負面的「失態」（gaffes）、「古怪言論」（bizarre comments）形容韓國瑜，可說是集「醜陋」於一身！並強調韓疑似有「厭女」（misogyny）、「種族歧視」（racially derogatory）的過去。

簡言之，韓幾成了「台灣最醜陋的政客」，傳為國際笑譚，而家務事如違建農舍、買賣豪宅，連給王小姐600萬買房、多次出國旅遊等等，都閃避交代不渭，衹會謾駡媒體扣以「黑韓產業鍵」，荒誕至極，讓中華民國民主形象和聲譽受損！所以，韓和人格高尚，行事光明磊蕩的沈一鳴上將相比，簡直是天壤之別，光是「反共保台」愛國志節，就可使韓無地自容！他當然哭不出來！ 對吳敦義而言，是由「反共親美」的蔣經國一手拉拔，現突將國民黨轉向「紅統化」，己為社會不容，實有愧兩蔣遺訓，如今藉全國悼念沈一鳴上將之時，演出「痛哭」秀，無非是為大選選情低迷痛哭，又怕黨主席位子不保，爭取同情票罷了，有用嗎？！

至於吳斯懷的大哭特哭，還變成笑話，因為他巳失去「軍人魂」，赴中唱敵人的國歌，又教解放軍破美軍之策等等。毫無軍人頂天立地愛國氣節，更無以國家興亡為己任，置個人死生於度外的襟懷，「斯人無懷」至此，還有臉面對沈一鳴上將英靈耶？！令人無言。

台北101昨（3）日晚利用外牆燈網，展示「悼念總長、國軍將士，國人都是您們的家人，謝謝您們畢生守護我們的家。致敬「國軍將士」文字。令人有不盡的悼念！感恩」了！

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