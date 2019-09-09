自由開講》柯文哲夫妻不該抹黑民意

◎丁欣怡

陳佩琪為夫辯護已經不是新聞，柯文哲政治不正確、頻頻失言，也難怪太太三不五時要出來護航，用私生活小故事幫他拉回一些公眾支持度。看著連續幾天被瘋狂退讚的柯文哲，陳佩琪昨日再度忍不住出來分享幾句真心話，先是指涉民進黨在去年地方選舉「操弄台灣價值」，後又暗諷蔡政府「操作反中、保台」「把和自己不同顏色的人通通抹成紅的，這樣要贏就十拿九穩了」，甚至說「有執政優勢的人，還有旅遊補助或前瞻計畫可以利用」。明明是要幫夫，卻越幫越忙，凸顯柯陳夫妻的價值觀都是從骨子裡就錯位，完全不把民意當一回事，也不珍惜身為首都市長的執政資源。

「反中、保台」是台灣人民的意志，捍衛台灣是每一位台灣人應盡的義務，人民用選票選出來的總統更應該要做到這一點，這才符合人民對總統的期待，畢竟我們投下這一張選票給蔡英文，就是期待她卯足全力保護台灣、讓台灣人活得有骨氣不是嘛？台灣人並不是逢中必反，就像蔡政府很歡迎中國旅客台來交流，也多次呼籲中共官方能理性對談；台灣人只是希望政府不要自我矮化、不要對中國卑躬屈膝，因此很欣見蔡英文做到當初的承諾，想要再讓蔡英文領導四年。

反觀柯文哲這幾年來，厭女情結、歧視女性與平權的症狀愈來愈嚴重，只敢嘲笑綠營女性政治人物的身材，親身示範何謂「霸凌」，卻不曾見他說過中共領導人矮肥短，言行舉止明顯向中共靠攏，為了閃躲台灣價值問題，更不惜胡言亂語反咬民進黨。柯從五年前拿下85萬票大贏，到去年只拿到58萬票險勝，這中間洩掉的27萬票，代表市民對柯是滿懷失望離去，而從最近臉書瘋狂退讚的趨勢，更能知道民意走向已很清楚，這是人民的選擇，不是政府所能操弄的結果。

但是柯陳夫妻不僅不把民意當一回事，反而把人民保台反中的決心，抹黑成政治操作，等同在諷刺我們這些發聲的小老百姓都是蔡政府的工具，可見柯陳完全不懂「民主」是怎麼一回事，也或者是他們很懂，只是別有居心，就像柯先前操作的「我是綠營」「最討厭外省人」，故意要挑起族群仇恨對立，加速台灣分裂，再佯裝自己是第三勢力清流，從中獲取政治利益。

除了製造族群對立，如今更是製造資源對立，嘲諷民進黨有執政資源，可以利用來攏絡人民，把執政者照顧人民的作為，貶低成選舉賄賂。柯陳夫妻別搞錯了，蔡政府的執政利多是遍布各縣市，並沒有任何差別待遇，任何一位縣市首長無論黨派都可以利用來刺激轄內的經濟，充實自己的政績。更何況柯文哲本身就是首都市長，擁有非常豐富的執政資源，以及其他縣市望之莫及的優勢，只要專心把市政做好，不要趨中舔共價值錯亂，人民自然會支持。

想當初民進黨在最弱勢谷底的時候，靠的就是僅有幾個縣市的執政成果，加上堅持對的價值，才能重新站起來，五年前更是在缺乏資源的情況下，一路助柯選上市長，證明只要價值對、方向對，人民就會相挺。換句話說，人民看重的是價值，以及領導者會把國家帶往哪個方向去，民進黨再起，蔡政府聲勢再起，就是民意。請柯文哲與陳佩琪不要再用各種抹黑手段，扭曲人民的意志。

（中小企業主管）

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