自由開講》台商回台投資要「堆現金在倉庫」？曾銘宗是財經專業？

錢永旺

日前在立法院財政委員會，國民黨立委曾銘宗委員質詢經濟部，詢問目前台商回台投資的情況，投審會通過的案件累積有7000億以上的投資項目，這些項目之所以要投審會通過，是因為有限定高科技、先進製程與低污染等，對台灣產業升級有幫助的案件才會通過審查。例如鴻海集團創辦人郭台銘，其旗下的群創剛申請通過要回台投資701億元，做為先進關燈工廠的面板產線。

但曾銘宗委員委員話鋒一轉，詢問經濟部次長目前匯回來台灣的金額有多少，經濟部次長說數字為「0」，乍聽之下好像7000億的投資項目都是空的，但其實這個數字本身就有很大的取樣問題，怎麼說？

曾銘宗18日在財委會砲轟政府官員，指控台商資金回流「只有零元」，被爆是自導自演鬧笑話。（資料照）

因為通過審查的是投資案件，出來的金額是「計畫金額」累積。投資案件要有申請計畫，任何有寫過公司企劃書的人都知道，一個企劃案，要有具體生產內容，接著據此提出投資項目、生產線規劃、設備採買、財務分析，以及融資計畫等，這不是只有給政府審查用，還需要公司的董事會同意，這是基本常識。

台灣是貿易國家，前100大企業幾乎都以外貿為主，每天匯進匯出台灣的金額之多，除非專案、專戶列管，要求企業設立專戶把現金存進去，否則，問這個問題就是一個大外行。很可惜，這個大外行竟然是國民黨不分區財經專業名列第一的立委，而且還曾任金管會主委，如果不是缺乏財經專業，那還故意要問這個問題，就有欺騙社會之嫌。

以台積電為例，台積電一年投資在資本，也就是生產線的金額，高達100億美元以上，今年宣布要加碼到150億美元。這換算台幣約4500億元，難道，台積電會設一個專戶，把4500億元鎖在裡面，好讓股東跟投資人放心嗎？台積電7奈米、5奈米製程生產線，從開辦計畫、試投產、再到量產出貨，至少要二年以上時間，試問，你會懷疑台積電把4500億元台幣，為了投資生產線，就放在銀行信託一毛都不動嗎？

更何況，計畫從開辦到執行，本來就是分階段進行，一點一點的資金到位，這也是基本管理學常識。一個企業經營最重要的就是現金流，手上的現金隨時要付訂單、機器設備的錢，還有營業成本、人事費用等，怎麼可能說現在要投資7000億元，就把錢搬到「倉庫」去放著，這種對企業經營沒有基本常識的問題，還是自稱財經專業立委的人說得出口，真是滑天下之大稽。

台商回流投資，著眼的是台灣產業升級，並把在中國的生產基地、供應鏈等，一步一步帶回台灣，這背後固然有美中貿易戰的因素，以及美中科技技術規格分離後，台商必須分開供應體系，賺兩邊商機的環境因素，但不可否認的是，光今年目前為止7000億元以上的投資，在未來二、三年內完成後，將為台灣產業帶來至少十年的榮景。

所以，台商前期用在台灣的資金先做投入佈局，後續再陸續把在中國的產線賣掉、存在當地的資金，一點一點陸續匯回來投資，在中國這種無理隨便就可以凍結匯出資金的國家，這會是什麼問題，還能拿來大做文章？

最後，曾銘宗委員如果不是惡意，那就是跟台商資金匯回專法搞混了，台商資金匯回專法，一方面解除過去因兩岸開放投資項目的歷史因素，而流落在外的資金，不要落入全球大查稅後入了外國人口袋，而鼓勵他們把資金匯回來台灣運用與投資，但這部分跟由經濟部投審會審查的投資案目的是不同的，投審會的案子是台灣升級，境外資金回流則是為了保護台灣人資產，但政府對這些匯回的資金就有專戶列管，列管投資項目以及存放時間。

這是為了避免這些資金匯回來變成投機資金，落入炒房地產或股匯市，所以才有這不同的專法來規範。

換句話說，台商回台投資，跟資金匯回專法，根本就是兩回事，曾銘宗委員這一任四年都快任滿了，如果還會搞混，那就可見完全沒有財經專業可言，如果不是搞混，加上對企業經營也有基本概念的話，那在財政委員會提出這個數字問題，真的其心可議。試問國民黨，貴黨的不分區名單真的要把這種「專業」財經立委放在裡面嗎？

（大學教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法