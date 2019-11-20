法操》【立委大選倒數】什麼是屆期不連續？

因為有「屆期不續審」的制度，讓長期倡議這些法案的團體，非常憂心過去的努力都會付諸流水。究竟為什麼要有「屆期不續審」這樣的制度呢？

什麼是屆期不連續？圖為立法院。（資料照）

◎法操司想傳媒

選出新一屆立法委員，上屆未通過的法案該怎麼辦？

隨著2020大選接近，許多法案還卡在立法院內，其中以《礦業法》、《中共代理人法》、《電子支付機構管理條例》、《尊嚴善終法》、《毒品危害防制條例》等，都「可能」因為立法院議案「屆期不連續」而胎死腹中。

以《礦業法》為例，經過一次又一次的協商，並連續兩個會期都列為立法院的優先法案，卻始終無法送入二讀。主管機關經濟部表示，目前共有13個修法版本，經11次經濟委員會審查、4次政黨協商，但各利害關係人仍無法取得共識。

因為有「屆期不續審」的制度，讓長期倡議這些法案的團體，非常憂心過去的努力都會付諸流水。究竟為什麼要有「屆期不續審」這樣的制度呢？

屆期不續審

根據立法院職權行使法第13條規定：「每屆立法委員任期屆滿時，除預（決）算案及人民請願案外，尚未議決之議案，下屆不予繼續審議。」會有這樣的立法，是因為在民主國家，新選出來的立法委員，代表的就是「新民意」，如果讓「過去的法案」束縛「新」立委，將有可能違反新的民意，違反民主治理的原則。

未審過的法案，就會胎死腹中嗎？

其實每四年，就有許多法案因「屆期不續審」而停擺。以2016年為例，行政院就重新送了149案給立法院。所以現在未審過的法案，不是直接被宣判死刑，還是有機會於下一屆立委選出後，重新送交立法院審議。

但這當中的不確定因素相當的多，所以大部分的倡議團體，都會希望在自己倡議很久的屆期讓法案通過。而經過多次黨團協商的《礦業法》，雖然經濟部強調各方尚未有共識，但《礦業法》是目前最能直接保護我們生長的這塊土地的法案！就如同蔡英文總統於2019年6月18日於原住民族歷史正義與轉型正義委員會上所述，「我們還有時間來處理，就儘量來趕進度」。第9屆立委最後一次會期，將於12月17日提前結束，距離會期結束約還有一個月，期待第9屆立法委員能夠完成這項使命，讓我們可以保留台灣美麗的山林「向山致敬」。

「山，是大家的；山，是台灣的；我們要向山致敬。」── 行政院長 蘇貞昌2019.10.24

本文經授權轉載自法操 【立委大選倒數】什麼是屆期不連續？

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