自由限時批》韓民意輸 天意也棄！

宋娣

韓國瑜的一連串拐、詐、騙「厚黑」式選舉打法，不但民調週週落，討厭度和不信任度也高達到6成5，現連老天都看不下去，派宋楚瑜來收拾，看來民意和天意都將離他而去，空留總統夢！

所謂天意不可測，而人算亦不如天算，無法小覷！試想，當初角逐大位者，除小英爭取連任，還有韓、郭董、柯P及王金平等熱門人選，什麽「三脚督」、「四脚督」等，搶盡媒體版面；曾幾何時，到了11月，連參加聯署知名者如呂秀蓮，或如新黨者，皆如曇花一現，形成「兩强」格局。若柯P不走火入魔另組黨，恐怕有機會拿到親民黨的總統門票，屆時或又將是另一番政局面貌。

宋楚瑜雖在大位途上時運不濟，但仍有一搏的能量，至少在泛藍、白部分有相當的支持者，特別是對郭粉更具有吸引力。（資料照）

如今，柯P機關算盡，以為可左右逢源，吸藍綠白、和郭王合作獲資源，再組黨形成第三勢力；詎料百密一疏，自認宋己老邁隱退，竟未事前溝通，又認理所當然，擅將宋系人馬納為已用，均犯人情義理大忌（何况宋為北市府最高顧問，又為柯爸媽政壇偶像），鬼迷心竅肇致功虧一簣，豈非天意使然！

同樣的，韓國瑜挾韓粉自重，認有「金鐘罩」護身，金剛不壞（民調再低，仍有兩成護盤），得意忘形；加上去年「發大財」口號得逞，「騙」到高雄市長位子，益發覺得老毛的話術與騙術管用，更是大放闕辭，什麽TNND、恁爸、吃喝玩樂、嫖妓反清復明、王八蛋爸爸、卡尿尿、洗內褲等等，都說得淋灕盡致，在在顛覆傳統仁義禮智信──無「恥」可言！

而「請假」出征後，選舉行程鬆散，有如遊山玩水，又可隨興放言高論，什麽高山設國旗桿、故宮寶物一次展、青年免費遊學、免學貸利息等等不一而足，合計開出「支票」總值高達3兆。反正有國民黨和韓粉作「墊背」，民調再低也沒關係，令人瞠目結舌！

只要看韓國瑜為了見AIT主席可馬上「銷假」上班，而攸關總預算和市民權益的市政總質詢（市長的行政和政治責任，不因請假消失），卻跑到慈湖謁陵；這兩天寧可Po洗衣影片，也不到市議會，簡直荒腔走板！無怪連知名瓦社馮翊綱的相聲都以「落跑市長選總統」製作諷刺性段子！

如此這般逆天而行，連韓粉亦恣意妄為，到處「出征」恐嚇肆虐，讓人既感憤怒又憂心忡忡！

所幸老天有眼，這次冒出雖不想選，卻又不能不延續政黨生命的宋楚瑜，正好是韓國瑜的剋星！論才學、經歷、政績、口才等等，宋遠在韓之上，一旦老驥復出，銳不可擋！

宋楚瑜在「台灣省長」任內，嘗以「天道酬勤」自許，全台319鄉鎮，不止是走透透接地氣，而且如數家珍。並對中美台及國際局勢變化，瞭若指掌，其腹笥淵博，格局、高度、識見，均是韓難望其項背，更難以相比的！

宋楚瑜雖在大位途上時運不濟，但仍有一搏的能量，至少在泛藍、白部分有相當的支持者（泛綠較少），特別是對郭粉更具有吸引力。

簡言之，宋這把屠龍刀一出，約有兩三成的力道，一旦韓跌破25%，將是吊車尾矣。

韓曾被問到，「為什麼出來選總統？」他說是因為「天意與民意」使然。如今高雄市政累積性的出包，「天意」已和民意背離，好景不常矣！

老舍在《神拳》中，就提到：「凡事都有天意，順天者昌，逆天者亡。」而唐王建 《上裴度舍人》詩則云：「天意皆從彩毫出，宸心盡向紫煙來。」

顯然，天意的彩毫已指向宋楚瑜，韓國瑜只有挫咧等了！

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