hinac》《Wake Up, Girls!》ー因為WUG，仙台從異鄉成了第二故鄉（下）

仙台不是他鄉，而是成為了許多WUGner心中的「第二故鄉」。故事結束了，但與這塊土地的牽絆，或許還會持續到永遠永遠吧。

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續上篇

東北的仙台是《Wake Up, Girls!》（以下簡稱WUG）的故鄉，在那裡，永遠有無限的驚喜等待著。

新章預告片推出時即被肉搜的「家」。（圖：作者提供）

仙台車站在故事中出現過無數次。外頭的人行平台從一開始真夢回鄉、WUG成員們望著架在正對面LOFT大樓的電視牆，一路到車站一角的對手i-1 club的北澤志保與真夢的對手戲，只要是WUGner（WUG粉絲的通稱），很難不在這個東北最大交通樞紐找到自己熟悉的景色。

仙台站外的人行平台，LOFT的電視牆目前已拆除。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

人行平台往車站方向看去也有幾個橋段。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

搭上只要五百元日幣銅板即能暢遊市區的復古觀光巡迴巴士，往獨眼龍伊達政宗的城堡青葉山城遺址而去，從車上也能瞥見的超市AEON多次與WUG聯名，除了推出限量結帳卡外，甚至連店內廣播也常與WUG合作錄製。令人感動的是，在聲優進行Live時，AEON每每送來感謝花籃或看板，足見WUG團隊與地方共生的好交情。

WUG與AEON合作的店內廣告。（圖：作者提供）

米果商「三幸製菓」與仙台AEON合作的WUG聯名活動，策劃者其實也是WUGner。（圖：作者提供）

青葉山城在仙台市郊的小山丘上，目前只剩遺跡，來這裡不僅攬勝，也為了尋找WUG的宣傳圖（Key Visual）的場景，以及WUG故事中的諸多畫面。巴士經過的仙台市八木山動物園，除了在《Wake Up, Girls! 新章》中出現，也是系列作外傳《Wake Up, Girls! ZOO》影射的地方。 仙台近郊的場景，就要多費點力氣了。除了青葉神社，我也曾多次前往旭之丘的「日立System Hall仙台（日立システムズホール仙台）」，沿山而建的格局，有個挑高的大廳，沒有活動時開放給公眾免費使用。WUG隸屬於一個弱小的經紀公司，因此這裡就像是台北地下街般，成為了沒錢的WUG練舞的場所。

青葉神社的痛繪馬。（圖：作者提供）

日立System Hall的挑高大廳小舞台。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

MV也在這邊拍過

破碎的地形是仙台郊區的特徵。西北西方丘陵地住宅區上，一棟喚做「中山 Modern House」的木造兩層透天厝是我的目標。這裡的屋主是三位當地人，各自居住於附近的公寓大樓中，因為迷戀日式平房的味道，接收了這間房，假日偶會舉辦些小型活動，對於WUGner來說，這裡是故事新章中，成員們一起住宿的「家」。

新章推出時被吐嘈到爆的一幕，不符合地心引力的廂型車。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

事先聯絡了屋主之一的岩間小姐，我在約好的時間抵達。她非常熱情的招待著，除了拿出聖地巡禮的定番簽到簿外，也找出了跟故事一樣的湯鍋讓我拍攝。不免俗的，我問了問當時劇組取材的狀況，她也娓娓道來當時取材時，劇組是多麽用心到連柱子的雕花都一一拍下的往事。

屋內的一小塊WUG展示區引起了我的注意，那個數量與珍稀度太過異常，連聲優使用過、簽名版的劇本都有，實在令人吃驚，岩間小姐接受了我的詢問，並說出了一個很悲傷的事實。

「這些，原本是一個之前過世的WUGner的收藏品。」 「我記得他」我道。 「過世之前的他不僅喜歡WUG，也很樂於與大家交流，所以他的內人決定將這些藏品捐到我們這裡來。」 她停了一下，然後接著說道： 「跟WUGner分享才是這些珍藏該去的地方。」

我翻著那些珍藏，在陽光灑落的日式房屋特有的縁側（走廊）坐著好久一陣。 WUGner們常常親同家人般的支援彼此，或許在「家裡」分享藏品，也是那位同好身後的願望之一吧。

珍貴的簽名劇本。（圖：作者提供）

一次東北之旅結束前，我搭著公車蜿蜒上山，來到了一個叫「望洋台」的住宅區裡。這裡是主角島田真夢的老家，還有個跟經紀人松田有過許多對手戲的小公園。

嚴冬中的仙台，溫度計在零度上下打轉，沒有攜帶手部防寒裝備的我，雙手漸漸失去知覺，但仍努力將畫面拍完。畢竟這是一個對於故事裡相當重要的場景，沒有了松田與真夢的這段對手戲，就沒有後面七人一起綻放的青春活力，我拿出真夢的黏土人模型，讓她站在公園的入口，拍下了真夢回鄉的一幕。

電影版的BD封面就在望洋台公園外的斜坡上。（圖：（左）作者提供、（右）截自網路）

真夢與望洋台公園。（圖：作者提供）

回程的公車上碰到的五級餘震，讓我大傷後續的行程外，也將我拉回了這個故事的初衷，一個以災後復興為開端的動畫。我曾經因為這個故事的關係前往了氣仙沼，海嘯後的大火將這裡幾乎化為人間煉獄與灰燼。「對啊，幸好我與家人都逃出來了，雖然我失去了一切，但WUG也給了我很多重建家鄉的力量」我碰到的氣仙沼WUGner，曾這樣對我說著。

出現在故事中的氣仙沼旅館大鍋屋，今已改建。（圖：作者提供）

大鍋屋內的巡禮留言本。（圖：作者提供）

與那位氣仙沼同好在解散演唱會時，於故事中也出現過的埼玉超級巨蛋再度相遇。我突然想起了解散巡迴中，兩位出身於東北的聲優、飾演林田藍里的永野愛理，以及飾演菊間夏夜的奧野香耶的兩句話：

「請繼續把東北、把仙台當作自己家！即使企劃結束了，也希望大家偶爾回來看看！」 「謝謝你們在眾多動畫中，選擇了我們！」

「這還用說嗎！」那時不只我帶著淚喊著，旁邊很多WUGner也一樣的道出了這句真心話。

會場外的人形立牌。（圖：作者提供）

會場外的大型感謝告示。（圖：作者提供）

六年來，不知不覺中，當我踏出新幹線車廂、踏出機艙門時，總是有著回家的安心感，仙台不是他鄉，而是成為了許多WUGner心中的「第二故鄉」。故事結束了，但與這塊土地的牽絆，或許還會持續到永遠永遠吧。

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