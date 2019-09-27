自由開講》台灣民主DNA和美國加倍相挺，讓中共吃癟碰壁

謝樂羽

中共為了操弄台灣民主選舉，雙手十指早深入台灣各處，緊掐台灣各方命脈。在政治方面，以全資或控股方式直接掌控我媒體，加速培植紅媒和中共代理人，操控輿論風向，煽動並資助所有反對蔡政府的勢力。在經貿方面，逼迫台灣代表退出經貿會議，令台灣拓銷團從新興市場離境，阻止台灣與各國的經濟產業合作關係。在外交方面，用金錢暴力挖我友邦，打壓台灣參與各國際組織，包含WHA、INTERPOL，以及目前正在加拿大召開的ICAO，反制所有友好國家對台灣的聲援。

即使美國已多次呼籲中共停止壓迫台灣，也警告中共不可片面改變兩岸現狀，中共仍決意與美國撕破臉，升高對台干預的力道，由習近平親自主導介選計畫，務必打倒民進黨政府，讓蔡英文無法連任。但中共沒料到的是，這種鴨霸鄰居的惡行惡狀，台灣人早已不覺稀奇，如果這招對台灣有用，就不會單單因服貿協議，就激起太陽花學運以及後來遍地開花的青年參政熱潮。

現今的台灣人是歷經威權統治、228與白色恐怖的凌遲而重生的，近期上演的電影《返校》是許多台灣人的共同記憶，也是香港與中國正在經歷的事。台灣人以前沒有屈打成招，現在更不可能對中共低頭，這樣的民主反骨DNA是深植在台灣人血液中，中共越囂張，台灣人民只會越反感。就以蔡總統的論文之亂為例，數個月來多的是無聊人士盡情抹黑，但蔡總統支持度不降反升，證明台灣人有正義感及思辨能力，不願讓惡勢力出頭。

蔡總統的論文之亂，數個月來多的是無聊人士盡情抹黑，但蔡總統支持度不降反升，證明台灣人有正義感及思辨能力，不願讓惡勢力出頭。（圖片由東京大學學生黃若翔提供）

至於美國，就更不可能把北京的叫囂看在眼裡了。對美國來說，中國只是個無賴惡霸，但台灣卻是民主典範，可信賴的夥伴，以及世界的良善力量。所以當中國不計代價摧毀台灣之時，美國也不計代價協助台灣捍衛民主自由政體，不只持續對台軍售，力挺台灣對抗中共，日前聯邦參議院外交委員會更一致通過「台北法案」，協助台灣鞏固邦交，並指派國務院亞太副助卿孫曉雅訪台，強力表達美方對台灣的支持。

「台北法案」不只要積極幫助台灣維持官方外交關係、強化非官方關係，更納入FTA（自由貿易協定），要求美國行政部門應以簽訂經濟上互惠、能保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。這對台灣而言無疑是非常好的喜訊，顯見川普政府將對台（合作）、對中（制裁）政策分開處理，無論美中貿易戰如何混沌不明，都不會影響台美雙邊貿易的大好前景，狠狠打臉習近平。

身為世界第一強國的美國會如此支持台灣，都要歸功於蔡政府的值得信任。蔡政府用實際行動，證明台灣是一個充滿正義與誠意的國家，會對相同理念的國家伸出援手，努力維持區域穩定和平，並且用智慧化解危機，因此美國才會不甩習近平威嚇，各方面都力挺台灣到底。也就是說，中共就算設下重重險阻，推出再多的介選計畫，都會吃癟碰壁。台灣人千萬不要妄自菲薄，要滿懷信心，繼續相信蔡政府，堅定走穩民主自由的道路。

（法律工作者）

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