胡，怎麼說》挖石油，誰說的...話像放屁！

挖石油，誰說的？就是你韓國瑜！高清影片、白紙黑字的紀錄那麼多，怎麼反問別人？你就自問自答吧，這是你的專屬，也只有你能對號入座！

挖石油，誰說的？就是你韓國瑜！（資料照）

人證、物證、影證、書面文字證...都彰彰明甚！韓國瑜上任高雄市長後，還向市議會提出「首富經濟」簡報，裡面就說要籌組「南海資源開發公司」，他卻推得一乾二淨，好像失憶忘光光，還說別人拿「挖石油」黑他，但是，這事只有你自己能黑自己，因為你要黑掉自己說過的話。

擁韓媒體、韓家軍、死忠韓粉...，卻為「護韓」而硬坳，但是，怎麼會坳，都坳不過事證，這種為韓助陣硬坳情況，倒是令我聯想到金庸小說「天龍八部」中星宿老仙出場那段，「星宿老仙，德配天地，威震寰宇....，大放狗屁！」，對比韓國瑜否認說過挖石油爭議，那就成了這句「挖石油，誰說的...話像放屁！」

星宿老怪丁春秋擁獨門絕技「化功大法」，擅用三笑消遙散暗算毒殺對手，行事卑鄙、陰狠毒辣、殺人如麻，卻最愛人家拍馬屁，星宿派弟子（星粉、老怪粉）個個都成了馬屁精。

「星宿老仙，德配天地，威震寰宇，古今無比！」是眾星粉對丁春秋的專屬頌辭，卻被包不同改了最後一句「大放狗屁！」而全部消風，因為那些馬屁頌辭就像放狗屁。

其實，政黨及政客提出的政見、開出的選舉支票，不能兌現的，各國都比比皆是。但是，起碼不能不認帳，並要承擔跳票的指責。

但是，韓國瑜講過的話、提出的主張，如果都像挖石油那樣，簡直就如放屁般，臭過了就算，還要消失掉，當作從沒講過，那何只誠信蕩然無存？

不容青史盡成灰！不容政見口亂開！不容講話像放屁！

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