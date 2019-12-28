自由限時批》討厭共產黨已是勢不可擋！

董森霖

當美國朝野從川普團隊和兩黨國會，近兩年一連串的「反中共」舉措，吹響了「反共」的號角聲！已捲起世界維護自由人權和民主的浪潮，勢不可擋！而香港的反送中運動，更嬴得了全球關注和支持，就是最明顯的例証！

如今民主台灣的2020大選，在北京不斷的文攻武嚇下，一樣受到國際社會高度關切，使討厭中共政權的聲浪有增未已，許多的台灣主流民調顯示，「討厭共產黨」，已逾八成以上！

而今北京竟然侵門踏戶，干預我國立法院將進行三讀的《反滲透法》，簡直荒謬至極，令人瞠目結舌！更是世界級大笑話！

天下沒有一個國家或團體、家庭，可以允許外人隨意進出及破壞，而且還不能「管理、管制」，類此設「法」防阻「滲透」的行為做法，乃是天經地義！中共竟視為「違逆」，猶明目張膽地「文攻武嚇」，簡直欺人太甚！無怪激怒了廣大的台灣民心，使北京支持的韓國瑜及國民黨立委選情直直落（即便脅廹台商挺亦是枉然）！

北京侵門踏戶，干預我國立法院將進行三讀的《反滲透法》，簡直荒謬至極，令人瞠目結舌！更是世界級大笑話！（本報資料照）

像今天的民調，就指韓巳落後蔡英文28%（約輸200萬起跳），另如吳斯懷的沾紅，就已讓國民黨區域立委平均下滑5%，落選一大半，足見人民的眼晴是雪亮的！

况且中國共產黨獨裁專政，詐騙、殺戳中國人民70年（含文革、64天安門等），血跡斑斑，人神共憤！而今天的網路世界，資訊教育發達，已根夲無法再欺瞞世人，難道搞法西斯式的「威廹利誘」和動武，就能宰制台灣人民（賣台或同路人例外）！簡直是心盲眼瞎也！

近日中共全面發動軍事威脅及輿論戰，更利用台商當統戰和選舉工具，圖以影響選情，及反制「反滲透法」，已到了喪心病狂地步！所幸得道多助，美朝野全方位協助力挺，諸如查獲地下匯兌和賭盤，及「五眼聯盟」（英美澳紐加情報、國安合作）的聯防共諜等等，得以有效防阻。 前美國國防部副助理部長葛瑞森（Wallace Gregson）不久前就表示：「台灣的安全也是日本安全，更是印太區域安全。」除了顯示台灣的重要，亦顯示國際對2020大選的高度關注。

而台商也者，亦須有憂患和危機意識，不可隨「紅」逐流，若讓中共得逞失去台灣，就無「台商」可言，自會失去一切！值得慎思謹行！

又如國台辦也者，圖在台召集各路代言人馬，為反對而反對，無異就是對台滲透，也就是嚴重干涉台灣內政！必須群起鳴鼓而攻之，以維護中華民國民主台灣主權！目前美英德加澳紐等國早已先後通過反滲透法，可見人同此心，心同此理！

是以，吾人應全力支持「反滲透法」早日通過，才是真正反制「中國共產黨」之道！

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