自由限時批》「紅統」這兩個字就足把國民黨打趴了！

杭東

其實2020年大選因香港半年以來的反送中運動，已由內政問題轉以「維護主權」為主軸，變成「討厭共產黨」（習近平）的競賽，更使得「紅統」成了泰山壓頂的「緊箍咒」！而國民黨竟自已套上，還弄了個紅統不分區立委名單，波及總統、區域立委選情，一落千丈，亦已快被打趴了！

或謂港、台體制不同，香港歸中共管，與台灣關係不大；問題於，中共不斷文攻武嚇，要拿香港失敗的「一國兩制」框架，套在民主台灣身上，根本無視於中華民國擁有的國家獨立主權，豈能為國人接受？！

再者，北京原以為弄個「一國兩制」，可佔盡香港在國際上經貿金融或豁免關稅的一切便宜，還可壓榨港民權益，不兌現最基本的民主承諾（比殖民地時期還不如），肇致「官逼民反」！終在22年後，藉反送中遊行，港民進行和平理性的抗爭，要求兌現真普選承諾，直接民選特首等。

詎料，在民主社會視為正常的集會遊行，卻不斷遭中共暴虐鎮壓對待，近半年來，一次又一次的殘暴惡行和非人道血淚故事，歷歷出現在世人眼前，終於露出了中國共產黨猙獰的真面目，引發國際社會憤怒，一片撻伐！連美國參衆兩院，都破天荒地快速以壓倒多數通過制裁性「香港人權法案」，足見世間仍有公道在。

美國參衆兩院破天荒地以壓倒多數迅速通過制裁性的「香港人權法案」。圖為高舉美國國旗的香港示威群眾。（彭博）



此更可從11月24日香港區議會的開票結果，得到印證。泛民主派獲得壓倒性大勝，贏得388席。充分證明暴政是壓不扁民主和民心的！而親中共的「建制派」則受到港民否定，僅獲58席，可說是一敗塗地！

不久前的《經濟學人》更以「香港起義」（Hong Kong in revolt）作封面報導，分析香港情勢不斷升溫，並指中國國家主席習近平對待香港的殘暴手段，也激怒周邊地區，讓香港人憂心「昨日西藏，今日香港」，台灣民眾憂心「今日香港，明日台灣」，並指中共無法憑武力長治久安。誠是一語中的！

簡言之，不用說美國川普的執政鷹派團隊反中共，連台灣都有九成人民反「被中共統一」、反「一國兩制」，討厭習近平者達68%，討厭共產黨更高達八成五以上。

在這種濃濃的「芒果乾」（亡國感）氛圍下，不願失去自由民主者佔絕大多數，特別是中共對港澳藏疆仍不停採高壓殘暴手段，看在台灣人民眼裏，是面活生生的血腥鏡子，且更為慘絕人寰悲劇，至今仍不斷上演中！

任何事物皆有輕重緩急、優先順序，在中共不斷進行紅色滲透和「武統」威脅（沿海3千枚飛彈對台及海空軍演），及相對在美方軍、經、情資等全方位護台下，此時此刻的民心，自以維護民主、台灣主權為優先，不願被滲透、統併，自是人同此心，心同此理！

然則，國民黨和唸北京大學政府管理學院博士的韓國瑜，卻背道而馳，不談如何維護中華民國（只是喊口號和揮舞國旗），不敢聲援香港，處處配合北京旨意，不敢大聲反「一國兩制」，卻以「和平協議」附和，更以「紅統」不分區立委名單做最具體的表態，致引起公憤！

顯然，台灣選民已深受香港的「芒果乾」影響和效應，將對國民黨大反撲。目前民調顯示，國民黨政黨支持度下降至23%，區域立委平均下降5%，人人自危！

而民間團體已紛發起「投國民黨就是投共產黨」活動，期望使其政黨票降至160萬以下，讓高居第四名「安全名單」的叛將吳斯懷落選（該黨大陸事務部副主任左正東不滿近日請辭、國民黨青年黨員退黨），連帶將會拉下國民黨總統票至380萬為目標，刻正如火如荼進行中。

天下沒有什麽不可能的事情，台灣又是最會創造奇蹟的地方！試想，香港近半年被中共和港府無所不用其極的暴戾手段，殘害上千成萬的老弱婦孺青年學生，到了人神共憤的地步，但他們却能以手中選票，一舉擊潰暗黑紅色勢力，贏得世人禮讚！

半被中共奴役的香港能，民主台灣為何不能？吾人要用選票撥亂反正，捍衞國家主權，絕不容「紅統」摧毀民主台灣！

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