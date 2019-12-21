自由限時批》李佳芬的逆襲！

陳實

韓國瑜的「撩妹」術，絕不下於「波特王」！只是新舊世代方式不同，像「波特王」會說「妳是我的心頭肉！」而韓則會用直播玩「寶貝蛋」傳情，且能同步發功，分送「心肝寶貝」李佳芬及王「寶貝」（是否買單下週見真章），有說不盡的愛怨和歉疚！

對李佳芬而言，前些年韓隱瞞她滙王600萬買房事情，自有「大老婆」的恨緒，而此已演變為兩個女人的戰爭！

李佳芬是個好面子的人，韓國瑜選總統，李家全遭波及，如果最後韓出局了，便什麼都沒了；為顧全大局（至少韓不論輸贏，還可賺選舉補助上億，區區6百萬算什麽），亦為展現氣度（對外是正宮，在家仍可隨時修理消氣），日前雖自美募款1500萬回國獲悉媒體爆料，心境低盪在所不免，好在有閨蜜相勸慰，稍許平靜。

李佳芬是個好面子的人，韓國瑜選總統，李家全遭波及，如果最後韓出局了，便什麼都沒了。（本報資料照）

果不其然，李佳芬今天就亮相了！

上午選擇到台南市祀典「大天后宮」，參加媽祖同遊府城啟動儀式，在廟方人員安排獻金花給神明儀式後，沒有致詞，停留約30分鐘離去，就連被記者問到王小姐事和今天是否參加高雄登場的挺韓大遊行，她都沒有回應。

不過，引人話題的是，李佳芬何以選擇原寧靖王府的大天后宮參拜？當亦是回應「壞壞」韓的一種方式，予人發想。 原來，大天后宮為湄洲香火在台的唯一靈跡，在晉封天后，列冊祀典後，全台的「各地媽祖宮廟」，皆以晉謁祀典大天后宮為殊榮，名為「謁祖進香」。

大天后宮亦是台灣第一座官建媽祖廟，在1625年荷蘭人建立普羅民遮城（赤崁樓）後，台灣與中國之貿易經商開始熱絡，為求海上平安，閩南移民在台南府城肇建天妃宮，這是全台創立最早的媽祖廟。

永曆15年（1661年）明寧靖王朱術桂入台，以天妃宮為中心，建王府及宗人府於赤崁城南，稱為寧靖王府。康熙22年（1683年）施琅大軍攻台前，寧靖王義不降清，於1683年殉難前便捨宅為廟，前祀海神聖母，後奉觀音大士，即東寧天妃宮。

由此廟的故事，當不難見李佳芬「正宮」情結的反射，算是第一回合的逆襲，後續的發展，恐將不遜於「宮心計」的後宮甄嬛傳，讓我們繼續看下去！

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