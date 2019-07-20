hinac》京都動畫ー不僅作品，更訴說著現實世界的美麗

千禧年後的這近廿年，動畫業界確實從京阿尼得到太多，巡禮玩家們更因為有了京阿尼的作品，認識了更多的玩家，以及作品與現實世界的美好。

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動畫場景朝聖（也就是俗稱的「聖地巡禮」）在日本，不僅已經是觀光學上的內容產業加值典範，對動畫迷來說，能夠透過親身接觸現實的風景，來體驗故事中角色的感覺，這種透過次元的感動，無與倫比。

在這樣風潮底下，做為決定性推手的，便是位於京都府宇治市，在一個僅慢車會抵達的小站木幡旁的公司「京都動畫」（Kyoto Animation），也就是動畫迷俗稱的「京阿尼」。

《奏響吧！上低音號》聯名彩繪電車。（圖：作者提供）

或許聖地巡禮不是京阿尼起的頭，但這股熱潮用以下說法大概會得到贊同，它起於京阿尼的《涼宮春日的憂鬱》，發揚於《幸運星》，光大於《輕音部！》。動畫製作的職人們，造訪了實際存在的街道與建築，拍攝下了許許多多素材照片，然後將它們細膩的用著每個作品的故事氣氛，呈現在每個閱聽人的心中。

京阿尼本社。（圖：作者提供）

京阿尼動畫的細膩、考據的正確、在現場感受到的衝擊，是無懈可擊的。永遠記得在那個接近冰點的夜晚，獨自扛著行李，在滋賀縣石山站外的麥當勞一宿後，隔天前往《輕音部！》「桜ヶ丘高校」原型的「豊郷小學校」的感動。從學校的大門、建築、扶手上的龜兔賽跑銅像，一路走上頂樓的社團教室，打開門，坐在那個一個人都沒有，但跟故事一模一樣的長椅上，看著教室內近乎相同的擺設，那種興奮與感動，永生難忘。

「HTT」出沒的社團教室。（圖：作者提供）

還記得為了《中二病也想談戀愛》美麗的「不可視境界線」赴日，我在琵琶湖畔的公路橋下，驚覺不過就是湖岸道路塞車的車燈！大卡車的車燈如同鑽石般閃耀，令人哭笑不得，但不得不佩服京阿尼的職人們，將純文字用這種到現場會拍案的方式，表現在動畫當中。我也曾跑了一趟主角六花的老家，再騎著車站旁租的腳踏車一路到了海邊，比對場景時才發現，我腳上的這台車，與故事中的那台一模一樣。

前往福井縣一探六花老家，代步的腳踏車與故事中同款。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

前往觀光勝地岐阜縣高山市，為的是《冰果》。輕推理小說在改編下，節奏鏗鏘有致。主角折木奉太郎一句「千反田（女主角）家真遠」可不是空穴來風，從市區往故事中設定的位置，騎腳踏車並不輕鬆，不僅路遙、更是全上坡。那句台詞，或許更是職人們實地走訪後嘆出的寫照。

位於高山市中心的咖啡廳。「BigPipi」是《冰果》的重要場景 （圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

京阿尼帶著粉絲認識的，更多是微不足道的日常。從不曾想過會造訪名不見經傳的埼玉縣越谷市。一踏出車站，那《小林家的龍女僕》氣氛，引領我走到故事中的住宅區，僅是坐在小公園，就能感受到康娜她們的身影；更甭說《輕音部！》的修學院地區，我總在前往京都時，刻意繞去片頭曲的平交道，對著那塊「踏切注意」的看板，默默的說著「我回來了」。

《小林家的龍女僕》的故事設定在埼玉縣越谷。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

只要看過《輕音部！》都不會對這塊板子陌生。（圖：作者提供）

京阿尼也串起人與人的牽絆。總是在路過兵庫縣西宮市時，到《涼宮春日的憂鬱》故事中常出現的「咖啡．夢」裡點杯咖啡，吸點咖啡香、翻翻巡禮簽到簿，充電一下再出發，也因此結識了當地的粉絲。一次，曾有特殊活動，我因故無法前往，而他們卻刻意地保留了一份珍貴的紀念品於店中，請我隨時去取。

因為《輕音部！》，認識了住在豊郷的商工會青年部成員，他們總是說著這裡是鄉下，堅持要來車站接送，而在豊郷小學校前開咖啡店的女士，則總會請杯咖啡，而我也在每次造訪時，帶上台灣的土產回贈。因為《境界的彼方》認識了位於東京下北澤的「邪宗門」老闆，他健談、慈祥，毫不避諱地告訴我關於作品取材的事情，還有下北澤附近的文史故事。

透過京阿尼，用更多感官體驗日本文化。《冰果》中那個用豆類做成的偽玉子燒「擬似燒」可以在當地超市找到，咬下一口，頓悟了這是古代山間沒有雞蛋的替代品；而到了加茂莊花鳥園，店家用故事中的盤子端出了飯團，對千反田迷來說，這是令人感動的「老婆手作」料理；《玉子市場》商店街的豆大福的滋味，也是每位巡禮者必嚐的好味道；在活動中心食堂吃著《吹響吧！上低音號》裡出現的咖哩飯，彌補了我不曾在日本求學，因此吃不到日本營養午餐作法製作的餐點的遺憾。

看起來像是玉子燒的「擬似燒」，是可口的「偽物」。（圖：作者提供）

女主角千反田捏的飯團，從飯團到瓷盤完全一樣。（圖：作者提供）

京都老舖製的豆大福，是單純但無可取代的美味。（圖：作者提供）

《Clannad After Story》中小汐與朋也一起睡的旅館、《中二病》的學校、《弦音》的弓道場，則滿足了味覺以外的觸覺、聽覺饗宴。位於鳥取縣岩美町的《Free！》，民宿的老夫婦深夜開著車到車站迎接搭乘末班車的我、觀光協會的人們熱情的招待，這些人與人的交流，至今仍難以忘懷。

岩美町觀光協會內的《Free！》展示。（圖：作者提供）

更多的巡禮者，應該都有類似的經驗，爬上《吹響吧！上低音號》的大吉山賞景、為宇治神社的鳥居因颱風傾倒而惋惜；參加《幸運星》鷲宮的祭典、朝聖了神社前柊家姊妹畫像的紀念碑；為豊郷小學校成為文化財而努力、為西宮北口鐘樓的復原而盡心、在宮川朝市的布條下留影、在大垣的社會福祉會館爬樓梯，或者，踏上前往倫敦的班機。

鷲宮神社外的《幸運星》紀念石碑。（圖：作者提供）

大垣市社會福祉會館的梯間，是《聲之形》的場景。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

《輕音部！》電影版中，HTT到了倫敦，有致敬披頭四專輯〈Abbey Road〉封面的畫面。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

千禧年後的這近廿年，動畫業界確實從京阿尼得到太多，巡禮玩家們更因為有了京阿尼的作品，認識了更多的玩家，以及作品與現實世界的美好。

永遠記得兩年前的京阿尼祭。那是個粉絲齊聚，也是所有製作班底與大家交流的場域。京阿尼將正在作畫的《紫羅蘭永恆花園》給搬到現場，牆上更貼有「有問題請不吝發問」的手寫字樣，我對著畫背景的畫師問了許多關於動畫背景與場景巡禮的問題，他毫不藏私的回答並分享著自己的工作，那炯炯的眼神、自豪的表情、開朗的言談，至今，仍是我這一生中，無可取代的寶藏。

京阿尼豐富了我們的人生，或許，是換我們回報的時候了。

京阿尼祭中，毫不保留的展示珍貴的作品手稿，只為與粉絲同歡，圖為《境界的彼方》手稿，今恐因祝融而不存。（圖：作者提供）

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