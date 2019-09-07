hinac》《比宇宙更遠的地方》－為何是群馬縣館林？（二）

在中午用膳時的烏龍麵店，販售有當年日本南極觀測隊指定採用的咖哩快煮包，這已經讓我堅信館林被選為一個以南極探測為題的故事場景是其來有自的。至於故事的標題「比宇宙更遠」，取自於日本太空人毛利衛前往南極昭和基地時的一句話，但或許另一個與館林的連結，也悄悄埋藏在其中，而我巧遇了。

hinac

續上篇

距離《比宇宙更遠的地方》主人翁們課後聚集的茂林寺一站之隔的地方，就是除了北海道出身的結月以外，其他人日常活動的館林市中心。雖說是市中心，但位處北關東群馬縣的館林，市區不過台灣一般鄉下小鎮的規模爾爾。

出現在故事中的咖啡廳Cafe de Stael有許多繪師留言。（圖：作者提供）

導演石塚敦子也曾在開播後低調造訪。（圖：作者提供）

館林站大廳有幾場戲，就連車站對面的公共廁所，也曾作為真理「失敗的微翹課」時更衣的場所，我離開了車站周邊後，走進了附近腳踏車店。館林市為了促進觀光，提供了免費的腳踏車租賃，對於散落市內各處的場景巡禮，再方便不過。老闆是個已經上了年紀的老翁，看到寫下的地址是台灣，開始講起了他的長輩年輕時「被從軍」以及波濤洶湧的冷戰年代故事。

「戰爭不好、亞洲要和平啊～」的說個沒完，但口音很重、牙齒漏風加上無限跳針，一旁協助我借車的年輕女性使了個眼色，一副「你就陪他聊聊吧，我們都聽膩了」的感覺，也只好苦笑著聽他把長篇大論說完再出發。

「免費的最貴」果然是至理名言。

館林車站大廳，眾人集合處實際上沒有設置板凳。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

「先衝到最遠的榴岡公園（つつじが岡）公園吧。」

當天要橫跨兩個縣到成田機場搭飛機回台灣，照老樣子選擇了從最遠處漸漸往回走的方法，以免中途遭遇什麼變故，隔天就不能準時在辦公室出現裝若無其事了。沒有順著故事的路線推進，這才發現了個令人感動的東西，那就是市政府前掛出了祝賀此地因為《比宇宙更遠的地方》而入選日本仿照四國寺院巡禮的「動畫巡禮88選的聖地城市」的超大布條。在其他城市未曾見過這麼高調的祝賀，可能因為這裡是小地方，又或者是需要發展觀光吧，我邊拍邊想著。

館林兩大事，一是有地方被選為日本遺產，另一是因為本作被選入聖地88選！。（圖：作者提供）

《比宇宙更遠的地方》故事有一半在南極，再扣掉在學校的另外1/4，跟其他故事比較起來，能夠探訪的處所所剩無幾，榴岡公園的涼亭便是另一個重要場所了。不管是回憶中探測隊長、報瀨與母親貴子的相見，又或是報瀨跟真理前往廣島參觀破冰船的前一天等畫面，都在這座小小的日式涼亭與附近的草皮上發生。將腳踏車停妥在涼亭後，也就是跟故事相同的地方，看著她們看過的風景。或許報瀨思親之情，我不能體會，但她請真理認真看待她們要去南極這樣「幹大事」的決心，身為一個曾經心一橫就訂了機票獨自飛往南美洲、飛往非洲的人來說，為了一個理由而「想去！」的心情，不是不能理解。

我刻意將腳踏車停在同樣的位置，或許能夠貼近角色心情？。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

公園涼亭一樣有巡禮留言本，善心人士放的防水筆袋是報瀨最愛的企鵝圖案。（圖：作者提供）

瞥了一眼結月讀書的咖啡廳，我朝市區的場景而去。以真理家為中心是屬於靠南邊的風景，而靠北邊的風景，則是以日向打工的便利商店為核心，兩者相距不遠，卻又獨自有特色。真理家的原型曾是美妝保養品的品牌據點，白色洋房跟周遭以大地色系為主的民宅比起來十分跳tone，當然找起來也不需要花費什麼力氣了。而北邊則是舊時代的商店街區，雖然便利商店很新，但周遭的房舍仍是數十年前的昭和樣貌，仍在經營的店家不多，呈現了寂寥的模樣，幾棟鋼筋混凝土的建築雖然不高，但設計是戰後式的。這些曾經繁榮的昭和風街道，反而是在不停都市更新到最時髦的東京、大阪等大城，或保存傳統風格的京都等觀光重鎮之外，很難完整見到的另一種線條美。

稍微被改動造型的真理家，從週邊環境可以確認。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

片頭空景，其實已經有了故事的「端倪」，非常昭和時代的建築設計。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

超商停車場一隅，可以從後方的標語與磁磚、矮牆辨認。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

超商外的十字路口，故事中此時考驗著真理是否要去南極的決心。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

館林是好客的，在前往最後一站，也就是小惠常常前往的咖啡廳Cafe de Stael之前，我前往了結月投宿的旅館，拍攝從館外向內的畫面後，反而猶豫了起來。

「不打擾人是巡禮的最高原則！」

尤其日本的民族性更是如此，不擅言詞的我突然跟真理一樣對於「突破自我」膽怯了起來。躊躇了許久後，「請問，我是想朝聖《比宇宙更遠的地方》的粉絲，請問我可以拍攝大廳的照片嗎，保證不會打擾營業」我走進旅館，用著我不知道哪來的勇氣對著櫃檯說著。

「可以喔，歡迎來到館林。」

櫃檯人員給了我一個微笑，發自內心的。有時給自己一點勇氣踏出一步，事情就有了無限的可能，其實，人人都需要在心中培養一個給自己勇氣的玉木真理吧。

飯店大廳的擺設與故事中幾乎相同。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

於小惠常去的咖啡廳吃過了午茶，拎著行李經過東京轉車，走了與最終話相反的路線，來到了成田機場。《比宇宙更遠的地方》的故事名稱，以及選定館林作為場景的原因，在這個美好的一天中可能已經獲得了解答。

Cafe de Stael內裝稍有更動，但仍能對出相應位置。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

或許是巧合，在中午用膳時的烏龍麵店，販售有當年日本南極觀測隊指定採用的咖哩快煮包，這已經讓我堅信館林被選為一個以南極探測為題的故事場景是其來有自的。至於故事的標題「比宇宙更遠」，取自於日本太空人毛利衛前往南極昭和基地時的一句話，但或許另一個與館林的連結，也悄悄埋藏在其中，而我巧遇了。

那是前往榴岡公園的路上發生的插曲。我因為市政府前的《比宇宙更遠的地方》布條而停留，不知道哪來的靈光乍現，好奇的在從公園回到市區的路上拐進了市政府大樓，當看到榮譽市民名人堂時差點沒有笑出聲來。這裡是日本、也是亞洲第一個上宇宙的女太空人「向井千秋」的故鄉，她正是跟毛利同一批被選為太空人的傑出科學家，片頭的空景裡面的布條也寫了呢！我坐上已經誤點一小時的紅眼班機，在周遭有點不耐的乘客間，仍喜孜孜的、藏不住微笑。

眾人重返日本利用的是成田機場第二航廈，此為入境處。（圖：作者提供）

日本暨亞洲第一位女太空人即為出身於館林的向井千秋。（圖：作者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法