自由限時批》大選之夜，韓國瑜若向李佳芬盤腿跪走，將更令人拍案叫絕！

王瑜芬

韓國瑜至今仍不脫「韋小寶」（或「綜藝咖」）本色，不止在酒店會唸「心經」，亦會爬樹勘蚊，還會洗衣、煮麵、玩雞蛋，近日還多了一項「盤腿跪走」（連美麗島電子報吳董亦會）的雜耍玩意兒，十分搞笑，還讓中共網軍猛按讚不已！

簡言之，選情緊繃，在大選之夜， 韓國瑜若向李佳芬來個「盤腿跪走」，恐將更為令人拍案叫絕！而此亦並非不可能的事。

韓國瑜和李佳芬都當過中央或地方民代，亦是一對「驚世夫妻」，許多的言行都很相像，亦「與衆不同」。像韓説過要「征服宇宙」惹來嘲諷，李佳芬則加碼說「如果宇宙無法征服，這人才是草包！」

然則，兩人遇事亦都不願說清楚，反諉諸他人，視為是「黑韓」（或謂「黑韓產業鏈」），不惜「以訟止謗」，致招惹議。

中國國民黨總統候選人韓國瑜與妻子李嘉芬。（資料照）

本來民主政治，是政治人物位置越高者，越會被社會檢驗「誠信」，且已成常態。但韓李兩人喜享受「權力」光環，却視批評謂之「黑」！不論農舍違建或豪宅買賣，因標榜「庶民」備受檢驗，無法怪人；而韓在高雄執政，接受議會和媒體監督，理所當然，故人事任用，若牽扯「夫人干政」或不適任者，自有公評。只要謹守本分，自無人置啄，此和「黑」無關，乃是社會觀感使然。

若要人不知，除非己莫為。

若不是新莊王小姐600萬的「錐心」事件，才暴發了韓過去的闇黑，肇致李佳芬的痛心！近日上媒體節目時，猶强顔歡笑回應夫妻「未失和」，但在回顧一路助選，仍不免情緒崩潰，哽咽落淚。儘管說社會不要對一個「失業17年的男人霸凌」，但背後顯然仍有很多不甘願。有人指先是早在5月首度爆發王小姐事件時，李佳芬回雲林造勢就大哭，一直到不久前從美國募款1500萬回來，當晚又聞悉王小姐證實600萬之事，恍如「驚天霹靂」！接連「1221」的挺韓遊行及相關活動，均未與韓同框，顯然往事歷歷，怨怒未消！

處在兩個女人戰爭的韓國瑜，除了玩了三天直播的「寶貝蛋」，一副柔情膩意又有歉意的神態，恐只有當事人了然。接著韓又在另一網紅節目表演「盤腿跪走」，令人發噱！如此隔空喊話，至少目前的李佳芬，或可暫時釋懷，仍「代夫出征」到澳洲募款兼散心度假，實不無彌補心情作用。

無獨有偶地，韓國瑜昨也首次在綜藝節目表態，依然嘻皮笑臉回應所謂「第三者」親密關係話題時，說「女孩子都會有疙瘩，只要經過溝通就OK」！

看來韓式「韋小寶」的功夫不賴，對女性頗有一套！而此亦間接承認外界的質疑。也就是說，跟老婆之外的女性，有比較親密的關係，老婆心裡自有疙瘩，但「只要經過溝通就OK！」真的這麽簡單嗎？按照李佳芬的說法，韓國瑜不是給王小姐投資，他是因為跟王小姐的姐夫之間有生意往來的關係，不知道姐妹之間的錢是怎麼調度，只是因為朋友間錢本來都有分攤，把錢匯到韓這裡來，再由韓這邊一口氣匯出去。

李佳芬還說，對於一個男人已經失業17年，在這個過程中當然會焦慮，希望給家裡一些經濟來源，她還強調，600萬投資LED的事她本來就知情，不是看週刊才知道。」

此事發展至今，韓、李的說法依然不清楚，李除說韓、王的一段親蜜關係是「小事」，但韓失業剛當上北農總經理半年，李在買賣豪宅財務吃緊之時，韓怎會私下有600萬足以處理王小姐房子之事？因為通常給第三者買房，是別具意義的。

現在只有等王小姐新的說法了，大家都在看！

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