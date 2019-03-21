hinac》《Wake Up, Girls!》ー因為WUG，仙台從異鄉成了第二故鄉（上）

仙台的夜是溫暖的，就算是寒冬，對WUGner而言，這裡已經是心中的「第二故鄉」。

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「做好化成灰的準備了嗎？最後是『タチアガレ』！」

在飾演島田真夢的吉岡茉祐帶領下，與動畫同名的聲優團體Wake Up, Girls! 在埼玉超級巨蛋（SSA）的解散演唱會上，帶領著全場粉絲進行最後的安可，並在2019年3月畫下活動六年的完美句點。

311地震引發的海嘯摧毀了許多日本東北居民的一切。做為一部以嚴重受災的宮城縣為場景的災後復興動畫，《Wake Up, Girls!》（簡稱WUG）吸引了不少人的關注；動畫將偶像歌手業界描繪得如此現實與血淋淋，也抓住了不少目光。一直嚮往東北風光，且對強調「愛、友情與希望」等正面力量的偶像作品疲乏的我，《Wake Up, Girls!》宛如瑰寶，愛屋及烏的情況下也迷上了詮釋劇中角色的聲優團體，直到解散。

仙台市內掛起了感謝看板，謝謝Wake Up, Girls! 跟仙台一起走過災後的時光。（圖：作者提供）

宮城縣仙台市是故事的主要場景。如同她們的歌曲〈極上 smile〉所云，這裡山也厲害、海也厲害，WUG的朝聖之旅，說是增肥之旅更貼切。首先吸引人的，即是一間叫「鯛きち」的小店，是故事中虛構的美食節目裡出現的店家，總是門庭若市的鯛魚燒專門店，總是以滿滿的內餡、特殊的口味與不可思議的低價吸引著仙台人；而故事中出現的仙台名產牛舌專賣店「喜助」也近在咫尺；仙台的另一名產「蒲鉾」，則在商店街的彼端招呼著我。

當地人才知道的美味牛舌店隱身在大樓中。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

WUG所屬的經紀公司社長喝酒的居酒屋「仙壱屋」也在仙台市內。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

紅豆鯛魚燒不稀奇，咖哩牛舌鯛魚燒大概只有仙台吃得到了。（圖：作者提供）

別名「杜の都」（森林之都）的仙台，是一座種滿大樹的城市。呼吸著仙台充滿芬多精的空氣，徒步前往市中心的勾當台公園。位於縣政府隔壁的小公園，有個十分迷你的露天舞台。舞台本身是個不起眼的實用主義建築，但在故事中，WUG全團七人的首次表演即是在此，對WUGner（WUG粉絲通稱）來說，是聖地中的聖地。不分寒暑，只要來到仙台，我都會到這兒，不做什麼，就只是靜靜地坐著與看著，在此常常也會遇到其他同好，互相點個頭，讓一讓位置，幫對方拍照，或許就是WUGner們宛如家人般的好默契。

勾當台公園小舞台。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

從公園往車站的反方向移動，WUG光顧過的甜點店就在不遠處，我曾數度踏入這間叫「38mitsubachi」的小店，除了坐坐動畫中WUG們的位子，也品嚐招牌的鬆餅以及甜點。

故事中38mitsubachi不僅是美食節目，也是成員們聚會的好地方。

仙台雖然是東北第一大城，但不過一個站的距離，便見不到高樓大廈，北四番町站的周邊熱鬧不再，多了一點生活氣息。拐入作並街道，家庭餐廳「ガスト（Gusto）」是故事中以大田桑為首的WUGner古參（早期就開始支持的粉絲）聚集的場所，對街的木町通市民中心，也是劇中真夢與經紀人松田有過一段精彩對手戲的地方。

木町通市民中心外的街道，有一段考驗團隊的精彩對手戲。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

木町通是一條不起眼小街，但代表了「歸屬感」。

這條路的房子最高不過三層，路頭的和果子店「熊谷屋」除了是仙台市內知名的三百年老店（江戶時代，相當於中國康熙年間）外，也是設定上的WUG成員林田藍里的家。就算沒有活動，偶爾也會有WUGner會特地造訪這裡，店家樂於見到年輕人來店裡走走，時常把「請支持我們家的孩子（林田藍里）喔」掛在嘴邊，就像是自己家的女兒一般的照顧。在解散演唱會上出現的過場影片中，熊谷屋家的人摸摸那個放在店裡的人型看板的頭，並感謝粉絲的支持。這樣的親和與互動，或許就是WUGner們來到仙台時，總像歸鄉般的原因之一吧。

熊谷屋的藍里人形立牌。（圖：作者提供）





熊谷屋並非是前往木町通的唯一原因。距離熊谷屋不過咫尺，那間叫做「未來塾進學會 木町通教室」的補習班，就是故事中化身為Wake Up, Girls!與其姊妹團Run Girls, Run! 所屬的弱小事務所「Green Leaves」的建築。我也總是撥空到此，這個在外人看來毫無特色的水泥平房，對於WUGner來說，算是「心之所在」吧。再往北一點的文青咖啡廳Bijou，在故事中也是成員們開會的好去處。但實在熱門，直到團體解散，依然沒機會其門而入。

「Green Leaves」不起眼的建築就在木町通上。（圖：作者提供）

Bijou就在Green Leaves 徒步1分鐘的位置，因此被設定為WUG開會的地方。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

仙台的夜，不似東京璀璨，我總是會抽空來到一間拉麵店，享用一份九州久留米風格的滋味。

「不要蔥」

在這間「餃子の天ぱり」裡，只要聽到點餐出現這個關鍵字就知道，又是一個因為動畫而前來的粉絲。劇中角色菊間夏夜曾在此打工，不吃蔥也是她點餐的風格。

若是客人不多，我總是坐在最裡面的位置，裝潢裡的一些台灣元素，是店主以前的一位台灣朋友贈的，而更多的是店內的Wake Up, Girls!元素，不僅是簽名板，更多的是從全世界各地來的WUGner的捐贈與留言。九州拉麵的風格是細麵，雖然抱歉，但我總是以麵一定會爛掉的速度慢慢吃，因為總是能在這間店裡，發現新的、熟悉的擺設或痕跡。

「餃子の天ぱり」。（圖：作者提供）

「餃子の天ぱり」，店內滿是WUG的元素。（圖：作者提供）

仙台的夜是溫暖的，就算是寒冬，對WUGner而言，這裡已經是心中的「第二故鄉」。已經能不用看地圖遊走於市街，也熟悉那些公車與地鐵路線，甚至知道這次跟上次有些什麼改變，在哪裡可以找到哪個角色成長的痕跡，仙台人善良、好客又將異鄉人化作自家人回鄉般熱情招待甚是令人暖心，而WUGner人不如些大作粉絲般多，但卻熟悉且團結，或許這就是《Wake Up, Girls!》吸引人的原因吧。

仙台七夕祭時曾掛出WUG彩球。（圖：作者提供）

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