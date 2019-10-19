紐約地途》喧囂都市中富有禪意的野口勇博物館（Noguchi Museum）

野口勇博物館平常入館門票是十元，對在紐約這裡的美術館與博物館來說是相當便宜的。而每個月的第一個星期五是免費開放讓民眾參觀的日子，加上一年中有多個社區日，這個博物館可以說是紐約客要短暫逃離喧囂，讓心情沈澱一下的最佳去處之一。

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來紐約這麼多年，很早就聽說過在皇后區亞斯多利亞與長島市之間有一家私人博物館 ：「野口勇博物館（Noguchi Museum）」。不過從地圖上看來，這個博物館離最近的地鐵站都要走上二十分鐘左右，所以一直到幾年前才在一個當地的社區日免費開放讓民眾入內參觀的機會，真正好好地參觀這個在當代雕塑藝術佔有相當重要地位的日裔美人，野口勇（Isamu Noguchi），在1985年所成立的博物館。在那之前，其實來這個地區主要都是要去博物館旁邊的好市多大賣場補貨，藝文氣息顯然是不太夠。

皇后區長島市的野口勇博物館（Noguchi Museum）是許多觀光客忽略，卻很值得一訪的雕塑博物館。（圖：作者提供）

野口勇是一位父親為日本人，母親為美國人的美日混血兒。1904年在美國洛杉磯出生，大部分童年是在日本度過。後來父母離異，他在十四歲時跟著母親回美國印地安納州念中學，大學時申請到在紐約市的哥倫比亞大學醫學系而來紐約生活。在紐約生活的頭兩年時間，被啟發了對雕塑藝術的的熱情而放棄哥大的學業，專心於雕塑的創作。之後更申請到古根漢美術館藝術基金，前往巴黎拜「康士坦丁．布朗庫西」為師，學習以「雕」與「鑿」為主要技術的石雕藝術創作。

野口勇的石雕藝術創作在「雕」與「鑿」的技術上著墨甚深。（圖：作者提供）

這個博物館原本是野口勇自己的居所和工作室，現在主要館藏是他自己的創作以及不定期所展示日本藝術家的作品。為了籌建這座博物館，野口勇也將住所旁邊一個原本為維修車廠的建築買下來。一樓從服務台旁的入口進來是石磚砌起來的半開放空間，是展示他創作生涯後期以玄武岩為材質的創作作品的地方。另一個同樣在一樓不過是室內的空間則是放置野口勇以大理石，玄武岩和花崗岩等石材所做的雕塑作品的永久展示區。灰白色的石牆和野口勇獨特的抽象石雕作品，讓人即使是在盛夏時節進來參觀，馬上就會有涼爽的感覺。

博物館的一樓展示野口勇創作後期的石雕作品。（圖：作者提供）

博物館二樓同樣是分成兩個展區，一個是輪流展示博物館所收藏的野口勇作品，不限於石材雕塑，也曾經展示野口所保存二次大戰時期相當具有歷史意義的文件。原來1941年日本偷襲珍珠港，隨後美國對日宣戰，當時美國政府於1942年二月十九號由總統頒布行政命令，讓當時的「戰爭部」（後來的國防部）宣布美國部分境內實行戒嚴令。其中特別規定居住在美國西部的日裔居民必須強制移居到亞利桑那州類似集中營的基地，接受管理。定居在紐約的野口勇，雖然不在被要求移居的名單上，他卻主動寫信給聯邦政府，主動表明要遷入集中營，並希望能對集中營的設施做一些比較人性化的設計。

博物館二樓會輪流展示野口勇不同年代的作品。（圖：作者提供）

野口後來住進集中營後，卻沒有得到相對的資源去進行他想做的事情。更糟的是，因為他實際上是美日混血的身份，有部分在集中營的日本人認為他是美國政府派來監督他們的特務，於是他在集中營的生活相當不順遂。兩個月之後讓他萌生退意，卻又因為其日裔身份，共花了七個月的時間才獲准離開那集中營。博物館曾展示當年野口從自願入營，到後來許多藝文界的美國友人寫信給美國政府幫助他離開集中營的歷史文件。這也是二次大戰中美日關係一段很獨特的歷史紀錄。

野口勇曾經在二戰期間自願住進美國在亞利桑那州成立的管理部分在美日本人的集中營，見證戰爭時日本人在美國境內的處境以及自己身為日裔美人的身份認同矛盾。（圖：作者提供）

二樓另外一個展覽空間會不定期展示其他來自日本知名藝術家的作品，在這個展區從地板規劃，讓自然光灑進的天窗和大片的窗戶都可以嗅出日本設計的極簡與禪意。博物館的書局和禮品店也是在二樓，有提供咖啡與簡單西點，參觀民眾有個舒適的室內休息空間。

博物館二樓有個具有設計感相當舒適的書局和小咖啡館。（圖：作者提供）

和館內展示的收藏一樣讓參觀民眾流連忘返的地方是富有日本庭園禪意的雕塑花園。典型鋪滿碎石的花園放置野口勇的雕塑作品，其中一個流水不息的石雕水池像是畫龍點睛般的把庭園禪意發揮得淋漓盡致。周圍石牆的藤蔓，日本黑松和竹林，以及花園中央一棵高約二十公尺的椿樹，隨著季節變換呈現不同景色，春夏秋冬各有意境。

博物館的日式雕塑庭園充滿禪意，天氣好時是參觀民眾享受片刻寧靜的地方。（圖：作者提供）

野口勇博物館平常入館門票是十元，對在紐約這裡的美術館與博物館來說是相當便宜的。而每個月的第一個星期五是免費開放讓民眾參觀的日子，加上一年中有多個社區日，這個博物館可以說是紐約客要短暫逃離喧囂，讓心情沈澱一下的最佳去處之一。當然，氣定神閒之後，即使到旁邊的好市多購物要排很長的隊，應該也可以處之泰然了。

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