自由開講》兒童醫材短缺的挑戰 台灣兒童何去何從？

張瑞幸

上個月南部醫院舉辦早產兒回娘家活動，一名早產兒母親回憶著當年隔著保溫箱說故事給寶寶聽的心情。對新生兒來說，醫院就像是他們第一個家，提供給他們維持生命的重要支援。

但每當國際上有最新的醫材或藥物上市或開發成功，很多品項卻卡在台灣法規、申請過程的複雜，很多小病人都無法得到最新、最好的照顧。常需仰賴成人也有治療需求，才讓廠商有進口的動力去申請藥證及許可。

每當國際上有最新的醫材或藥物上市或開發成功，很多品項卻卡在台灣法規、申請過程的複雜，很多小病人都無法得到最新、最好的照顧。（資料照）

然而，並不是每個兒童使用的醫藥材，大人都需要使用，再加上台灣健保給付的價格低，做新生兒醫藥材沒有多少利潤可言，這讓國外原廠更覺得台灣不是目標客群。另外，小孩的醫藥材的審核更加謹慎，雖是美意，但到每個環節都需從嚴認定，也間接讓申請上多了阻礙。

今年度中央對於少子化提出了不少政策規劃，試圖讓台灣的低生育率止跌。不過市場太小的問題導致兒童藥物及醫材使用量少，健保價廉導致許多可使用的藥物及醫材品質也不及原廠製品，加上近年兒科病人數減少，醫院分配給兒科的資源自然下降，一連串的因素導致兒童醫療環境的低下。將心比心，家長會希望讓孩子在醫療資源不足的狀況下長大嗎？

曾經有個對新生兒治療成效良好的藥物，有意願在台灣上市，藥廠很積極與我溝通來跑藥證，好不容易藥證、核可證都通過了，也準備好要上市了，但在最後一刻卻因原廠認為在台灣的市場太小、健保給付太低，因而取消上市。儘管沮喪，為了救治這些病童，台灣醫護人員們仍用心去對待每位小病患，彌補醫藥材退出市場或替代品在效果上的差距，用雙倍甚至更多的時間來弭平醫療上的不便利。

回歸政策面，其實要解決的問題太多、太雜，需要長期的規劃和思考，我認為必需要由醫界、產業、官方都要有一起努力的共識，好好研議後續的配套，才能為國家未來的主人翁，打造一個完整、友善的醫療環境，才能伴他們快樂的長大。

（馬偕紀念醫院新生兒科主任醫師）

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