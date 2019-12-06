自由開講》台灣經濟之路

婆娑三劍客

長久以來，傳媒經常將中國與台灣的經濟成長對比，結論一般是：台灣成長停滯而中國多麼一日千里，於是推論「台灣需要依靠大陸才能走向世界」。其中最典型的論調就如：「立足台灣、胸懷中國、放眼世界」。

這些對比或立論的基本條件有很大的謬誤。先不論兩岸發展時間起點的先後，連發展基數的差異，也都被刻意忽視了。打個比方，英國或以色列不會和美國做經濟發展的頭對頭（head to head）比較，瑞士或瑞典不會和整個歐盟，甚至芬蘭或愛沙尼亞也不會和俄羅斯對比經濟的策略。這如同森林小學不會和全國招生名額最多的小學做一樣的策略布局。

台灣經濟最好的發展參考對象，正是像瑞士、荷蘭和以色列這樣的國家。（資料照）

另一個似是而非的謬論，是「兩岸共同經濟體一定會為台灣帶來優勢」。然而至少以史為鑑，事實正好相反。台灣錢淹腳目的時代，每每都是經濟獨立於大陸之外的時期，如日治時期（人均GDP亞洲排名第二、僅次於日本本土）和國民政府遷台後「漢賊不兩立」時期。相較更明顯的，台灣經濟最黯淡的時期都是和大陸經濟合一的時代，例如清領時期、抗戰後（間接導致228）、甚至在馬政府簽下ECFA向中國經濟全面靠攏時期──經濟成長率在四小龍吊車尾，外資年度投資金額都低於前後任政府，只有房價衝到最高點。

以中國總體的角度，經濟資源會最集中於北京、上海，甚至廣州深圳，但不會是台灣。台灣對中國不可取代的最高價值在於戰略地位，簡單說就是突破第一島鏈的最前線破口，而不是經濟價值。中國已經規劃好把台灣整合到其「海峽兩岸經濟特區」（如福建湄洲等），相當於香港之於大灣經濟特區；這將讓台灣被徹底消化掉，而喪失經濟獨立自主的空間。

台灣經濟最好的發展參考對象，正是像瑞士、荷蘭和以色列這樣的國家。對內保持自由創新、百花齊放的開放式環境（但同時注意集權政權的滲透破壞），對外則融入國際自由貿易體系、保障交流先進技術，而不是貪圖小利，飛蛾撲火鎖進集權國家陣營，而後身不由己，淪為邊緣化的邊疆海防前線。

（外商生技業）

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