照護線上》被東西「噎」到該怎麼辦？（懶人包）

當目擊他人噎到時，你需要盡快評估他的狀況。基本上分三種：患者還能一直咳嗽、患者已經快無法咳或說話、和患者已經意識不清倒下了。

◎劉育志 醫師

當外來異物不小心卡在喉嚨或氣管，阻擋空氣進出動線，空氣無法進入肺部完成呼吸，我們稱為「噎到」。成人大部分是被食物噎到，小孩子則可能會因為吞食不同物品而不小心噎到。無論如何，噎到會影響呼吸，都需要盡快解決。

當目擊他人噎到時，你需要盡快評估他的狀況。基本上分三種：患者還能一直咳嗽、患者已經快無法咳或說話、和患者已經意識不清倒下了。

當患者還能一直咳的時候，就鼓勵患者繼續咳，直到排出卡住的異物為止。

若你發現患者無法說話、快無法呼吸、也沒辦法用力咳嗽、嘴唇及臉色發青，就趕快施行哈姆立克法。

施救者站到患者身後，雙手環繞的患者腰部，讓患者姿勢稍微前傾。施救者一手握拳，另一手包覆拳頭，位置大約放在肋骨下緣、肚臍以上之處，用力的朝患者向上向內擠壓五次。若卡住的異物仍未咳出，繼續做。

若患者已經意識不清倒下，你需要記得施救口訣是壓、挖、吹。

讓患者躺在地上，開始CPR，CPR的壓胸方式可能會幫忙擠出異物。定期檢查口腔喉嚨是否有卡住的異物，如果有就挖出來，但要小心不要亂挖，免得異物愈卡愈深，挖完後朝口內吹氣，若吹不進，就重複從壓胸做起。

本文經授權轉載自照護線上 噎到怎麼辦？（懶人包）

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