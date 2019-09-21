自由限時批》高雄治安有假期？！

郭芬

治安無假期，舉世皆知。但偏偏高雄卻有假期，因為負責高雄市治安最高首長韓國瑜不在家！

由於韓市長每個週六、日，要跑總統選舉行程，就算高雄槍聲大作，也跟他無關。例如，他今早到台中清水紫雲巖，和紅黑派會合，衹是嘴巴參拜，心中則祈早日當選，就像廟外動員的韓粉，一片總統好，便是他的心聲，自然聽聞不到今天高雄發生的砸警治安事件，益發使市民惶惶不安，更與他越來越遠了。

不光是最近接連3天的連千毅之亂引發全國矚目，當地民眾更怕未來走路碰到槍。而韓市長竟恍然不作為，連警政署、刑事局南下支援，居然說是「卡韓」、「治安打壓」，簡直令人側目。

治安也者，就是要長治久安，讓人民安居樂業，免於恐懼的自由。不論誰執政，也不分中央地方，通通有責任打擊犯罪，保護民眾身家安全為首要。詎料，韓國瑜留學北大（政府管理學院。2001至2009年唸博士學位。兩岸政策協會研究員張宇韶近日在三立政論節目猶指稱，韓和前台中市議員王蘊嶠、劉坤鱧有「京城三少」之稱），竟把人民切身安危大事，搞成「政治鬥爭」！

再者，韓市長未能善盡大家長職責，施政無能，乃至農漁產品外銷，績效亦僅達7%，所謂巨額的MOU訂單，亦不攻自破、兩大民調的22縣市長，更是雙雙墊底等等，彰彰在目。今連高雄的重大刑案都居六都之首，在176件中佔20%！竟不知深切愧疚檢討，猶對最近連續3天的打砸槍擊暴力犯罪，也不聞不問，連記者及時訪問都閃避，直到事後得悉中央派警支援，反老羞成怒嗆聲，徒增市民不滿！

韓國瑜寧跑台中宮廟，和有黑金諷評的紅黑派大老集結，圖謀選票，卻不願抽空到當年地震重災區的南投慰問。（本報資料照）

況且「治安零容忍」，己是不分地區的民眾共識。通常任何縣市遇有重大槍擊犯罪事件，都是希望中央增派警力支援，祗有韓巿長無能解決，又怕中央支援暴露其無能，頻頻失言，無異更是自曝其短。如今居然把跑宮廟，以謀大位權力之事，看得比高雄市民的安危，還要天大地大，更是其心可誅！

就以今天的「921」20週年來說，韓寧跑台中宮廟，和有黑金諷評的紅黑派大老集結，圖謀選票，卻不願抽空到當年地震重災區的南投慰問，反以臉書大作文章悼念，讓人啼笑皆非！可見韓的說一套做一套，昭然若揭！

韓國瑜開口閉口「苦民所苦」，「世上苦人兒多」，卻忘了現成的高雄市民，正陷入惶惶不安的治安敗壞之中！而犯罪者無假期，但抓老鼠的貓巿長，卻是假日不在家，反而在宮廟逍遙，高唱入雲，坐視犯罪滋長，任高雄淪為犯罪樂園、犯罪天堂，這樣的市長，還能讓他繼續浪費公帑做下去嗎？

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