自由限時批》韓國瑜火燒屁股了！

辛文

韓國瑜昨晚狂言，「民進黨屁股的幾根毛，我看得一清二楚！」但目前的選情看來，他卻己火燒屁股了！

目前能壓垮韓國瑜的三根稻草，一個是現在的「特權」買賣豪宅焦點話題、一個是方興未艾的罷免高雄市長活動，另一則是宋楚瑜和郭台銘的風湧能量將終結韓流。

首先，是韓國瑜竟然錯失連續三天危機處理機會，亟力逃避房事糾纏（包括維多利亞雙語貴族學校的興建工程、農宅違建及台北豪宅買賣問題），頻欲轉移焦點如「副手」等等。 殊不知，類此豪宅的買賣，影響很大，還牽連當年馬英九（2012-2016）的打房政策良窳（期消除排名第一的炒房民怨，强調居住正義），如今卻發現當年的台肥居然敢「開後門」（猶涉及侵害民股權益法令），自己當「地下銀行」（用台肥資產擔保），加貸兩成（當年央銀規定豪宅只能貸五成），並分20年償還的「變通」辦法（有「差額貸款通知書」，鐵證如山 ），以「通案」方式融通給買賣（或炒房）的「特權、權貴們」，不幸的是，當年失業的韓國瑜竟是其中之一！

「假庶民」的形象瞬間破滅！而當年「陽奉陰違」的高官權貴們，沆瀣一氣，亦將因此案而一一現形。

諸此，看似打擊韓國瑜，實者揭發國民黨的「金權政治」（當年閣揆是吳敦義，吳系的李復興接替鍾榮吉當董事長，年薪680萬）誠為「摸蜆兼洗褲」，一石多鳥！

從目前的選情看來，韓國瑜己火燒屁股了。（本報資料照）

事實上，每逢總統大選，相關候選人的「房事」，往往是成敗的重要關鍵，此從歷屆的活生生例子，不難可見！ 例如即將捲土重來五度參選的宋楚瑜，就是身受其害最烈者。像2000年大選所爆發的「興票案」，宋楚瑜在第一時間說他並不清楚，但極力保證自己的清廉。與此同時，又被揭發宋鎮遠在美國擁有5棟房產，被質疑是用興票案的資金來購置房產。

國民黨又向檢方提出告訴，指控宋楚瑜侵佔黨款，使宋的形象受損，後來雖獲不起訴處分，但傷害己造成，結果落選。

到了2004年大選，國民黨主席連戰被爆在美國有三棟房子，立法院民進黨團猶引述媒體報導舉行記者會，批連方瑀名下的房產，十年來未曾依法申報，還以子女在海外置產方式脫產，批評連戰公布財產只有13億元是公然說謊、隱匿財產、知法犯法，形同興票案的翻版，結果一樣敗選。而在2012年大選，蔡英文和蘇嘉全搭檔競選時，國民黨於2011年9月猛攻蘇嘉全的屏東農舍議題，批評是「豪華農舍」，風波延燒一個多月，嚴重衝擊小英選情，蘇乃決將農舍無條件捐給屏東縣長治鄉公所，仍然落選。監察院在選後的2012年9月，仍然彈劾蘇。

在2016年大選時，朱立倫與前勞委會主委王如玄搭檔參選，被民進黨質疑王如玄賣軍宅有道德爭議。對此，王大動作澄清，一再強調「絕對禁得起檢驗」、「絕對如實申報、依法納稅！」但並未使風波停止。最後王如玄坦承軍宅危機處理不及格。她雖認為是合法投資理財管道，然當年購買軍宅卻不符大眾道德期待，最後決定把獲利全捐出。類此教訓，在在可為殷鑒。

如今韓國瑜和李佳芬，一面强調「庶民」，一面對各方質疑財務問題，均採强勢回應，態度强硬，像位於雲林縣古坑鄉的農舍違建，竟自行拆除買賣，連公評的媒體人亦多提告法院，企「以訴止謗」，此在歷屆的大選中，亦屬罕見。

現韓國瑜再陷購置豪宅爭議，外界評為「真權貴、假庶民」，韓國瑜親上火線，卻反以質疑國家機器介入回應，並批評週刊竟然能夠取得他的個資，均遭府院及週刊駁斥。而財政部長蘇建榮更署名回應，「請韓市長不要無的放矢！沒有任何證據就隨意指控盡忠職守、遵守法令的國稅局同仁，這不僅是汙衊，更抹煞文官體系長期行政中立的努力。」更籲請「韓市長，若有證據就拿出來，他願意進行調查，若沒有相關證據，請韓市長向所有國稅局同仁道歉。」

當韓競選辦公室發言人何庭歡（8）日受訪時表示，整筆交易、貸款都沒有問題，但高雄市三民區正興里長沈秀玲卻對此列出算式，算出韓國瑜轉單賺取金額。頗受外界矚目。 沈秀玲的看法是，韓國瑜從頭到尾都不是以自住形態為購買意願，而是以買賣紅單賺取價差之投機為出發點，所以才會在成屋登記前脫手，因為紅單脫手，完全不用負擔任何費用，至於「韓國瑜拿多少買紅單？又從轉單中賺取多少？」 她的箅法是，當初該戶豪宅紅單取得價只有6000萬，自備款一X30%=1800萬！」，因此韓國瑜在2014年某種原因欲向台肥申借2成貸款不成！至2015年經由特殊管道順利取得1440萬之貸款，2015年為幫承買方順利貸款總房價之5成，再度簽署6950萬之成交合約。整起事件中，「紅單取得6000萬，轉單出售許是6950萬，向台肥申借1440萬！」

顯然，豪宅的這把火越燒越大，後續將更受各方高度關注！

而今罷免高雄市長活動，正如火如荼地展開。截至目前，正式連署已突破30萬份，已跨過罷免第一、二階段門檻。高雄市目前公民數約228萬，依據《選罷法》規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾57萬票）。

而各種民調顯示，韓的不信任度、討厭度都高達六成以上，更有超過5成以上的高雄人贊成罷免韓國瑜，例如「Wecare高雄」在43天內，就成功募得600萬元，可支應到12月25日向選舉委員會提出罷免提議書。不難看出高雄人的憤怒。加上在總質詢當天，韓寧可「請假」跑到慈湖謁陵，而同樣在總質詢的次週，卻Po洗內褲影片，荒腔走板，置高雄市民權益不顧，致又燃起一把火。 無怪「Wecare高雄」發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師及台灣基進新聞輿情部副主任張博洋等人，宣布「1221Wecare台灣大遊行」（主要訴求Reset高雄、Wakeup台灣），呼籲民眾響應「高雄罷韓 全台反韓」行動，變成勢不可擋。

至於，宋楚瑜和郭台銘的匯流的能量亦將終結韓流！根據最新民調宋楚瑜參戰的三腳督 ，他拿到的數字驚人！像TVBS最新民調便顯示，若宋參選，蔡英文支持度45%、韓國瑜37%、宋楚瑜10%。簡言之，宋具有吸收部分第三勢力選票能力，包括藍白，及郭粉和韓粉的轉向，除在立委部分大有斬獲，亦具侵蝕韓營的能量，大幅拉低韓的勝率，使韓的敗選機率大增！更有淪為老三的可能！

由於宋對大位無懸念，揮灑自如，威力大增，反而有利選情，將會有意想不到的收穫。讓我們繼續看下去！

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